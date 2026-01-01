Para garantizar la seguridad de Slack, el uso de nuestra plataforma y las API para desarrollar flujos de trabajo, aplicaciones, bots, funcionalidades, sitios web, productos o servicios (una “Aplicación”) está sujeto a los Términos de servicio de la API y a nuestra Política para desarrolladores de aplicaciones de Slack, así como a las restricciones establecidas por el presente (colectivamente, las “Directrices de la plataforma”). Nos reservamos el derecho de tomar las medidas que consideremos necesarias si cualquier Aplicación desarrollada por ti o alguno de tus usuarios autorizados infringe la letra o el espíritu de las Directrices de la plataforma.
Usos restringidos
Un flujo de trabajo o aplicación no puede, ni puede permitir a terceros, crear cuentas con automatización o registrar cuentas en masa sin la aprobación previa por escrito de Salesforce o Slack en cada caso.
No puedes usar una Aplicación en relación con el uso compartido de archivos entre pares.
No puedes acceder de forma directa o indirecta a una Aplicación, ni permitir el acceso a la misma o su uso, con el fin de evitar el pago de tasas.
No puedes realizar pruebas de penetración ni análisis de seguridad en la Aplicación sin el consentimiento previo de Salesforce o Slack.
No puedes realizar, ni permitírselo a terceros, pruebas de carga sin obtener primero el consentimiento previo por escrito de Salesforce o Slack (que podrá otorgarse por correo electrónico). De lo contrario, las pruebas de carga podrían tratarse como ataques de denegación de servicio.
No puedes usar una Aplicación para recopilar, o demostrar una prueba de trabajo, para cualquier criptomoneda o cadena de bloques, entre las que se incluye Bitcoin.
Discovery API solo puede utilizarse con fines de seguridad y cumplimiento, como eDiscovery, archivado y prevención de pérdida de datos (DLP).