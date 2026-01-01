Para garantir a proteção e a segurança do Slack, o uso da nossa plataforma e APIs para criar fluxos de trabalho, apps, bots, funcionalidades, sites, produtos ou serviços (um “App”) está sujeito aos Termos de Serviço da API, à nossa Política para Desenvolvedores de Apps do Slack e às restrições estabelecidas nestas diretrizes (coletivamente, as “Diretrizes da Plataforma”). Nós nos reservamos o direito de adotar qualquer medida que considerarmos necessária caso um App desenvolvido por você ou por um dos seus Usuários Autorizados viole os princípios, explícitos ou não, das Diretrizes da Plataforma.
Usos restritos
Um fluxo de trabalho ou um app não pode criar contas com automação ou registrar contas em massa, tampouco permitir que terceiros realizem essas ações, sem a prévia autorização por escrito do Salesforce ou do Slack.
Você não pode usar um App em associação com o compartilhamento de arquivos ponto a ponto.
Você não pode, direta ou indiretamente, acessar ou permitir o acesso ou o uso de um App de uma maneira que tente evitar taxas devidas.
Você não pode executar testes de penetração ou verificações de segurança no seu App sem o prévio consentimento do Salesforce ou do Slack.
Você não pode executar testes de carga, tampouco permitir que terceiros executem, sem antes obter o consentimento por escrito do Salesforce ou do Slack (o qual pode ser fornecido por e-mail), pois, do contrário, o teste de carga pode ser tratado como um ataque de negação de serviço.
Você não pode usar um App para fazer a mineração, ou demonstrar prova de trabalho, de criptomoedas ou blockchain, incluindo, entre outras, a Bitcoin.
A API de descoberta só pode ser usada para fins de segurança e conformidade, por exemplo, eDiscovery, arquivamento e prevenção contra perda de dados (DLP).