Die Nutzung unserer Plattform und APIs zur Erstellung von Workflows, Anwendungen, Bots, Funktionen, Websites, Produkten oder Diensten (eine „Anwendung“) unterliegt den Nutzungsbedingungen für die API, unserer Richtlinie für Entwickler:innen von Slack-Apps sowie den hier dargelegten Einschränkungen (zusammen die „Plattformrichtlinien“), um die Sicherheit von Slack zu gewährleisten. Wir behalten uns das Recht vor, alle von uns als notwendig erachteten Maßnahmen zu ergreifen, wenn eine von dir oder einem deiner autorisierten Benutzer:innen entwickelte Anwendung dem Wortlaut oder dem Sinn nach gegen die Plattformrichtlinien verstößt.
Eingeschränkte Nutzung
Ein Workflow oder eine Anwendung darf Dritten nicht gestatten, Accounts mittels Automatisierung zu erstellen oder massenweise Accounts zu registrieren, jeweils ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Salesforce oder Slack.
Die Nutzung einer Anwendung in Verbindung mit Peer-to-Peer-Filesharing ist nicht gestattet.
Es ist nicht gestattet, direkt oder indirekt auf eine Anwendung zuzugreifen oder den Zugriff auf eine Anwendung oder deren Nutzung in einer Weise zu gestatten, die darauf abzielt, die Erhebung von Gebühren zu vermeiden.
Es ist nicht gestattet, ohne vorherige Zustimmung von Salesforce oder Slack Penetrationstests oder Sicherheitsscans für deine Anwendung durchzuführen.
Es ist nicht gestattet, Lasttests durchzuführen oder Dritten die Durchführung zu gestatten, ohne zuvor die schriftliche Zustimmung von Salesforce oder Slack einzuholen (die per E-Mail erteilt werden kann), da die Lasttests andernfalls möglicherweise als Denial-of-Service-Angriffe behandelt werden.
Es ist nicht gestattet, eine Anwendung zu verwenden, um eine Kryptowährung oder Blockchain zu schürfen oder einen Nachweis dafür zu erbringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bitcoin.
Die Ermittlungs-API darf nur zu Sicherheits- und Compliance-Zwecken verwendet werden, z. B. für eDiscovery, Archivierung und Schutz vor Datenverlust (DLP, Data Loss Prevention).