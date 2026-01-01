Conoce y compara losplanes de Slack disponibles para decidir cuál es el mejor para tu equipo.



Productividad y colaboración

* Los mensajes y archivos del plan Gratuito solo se almacenan durante un año. Cualquier contenido en tu espacio de trabajo con más de un año de antigüedad se eliminará permanentemente. El historial de mensajes y archivos no tiene límite en los canales de Salesforce.



Tareas impulsadas por IA



Automatización

* La ramificación condicional solo está disponible en la versión nueva de Business+.



Seguridad

* Disponible para clientes que tengan los planes Gratuito y Pro que hayan conectado una organización de Salesforce a Slack.



Cumplimiento



Administración

* Disponible para clientes que tengan los planes Gratuito y Pro que hayan conectado una organización de Salesforce a Slack.



Planes de éxito



Soporte

Gratuito Pro Business+ Enterprise+ Clientes con soporte FedRAMP* Asistencia las 24 horas, todos los días Asistencia las 24 horas, todos los días, con un tiempo de respuesta inicial de 4 horas Asistencia prioritaria las 24 horas, todos los días, con un tiempo de respuesta inicial de 4 horas

* Los clientes con soporte FedRAMP no pueden optar a los Planes de éxito.