Para asegurar la seguridad y la protección de Slack, el uso de nuestra plataforma y API para crear flujos de trabajo, aplicaciones, bots, funcionalidades, sitios web, productos o servicios (una “Aplicación”) está sujeto a los Términos de servicio de API, a nuestra Política de desarrollador de aplicaciones de Slack y a las restricciones establecidas en el presente documento (llamado colectivamente “Directrices sobre la plataforma”). Nos reservamos el derecho a tomar las medidas que consideremos necesarias si una Aplicación desarrollada por ti o cualquiera de tus Usuarios autorizados infringe el texto o el espíritu de cualquiera de las Directrices sobre la plataforma.
Usos restringidos
Un flujo de trabajo o aplicación no puede, y no debería permitir a ningún tercero, crear cuentas con automatización o registrar cuentas de forma masiva, en ningún caso sin la aprobación previa por escrito de Salesforce o Slack.
No puedes usar una Aplicación en relación con el intercambio de archivos colaborativo.
No puedes acceder directa o indirectamente a una Aplicación, ni permitir el acceso a esta ni su uso, con el fin de evitar el pago de tasas.
No puedes realizar pruebas de penetración ni análisis de seguridad en tu Aplicación sin el consentimiento previo de Salesforce o Slack.
No puedes realizar, ni permitir que terceros realicen, pruebas de carga sin obtener el consentimiento previo por escrito de Salesforce o Slack (que podrá otorgarse por correo electrónico), ya que, de lo contrario, las pruebas de carga podrían tratarse como ataques de denegación de servicio.
No puedes usar una Aplicación para minar, o demostrar el trabajo realizado para cualquier criptomoneda o blockchain, lo que incluye, entre otros, los Bitcoin.
La Discovery API solo puede utilizarse con fines de seguridad y cumplimiento, como eDiscovery, archivado y prevención de pérdida de datos (DLP).