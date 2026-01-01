Planes y funciones de Slack
Conoce y compara losplanes de Slack disponibles para decidir cuál es el mejor para tu equipo.
Productividad y colaboración
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Historial de mensajes y archivos
|Acceso de 90 días*
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|Juntas de Slack
|Solo individuales
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|Clips de audio y video
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|Trabajar con personas externas
|Solo individuales
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|Canvas
|Solo canales y mensajes directos
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|Listas
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|Secciones de la barra lateral personalizables
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|Plantillas
|Creadas por usuarios
|Creadas por usuarios
|Creadas por usuarios y el administrador
* Los mensajes y archivos del plan Gratuito solo se almacenan durante un año. Cualquier contenido en tu espacio de trabajo con más de un año de antigüedad se eliminará permanentemente. El historial de mensajes y archivos no tiene límite en los canales de Salesforce.
Tareas impulsadas por IA
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Resúmenes de las conversaciones
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|Notas de la junta
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|Síntesis
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|Resúmenes de archivos
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|Traducciones
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|Generación de flujos de trabajo
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|Pasos del Generador de flujos de trabajo
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|Respuestas de búsqueda
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|Slackbot
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|Búsqueda empresarial
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Automatización
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Integraciones con otras aplicaciones
|10
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|Implementar aplicaciones en la infraestructura de Slack
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|Generador de flujos de trabajo
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|Pasos personalizados del flujo de trabajo
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|Ramificaciones condicionales en el Generador de flujos de trabajo*
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* La ramificación condicional solo está disponible en la versión nueva de Business+.
Seguridad
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Cifrado de datos en reposo y en tránsito
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|Autenticación de dos factores
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|Duración de la sesión
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|Administración de dispositivos nativa
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|Inicio de sesión único (SSO)*
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|Registros de acceso
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|Respuesta ante un evento de anomalía
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|Administración de la movilidad empresarial (EMM)
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|Administración de claves Enterprise (EKM)
|Complemento
* Disponible para clientes que tengan los planes Gratuito y Pro que hayan conectado una organización de Salesforce a Slack.
Cumplimiento
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Políticas personalizadas de conservación de mensajes y archivos
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|Residencia de datos
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|Exportaciones de datos para todos los mensajes
|✓
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|Exportaciones de datos para todos los mensajes de un único usuario
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|Prevención de pérdida de datos (DLP) nativa
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|Barreras de información
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|Retenciones legales
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|Discovery API
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|Registros de auditoría
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|Cumplimiento de la ley HIPAA
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Administración
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Administra los permisos de publicación en los canales
|Limitado al canal #general
|Limitado al canal #general
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|Administración de usuarios mediante SCIM*
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|Grupos de usuarios personalizados
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|API de análisis de datos del administrador
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|Análisis de datos de la actividad de los mensajes
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|Reclamo de nombres de dominios
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|Roles personalizados
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|Marcado de contenido
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* Disponible para clientes que tengan los planes Gratuito y Pro que hayan conectado una organización de Salesforce a Slack.
Planes de éxito
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Plan de éxito Estándar
|✓
|✓
|
✓
|Plan de éxito Premier
|
Complemento
|
✓
|
✓
|Plan de éxito Signature
|
Complemento
|
Complemento
|
Complemento
Soporte
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Clientes con soporte FedRAMP*
|Asistencia las 24 horas, todos los días
|Asistencia las 24 horas, todos los días, con un tiempo de respuesta inicial de 4 horas
|
Asistencia prioritaria las 24 horas, todos los días, con un tiempo de respuesta inicial de 4 horas
* Los clientes con soporte FedRAMP no pueden optar a los Planes de éxito.