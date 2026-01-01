Quando aggiungi un passaggio di connettore a un workflow, puoi scegliere se richiedere che le persone che usano il tuo workflow debbano autenticare i loro account nel servizio di terze parti o possano usare il tuo account per completare il workflow.
In alcuni casi, ha più senso chiedere alle persone di usare il loro account, ad esempio quando un passaggio del workflow deve essere associato alla persona che lo usa. In altri casi, consentire alle persone di usare il tuo account autenticato ti offre maggiore flessibilità. Ad esempio, se il workflow raccoglie e invia le risposte di un modulo a un foglio di lavoro Google, non hai concesso a tutti l’accesso in Fogli Google.
Autenticarsi con il tuo account
Per consentire a tutti coloro che utilizzano il workflow di usare il tuo account di terze parti, aggiungi un passaggio di connettore al workflow, quindi connetti il tuo account.
Da Workflow Builder, seleziona un passaggio di connettore, quindi clicca su Connetti.
Segui le istruzioni.
Dopo aver connesso l’account, puoi proseguire con la creazione del workflow.
Nota: Se provi a connettere il tuo account e vieni reindirizzato a una pagina di errore nel browser invece che a una pagina di autenticazione, gli amministratori potrebbero dover configurare il connettore prima di poterlo utilizzare.
Consentire ad altri di autenticarsi con il loro account
Se il passaggio del workflow deve essere associato con l’account di terze parti univoco di tutti, puoi specificarlo una volta connesso il tuo account. Quando qualcuno utilizza il workflow per la prima volta, gli verrà richiesto di autenticare il suo account.
Da Workflow Builder, aggiungi un passaggio di connettore al workflow, quindi clicca su Connetti.
Segui le istruzioni.
Una volta connesso l’account, clicca su Modifica.
In Quale account utilizzare per questo passaggio, seleziona La persona che usa il workflow, quindi clicca su Salva.
Suggerimento:aggiungi un pulsante al workflow per consentire ai membri di avviare il processo di autenticazione di terze parti cliccando sul pulsante.
Disconnettere l’account
Puoi disconnettere un account connesso a Slack tramite un workflow in qualsiasi momento. Se hai creato un workflow con un passaggio di connettore che utilizza le credenziali del tuo account, dovrai riconnetterlo prima che il workflow possa essere eseguito correttamente.
Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, seleziona Preferenze.
Clicca su Account collegati.
Sotto App collegate tramite i workflow, clicca su Gestisci account accanto all’account che vuoi scollegare.