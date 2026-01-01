Como proprietário de um workspace ou proprietário ou administrador de uma organização Enterprise, você pode editar os campos de nome completo, nome exibido e nome de usuário nos perfis dos membros. Também é possível determinar se convidados podem editar o nome completo ou o nome exibido por conta própria.

Observação: se o workspace ou a organização Enterprise usar o logon único (SSO), você precisará permitir que os membros alterem os próprios nomes exibidos para terem a opção de editá-los.



Editar o nome completo, o nome exibido ou o nome de usuário de um membro

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais Os proprietários e administradores do workspace podem alterar os nomes dos membros no workspace: No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar membros. Clique no ícone de três pontos à direita do nome do membro que você quer editar. Clique em Editar perfil. Digite o novo nome completo, nome exibido ou nome de usuário e clique em Salvar. Nível organizacional Os proprietários e administradores podem alterar os nomes dos membros em sua organização: No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Pessoas na barra lateral esquerda, depois selecione Membros. Encontre o membro que gostaria de atualizar e clique no nome completo dele. Clique em Editar perfil. Digite o novo nome completo, nome exibido ou nome de usuário e clique em Salvar alterações.

Nível do workspace Os proprietários e administradores podem alterar os nomes dos membros em seus workspaces individuais: No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações. Depois, clique em Gerenciar membros. Se você gerencia mais de um workspace, selecione um no menu suspenso. Clique no ícone de três pontos à direita do nome do membro que você quer editar. Clique em Editar perfil. Digite o novo nome completo ou nome exibido e clique em Salvar.

Observação: não é possível editar perfis que tenham a mesma função que a sua ou uma função superior. Por exemplo, se você for proprietário de workspace, não poderá alterar o perfil de outro proprietário ou do proprietário principal do workspace.



Definir permissões para a edição de nomes

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais Os proprietários de workspaces podem determinar se os membros ou convidados têm permissão para editar o nome completo e o nome exibido no próprio perfil. No computador, passe o cursor do mouse sobre Administrador na barra lateral e selecione Configurações do workspace no menu. Clique em Funções e permissões. Na página Tipos de conta, clique no ícone de três pontos ao lado de Atualizar nome ou Atualizar nome exibido. Clique em Editar permissão. Determine quais tipos de conta podem editar o próprio nome e clique em Salvar. Os proprietários e administradores de organizações podem determinar se os membros ou convidados têm permissão para editar o nome completo e o nome exibido no próprio perfil. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Funções e permissões. Na página Tipos de conta, clique no ícone de três pontos ao lado de Atualizar nome ou Atualizar nome exibido. Determine quais tipos de conta podem editar o próprio nome e clique em Salvar. Observação: os proprietários e os administradores de organizações em planos Enterprise também podem impedir que membros editem determinados campos do perfil.

Dica: os proprietários e administradores que gerenciam perfis pelo SCIM podem atualizar os nomes dos membros no provedor de identidade (IDP). As alterações serão atualizadas na próxima vez que os membros entrarem no Slack.