Die Nutzung unserer Plattform und APIs zur Erstellung von Workflows, Anwendungen, Bots, Funktionen, Websites, Produkten oder Diensten (eine „Anwendung“) unterliegt den Nutzungsbedingungen für die API, unserer Richtlinie für Entwickler:innen von Slack-Apps sowie den hier dargelegten Einschränkungen (zusammen die „Plattformrichtlinien“), um die Sicherheit von Slack zu gewährleisten. Wir behalten uns das Recht vor, alle von uns als notwendig erachteten Maßnahmen zu ergreifen, wenn eine von dir oder einem deiner autorisierten Benutzer:innen entwickelte Anwendung dem Wortlaut oder dem Sinn nach gegen die Plattformrichtlinien verstößt.



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