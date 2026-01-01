Gerenciar os nomes dos membros no Slack
Como proprietário de um workspace ou proprietário ou administrador de uma organização Enterprise, você pode editar os campos de nome completo, nome exibido e nome de usuário nos perfis dos membros. Também é possível determinar se convidados podem editar o nome completo ou o nome exibido por conta própria.
Observação: se o workspace ou a organização Enterprise usar o logon único (SSO), você precisará permitir que os membros alterem os próprios nomes exibidos para terem a opção de editá-los.
Editar o nome completo, o nome exibido ou o nome de usuário de um membro
Planos Pro e Business+
Planos Empresariais
Os proprietários e administradores do workspace podem alterar os nomes dos membros no workspace:
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Gerenciar membros.
- Clique no ícone de três pontos à direita do nome do membro que você quer editar.
- Clique em Editar perfil.
- Digite o novo nome completo, nome exibido ou nome de usuário e clique em Salvar.
Nível organizacional
Os proprietários e administradores podem alterar os nomes dos membros em sua organização:
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Pessoas na barra lateral esquerda, depois selecione Membros.
- Encontre o membro que gostaria de atualizar e clique no nome completo dele.
- Clique em Editar perfil.
- Digite o novo nome completo, nome exibido ou nome de usuário e clique em Salvar alterações.
Nível do workspace
Os proprietários e administradores podem alterar os nomes dos membros em seus workspaces individuais:
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- No menu, selecione Ferramentas e configurações. Depois, clique em Gerenciar membros. Se você gerencia mais de um workspace, selecione um no menu suspenso.
- Clique no ícone de três pontos à direita do nome do membro que você quer editar.
- Clique em Editar perfil.
- Digite o novo nome completo ou nome exibido e clique em Salvar.
Observação: não é possível editar perfis que tenham a mesma função que a sua ou uma função superior. Por exemplo, se você for proprietário de workspace, não poderá alterar o perfil de outro proprietário ou do proprietário principal do workspace.
Definir permissões para a edição de nomes
Planos Pro e Business+
Planos Empresariais
Os proprietários de workspaces podem determinar se os membros ou convidados têm permissão para editar o nome completo e o nome exibido no próprio perfil.
- No computador, passe o cursor do mouse sobre Administrador na barra lateral e selecione Configurações do workspace no menu.
- Clique em Funções e permissões.
- Na página Tipos de conta, clique no ícone de três pontos ao lado de Atualizar nome ou Atualizar nome exibido.
- Clique em Editar permissão.
- Determine quais tipos de conta podem editar o próprio nome e clique em Salvar.
Os proprietários e administradores de organizações podem determinar se os membros ou convidados têm permissão para editar o nome completo e o nome exibido no próprio perfil.
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Funções e permissões.
- Na página Tipos de conta, clique no ícone de três pontos ao lado de Atualizar nome ou Atualizar nome exibido.
- Determine quais tipos de conta podem editar o próprio nome e clique em Salvar.
Observação: os proprietários e os administradores de organizações em planos Enterprise também podem impedir que membros editem determinados campos do perfil.
Dica: os proprietários e administradores que gerenciam perfis pelo SCIM podem atualizar os nomes dos membros no provedor de identidade (IDP). As alterações serão atualizadas na próxima vez que os membros entrarem no Slack.
Quem pode usar este recurso?
- Proprietários de workspaces e proprietários/administradores de organizações
- Disponível em planos pagos.