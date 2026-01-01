Se você criar fluxos de trabalho com etapas de conector, talvez seja necessário conectar sua conta do Slack a outro serviço, como Google ou Salesforce.

Como funciona

Etapas de conector exigem autenticação com o serviço de terceiros para que possam ser usadas em um fluxo de trabalho.

Você pode decidir se quer que os outros usem suas credenciais de conta, ou se devem autenticar suas próprias contas de serviços de terceiros quando usam o fluxo de trabalho.

É possível desconectar sua conta do Slack a qualquer momento.



Criar um fluxo de trabalho com uma etapa de conector

Quando você adiciona uma etapa de conector a um fluxo de trabalho, pode escolher se exigirá que as pessoas usando seu fluxo de trabalho façam a autenticação de suas contas no serviço de terceiros ou se permitirá que elas usem a sua conta para concluir o fluxo de trabalho.

Em alguns casos, só faz sentido que as pessoas usem suas próprias contas, como se uma etapa no fluxo de trabalho devesse ser associada à pessoa que o usa. Em outros, permitir que as pessoas usem sua conta autenticada dá a você mais flexibilidade. Por exemplo, caso seu fluxo de trabalho colete respostas de formulário e as envie para uma planilha do Google à qual você não deu acesso a todos no Google Sheets.



Autenticar com sua conta

Para permitir que todos que usam o seu fluxo de trabalho possam usar sua conta de serviço de terceiros, adicione uma etapa de conector ao seu fluxo de trabalho e, em seguida, conecte a sua conta.

No Criador de fluxo de trabalho, selecione uma etapa de conector e clique em Conectar. Siga as instruções. Após conectar sua conta, pode continuar criando o fluxo de trabalho.

Observação: Se você tentar conectar sua conta e for redirecionado para uma página de erro em seu navegador em vez da página de autenticação, talvez os administradores precisem configurar o conector para que você consiga usá-lo.



Permitir que outros se autentiquem com suas próprias contas

Se pretende que sua etapa de fluxo de trabalho seja associada com as contas de serviços de terceiros de todos, você pode especificar isso quando conectar sua conta. Quando alguém usa o fluxo de trabalho pela primeira vez, será solicitado a esse membro que autentique sua respectiva conta.

A partir do Criador de fluxo de trabalho, adicione uma etapa de conector ao seu fluxo de trabalho e clique em Conectar. Siga as instruções. Após conectar sua conta, clique em Editar. Em A conta de quem deve ser usada para esta etapa, selecione A pessoa que está usando o fluxo de trabalho, e, em seguida, clique em Salvar.

Dica: adicione um botão ao seu fluxo de trabalho para permitir que os membros iniciem o processo de autenticação de terceiros quando clicarem no botão.



Desconectar uma conta

Você pode desconectar uma conta conectada ao Slack por meio de um fluxo de trabalho a qualquer momento. Se você criar um fluxo de trabalho com uma etapa de conector que usa suas credenciais de conta, você precisará se conectar novamente para que o fluxo de trabalho possa ser executado com êxito.

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências no menu. Clique em Contas conectadas. Abaixo de Apps conectados por meio de fluxos de trabalho, clique em Gerenciar contas ao lado daquela que você quer desconectar. Clique em Disconnect (Desconectar).