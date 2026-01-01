Os fluxos de trabalho permitem que você automatize tarefas e trabalhe de modo mais eficiente no Slack. Por padrão, qualquer pessoa em um plano pago (exceto Membros da linha de frente) pode criar fluxos de trabalho usando o Criador de fluxo de trabalho. Caso você não veja essa opção, é possível que os proprietários ou administradores tenham restringido o acesso.

Não conhece os fluxos de trabalho? Confira nosso tutorial O que é um fluxo de trabalho do Slack? para obter uma visão geral.



Componentes de um fluxo de trabalho

Antes de começar, é interessante compreender os componentes que formam um fluxo de trabalho. Ao criar o seu fluxo de trabalho, você personalizará cada componente para concluir uma tarefa no Slack.

Componentes Definição Exemplo Acionador A ação que inicia um fluxo de trabalho Existem diversas opções para iniciar um fluxo de trabalho, como clicar em um botão Iniciar fluxo de trabalho ou alguém entrar em um canal. Etapas As ações que você quer que o fluxo de trabalho realize Uma etapa pode realizar diferentes ações no Slack (como enviar uma mensagem ou adicionar pessoas a um canal). Também é possível adicionar etapas de conector de serviços de terceiros. Variável Qualquer informação enviada para o seu fluxo de trabalho que possa ser referenciada em etapas posteriores do fluxo A @menção da pessoa que iniciou o fluxo de trabalho pode ser adicionada à mensagem enviada pelo fluxo de trabalho como uma variável. Botão Avança o seu fluxo de trabalho para a próxima etapa ao ser clicado Quando clicado, um botão pode mostrar um formulário ou permitir que alguém faça uma solicitação em um canal monitorado por uma equipe maior. Gerente de fluxo de trabalho Um membro do seu workspace com permissão para editar, cancelar publicação e excluir um fluxo de trabalho A pessoa que cria um fluxo de trabalho é automaticamente um gerente de fluxo de trabalho. Para compartilhar a responsabilidade de manter seu fluxo de trabalho, adicione outras pessoas como gerentes de fluxo de trabalho.



Etapa 1: Abrir o criador de fluxo de trabalho

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Em Fluxos de trabalho, clique em Novo no canto superior direito. Selecione Criar fluxo de trabalho.

Observação: caso a guia Agentes e ferramentas não esteja visível na barra lateral, procure a guia Ferramentas. Pode ser necessário clicar em Mais para encontrá-la.



Etapa 2: escolher como seu fluxo de trabalho inicia

Abaixo de Iniciar fluxo de trabalho, clique em Escolher um evento e, em seguida, selecione uma opção na lista:



De um link

Compartilhe o link no Slack para exibir um botão Iniciar fluxo de trabalho em que as pessoas possam clicar para iniciar seu fluxo.



De um webhook

Configure eventos externos para iniciar seu fluxo de trabalho.



Em um horário agendado

Especifique uma data, um horário e uma cadência para seu fluxo de trabalho. Ele será iniciado automaticamente de acordo com o cronograma definido por você.



Quando um item de lista é atualizado

Escolha uma lista. Quando um item na lista for atualizado, seu fluxo de trabalho será iniciado. Clique em Adicionar campo para iniciar o fluxo de trabalho quando um campo específico for alterado.



Quando uma mensagem é postada

Seu fluxo de trabalho será iniciado quando uma mensagem contendo palavras-chave especificadas por você for postada.



Quando uma pessoa entra em um canal

Especifique um canal. Sempre que alguém entrar no canal, o fluxo de trabalho será iniciado.



Quando uma reação de emoji é usada

Especifique um emoji e um canal. Quando alguém usar a reação de emoji no canal, seu fluxo de trabalho será iniciado. Siga as instruções e clique em Continuar.

Observação: fluxos de trabalho que iniciam com um link só podem ser iniciados no Slack. Clicar no link fora do Slack não funcionará.

Etapa 3: adicionar etapas ao fluxo de trabalho

Depois de decidir como seu fluxo de trabalho será iniciado, as etapas adicionadas concluirão a tarefa que você deseja automatizar. As etapas são a base de qualquer fluxo de trabalho. Elas podem realizar várias ações dentro e fora do Slack e ocorrerão na ordem especificada por você quando alguém iniciar seu fluxo de trabalho.

Tipos de etapas

Etapa Descrição Quem pode usar Slack Realiza uma ação no Slack, como enviar uma mensagem ou adicionar alguém a um canal Todos (por padrão) Conector Realiza uma ação no serviço de terceiros, como adicionar uma linha à planilha do Google ou criar uma reunião no Zoom. Todos (por padrão)* Personalizado Criado especificamente para a sua organização realizar as ações especificadas pelo desenvolvedor Colaboradores do app**

*Se a aprovação de apps estiver habilitada para seu workspace ou organização Enterprise, será preciso aprovar conectores e apps personalizados antes de adicioná-los aos fluxos de trabalho

**A menos que o desenvolvedor tenha definido outras permissões



Adicione etapas

Para adicionar etapas ao seu fluxo de trabalho, decida qual tipo de etapa você gostaria de usar. Localize-a e selecione-a na biblioteca de etapas.

Pesquise uma etapa ou escolha uma na lista. Siga as instruções para configurar a etapa e clique em Salvar.

Dependendo das configurações do workspace ou da organização Enterprise, você pode precisar solicitar acesso ou configuração adicional para conectores antes de poder adicionar as etapas deles a um fluxo de trabalho. Ao adicionar uma etapa de conector, é necessário autenticar uma conta com o serviço de terceiros para que o fluxo de trabalho possa concluir a etapa com êxito. Quem cria fluxos de trabalho pode determinar se as pessoas devem usá-los para fazer a autenticação com as próprias contas ou usar suas próprias credenciais.

Observação: para configurar uma etapa para envio de mensagens a um canal, é necessário ter permissões de postagem no canal. Caso não tenha essas permissões, peça a um proprietário ou administrador para dar acesso a você.



Personalizar etapas

Ao configurar sua etapa, você verá a opção para adicionar variáveis ou botões. As variáveis permitem que o fluxo de trabalho use informações de etapas anteriores como base para etapas e respostas futuras, e os botões permitem que o fluxo de trabalho “pause” o fluxo de etapas até que se clique no botão.

Dica: Experimente adicionar uma ramificação ao seu fluxo de trabalho para encaminhar as pessoas por opções diferentes no seu fluxo de trabalho dependendo das condições que você especificar.

Variáveis Buttons As variáveis disponíveis em uma etapa dependerão das informações anteriores que foram passadas para o fluxo de trabalho. Por exemplo, é possível adicionar uma etapa Enviar uma mensagem ao fluxo de trabalho e selecionar a variável Pessoa que usou este fluxo de trabalho para alterar dinamicamente o destinatário com base em quem iniciou o fluxo de trabalho. Em uma etapa, clique em inserir uma variável. (Em alguns lugares, talvez você veja apenas o ícone de colchetes.) Faça sua escolha em uma lista de variáveis. Quando seu fluxo de trabalho for executado, os dados dinâmicos substituirão a variável. Quando você adiciona um botão a uma etapa, o fluxo de trabalho não prosseguirá até que alguém clique no botão. É possível usar um botão para continuar o fluxo de trabalho, iniciar outro fluxo de trabalho ou abrir um link.

Em uma etapa, clique em Adicionar botão. Se quiser, edite o texto que aparece no botão ou altere sua cor. Para escolher uma ação para o botão, clique no menu suspenso abaixo de Comportamento. Clique na opção de alternância próximo ao Clique único para desativar o botão depois que uma pessoa clicar nele. Selecione Opções avançadas para restringir a ação de clicar no botão para algumas pessoas ou configure uma data limite para desabilitar o botão em uma determinada data e hora. Clique em Concluir e depois em Salvar. Observação: Você só pode impedir pessoas do seu próprio workspace de clicar em um botão de fluxo de trabalho. Pessoas externas em conversas do Slack Connect podem usar os fluxos de trabalho, mas não podem ser adicionadas à lista de restrições do botão.



Editar, reorganizar e duplicar etapas

Se mudar de ideia, você poderá ajustar a configuração das suas etapas e alterar a ordem de execução delas.

Para editar uma etapa, clique no ícone de lápis .

. Para reorganizar uma etapa, clique na seta para cima ou na seta para baixo . Outra opção é arrastá-la para um novo local.

ou na . Outra opção é arrastá-la para um novo local. Para criar uma cópia da etapa de fluxo de trabalho, clique no ícone de duplicar.



Etapa 4: finalizar e publicar seu fluxo de trabalho

Antes de publicar seu fluxo de trabalho, é necessário dar alguns toques finais. Você pode editar seu fluxo de trabalho depois dele ter sido publicado para fazer atualizações, adicionar ou remover gerentes de fluxo de trabalho ou alterar permissões.

Adicione um título, uma descrição e um ícone

Clique no ícone do fluxo de trabalho no canto superior esquerdo do Criador de fluxo de trabalho. Escolha um nome para o fluxo de trabalho. É ele que vai aparecer quando o link para o fluxo de trabalho for compartilhado, o fluxo de trabalho postar uma mensagem em um canal ou enviar uma mensagem direta, etc. Se quiser, adicione uma descrição. Para adicionar um ícone personalizado, clique em Fazer upload.



Adicionar gerentes de fluxo de trabalho

Todos os gerentes de fluxo de trabalho adicionados vão ter as mesmas permissões que você como criador do fluxo de trabalho.

Clique no ícone de três pontos no canto superior direito do Criador de fluxo de trabalho e selecione Configurações. Clique em Edit (Editar). Abaixo de Gerentes de fluxo de trabalho, digite o nome da pessoa que quer adicionar. Em seguida, selecione o nome dela.



Definir permissões de acesso

Por padrão, todas as pessoas do seu workspace ou organização podem localizar e usar seu fluxo de trabalho, mas apenas os gerentes de fluxo de trabalho podem fazer uma cópia. Confira como alterar as permissões padrão:

Clique no ícone de três pontos no canto superior direito do Criador de fluxo de trabalho e selecione Configurações. Clique em Edit (Editar). Selecione uma opção no menu suspenso Quem pode localizar e usar este fluxo de trabalho? Para garantir que as pessoas externas que trabalham com você no Slack Connect tenham a permissão para usar seu fluxo de trabalho, marque a caixa ao lado de Além disso, inclua organizações externas conectadas para que possam encontrar e executar seus fluxos de trabalho. Selecione uma opção no menu suspenso Quem pode copiar este fluxo de trabalho? Clique em Save (Salvar).



Publicar o fluxo de trabalho

Quando estiver pronto, publique seu fluxo de trabalho para que você e os membros de seu workspace ou organização com permissão possam usá-lo.

Clique em Concluir no canto superior direito do Criador de fluxo de trabalho. Verifique os detalhes e as permissões do seu fluxo de trabalho. Clique em Publicar.

Pronto! Você acabou de criar um fluxo de trabalho. Se ele iniciar com um link, certifique-se de compartilhá-lo no Slack para que as pessoas possam localizar e usar seu novo fluxo de trabalho.

Observação: os canais do Slack Connect e as pessoas externas poderão receber acesso ao fluxo de trabalho apenas se seus proprietários e administradores tiverem permitido que pessoas externas executem fluxos de trabalho criados por sua organização.