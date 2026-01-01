Gestire i nomi dei membri su Slack
In qualità di proprietario di un’area di lavoro o proprietario o amministratore di un’organizzazione Enterprise, puoi modificare i campi del nome completo, nome visualizzato e nome utente nei profili dei membri. Puoi anche scegliere se gli ospiti possono modificare il proprio nome completo o nome visualizzato autonomamente.
Nota: Se la tua area di lavoro o organizzazione Enterprise utilizza il Single Sign-On (SSO), dovrai consentire ai membri di modificare i propri nomi visualizzati per avere la possibilità di modificarli.
Modificare il nome completo, il nome visualizzato o il nome utente di un membro
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono modificare i nomi dei membri della loro area di lavoro:
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci membri dal menu.
- Clicca sull’icona dei tre puntini a destra del nome del membro che desideri modificare.
- Clicca su Modifica profilo.
- Inserisci un nome completo, un nome visualizzato o un nome utente, quindi clicca su Salva.
Livello organizzazione
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono modificare i nomi dei membri della loro organizzazione:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Membri.
- Trova il membro di cui vuoi modificare il nome e clicca sul nome completo.
- Clicca su Modifica profilo.
- Inserisci un nome completo, un nome visualizzato o un nome utente e clicca su Salva modifiche.
Livello area di lavoro
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono modificare i nomi dei membri della o delle loro aree di lavoro:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Gestisci membri. Se gestisci più di un'area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Clicca sull’icona dei tre puntini a destra del nome del membro che desideri modificare.
- Clicca su Modifica profilo.
- Inserisci un nome completo o un nome visualizzato e clicca su Salva.
Nota: non puoi modificare i profili che hanno un livello di autorizzazioni pari o superiore al tuo. Per esempio, se sei il proprietario di un’area di lavoro non puoi modificare il profilo di un altro proprietario o del proprietario principale dell’area di lavoro.
Impostare le autorizzazioni per la modifica dei nomi
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari dell’area di lavoro possono scegliere se i membri o gli ospiti possono modificare il nome completo e il nome visualizzato nel loro profilo.
- Dal desktop, passa il puntatore del mouse su Amministratore nella barra laterale, quindi seleziona Impostazioni area di lavoro nel menu.
- Clicca su Ruoli e autorizzazioni .
- Dalla pagina Tipi di account, clicca l’icona dei tre puntini accanto ad Aggiorna nome o Aggiorna nome visualizzato.
- Clicca su Modifica autorizzazione.
- Scegli i tipi di account che possono modificare il proprio nome, quindi fai clic su Salva.
I proprietari org e gli amministratori org possono scegliere se i membri o gli ospiti possono modificare il loro nome completo e il nome visualizzato nel loro profilo.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Ruoli e autorizzazioni .
- Dalla pagina Tipi di account, clicca l’icona dei tre puntini accanto ad Aggiorna nome o Aggiorna nome visualizzato.
- Scegli i tipi di account che possono modificare il proprio nome, quindi fai clic su Salva.
Nota: I proprietari e gli amministratori delle organizzazioni con piani Enterprise possono anche impedire ai membri di modificare determinati campi del profilo.
Suggerimento: I proprietari e gli amministratori che gestiscono i profili utilizzando SCIM possono aggiornare i nomi dei membri dall’interno del loro provider di identità (IDP). Le modifiche saranno effettive a partire dal successivo accesso a Slack da parte dei membri.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari dell’area di lavoro e i proprietari/amministratori dell’organizzazione
- Disponibile per i piani a pagamento