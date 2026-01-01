Als Inhaber:in eines Workspace oder Inhaber:in bzw. Administrator:in einer Enterprise-Organisation kannst du die Felder „Vollständiger Name“, „Anzeigename“ und „Benutzername“ in den Mitgliederprofilen bearbeiten. Du kannst auch auswählen, ob Gäste ihren vollständigen Namen oder ihren Anzeigenamen selbst bearbeiten können.

Hinweis: Wenn dein Workspace oder deine Enterprise-Organisation einmaliges Anmelden (SSO) verwendet, ist es erforderlich, dass du den Mitgliedern gestattest, ihre Anzeigenamen zu ändern, damit die Möglichkeit besteht, sie zu bearbeiten.



Vollständigen Namen, Anzeigenamen oder Benutzernamen eines Mitglieds bearbeiten

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können Namensänderungen für Mitglieder ihres Workspace vornehmen: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Mitglieder verwalten aus dem Menü aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben dem Namen des Mitglieds, dessen Namen du bearbeiten möchtest. Klicke auf Profil bearbeiten. Gib einen neuen vollständigen Namen, Anzeigenamen oder Benutzernamen ein und klicke dann auf Speichern. Organisationsebene Organisationsinhaber:innen und -admins können Namensänderungen für Mitglieder ihrer Organisation vornehmen: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Personen und wähle dann Mitglieder aus. Finde das Mitglied, für das du eine Aktualisierung vornehmen möchtest, und klicke auf dessen vollständigen Namen. Klicke auf Profil bearbeiten. Gib einen neuen vollständigen Namen, Anzeigenamen oder Benutzernamen ein und klicke auf Änderungen speichern.

Workspace-Ebene Workspace-Inhaber:innen und -Admins können Namensänderungen für Mitglieder ihres/ihrer jeweiligen Workspace(s) vornehmen: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü die Option Tools und Einstellungen aus und klicke dann auf Mitglieder verwalten. Wenn du mehr als einen Workspace verwaltest, wähle einen aus dem Drop-down-Menü aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben dem Namen des Mitglieds, dessen Namen du bearbeiten möchtest. Klicke auf Profil bearbeiten. Gib einen vollständigen Namen bzw. Anzeigenamen ein und klicke auf Speichern.

Hinweis: Du kannst keine Profile bearbeiten, die die gleiche oder eine höhere Rolle haben als du. Wenn du zum Beispiel Workspace-Inhaber:innen bist, kannst du das Profil einer:eines anderen Workspace-Inhaber:in oder das Profil der:des Primären Workspace-Inhaber:in nicht ändern.



Berechtigungen für die Bearbeitung von Namen festlegen

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Workspace-Inhaber:innen können wählen, ob Mitglieder oder Gäste ihren vollständigen Namen und ihren Anzeigenamen in ihrem Profil bearbeiten dürfen. Halte auf dem Desktop den Mauszeiger über Administrator:in und wähle dann Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke auf Rollen und Berechtigungen. Klicke auf der Seite Account-Typen auf das Symbol mit den drei Punkten neben Namen aktualisieren oder Anzeigenamen aktualisieren. Klicke auf Berechtigung bearbeiten. Wähle aus, ob welche Account-Typen ihren Namen bearbeiten dürfen, und klicke dann auf Speichern. Organisationsinhaber:innen und -admins können wählen, ob Mitglieder oder Gäste ihren vollständigen Namen und Anzeigenamen in ihrem Profil bearbeiten können. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Rollen und Berechtigungen. Klicke auf der Seite Account-Typen auf das Symbol mit den drei Punkten neben Namen aktualisieren oder Anzeigenamen aktualisieren. Wähle aus, ob welche Account-Typen ihren Namen bearbeiten dürfen, und klicke dann auf Speichern. Hinweis: Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen in Enterprise-Plänen können auch unterbinden, dass Mitglieder bestimmte Profilfelder bearbeiten.

Tipp: Inhaber:innen und Admins, die Profile mit SCIM verwalten, können die Namen der Mitglieder über ihren Identitäts-Provider (IDP) aktualisieren. Änderungen werden bei der nächsten Anmeldung der Mitglieder in Slack angezeigt.