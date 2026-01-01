É possível exportar dados do workspace do Slack ou da organização Enterprise. Dependendo do seu plano do Slack, você também pode ter mais opções de exportação disponíveis.

Dica: Leia mais sobre as opções de exportação por plano no Guia de ferramentas de exportação e importação do Slack. Para obter mais informações sobre como interpretar os arquivos de exportação, acesse o nosso guia para a leitura das exportações de dados do Slack.



Opções de exportação por plano do Slack

gratuitos Pro Business+ Enterprise Exportar mensagens e links de arquivos de canais públicos ✓ ✓ ✓ ✓ Exportar mensagens e links de arquivos de canais do Salesforce com acesso limitado* ✓ ✓ ✓ ✓ Exportar mensagens e links de arquivos de canais públicos, canais privados e mensagens diretas (incluindo conversas do Slackbot)** Não disponível Não disponível ✓ ✓ Exportar uma lista detalhada de canais** Não disponível Não disponível ✓ ✓ Programação de exportações recorrentes** Não disponível Não disponível ✓ Não disponível Exportar mensagens e links de arquivos por tipo de conversa, membro ou workspace específico Não disponível Não disponível Não disponível ✓ Exportar dados de todas as conversas de um único usuário** Não disponível Não disponível Não disponível ✓

*Os dados de canais públicos do Salesforce são incluídos nas exportações de canal público. Os proprietários de workspace nos planos gratuito e Pro precisam solicitar a exportação de canais do Salesforce com acesso limitado.

**Os proprietários de workspaces e de organizações devem fazer a solicitação do uso desses tipos de exportações.

Observação: workspaces no plano gratuito só podem exportar links de arquivos dos últimos 90 dias.



Exportar dados

Planos gratuito e Pro Plano Business+ Planos Empresariais Os proprietários e administradores de workspaces podem exportar mensagens e links de arquivos de canais públicos no formato JSON. Para exportar canais privados do Salesforce, siga as etapas abaixo e envie uma solicitação. No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Segurança. Clique em Importar/exportar dados. Clique na guia Exportação. Em Intervalo de datas da exportação, clique no menu suspenso para selecionar uma opção. Clique em Iniciar exportação. Você receberá um e-mail quando o seu arquivo de exportação estiver pronto. Abra o e-mail e clique em Acessar a página de exportação do seu workspace. Clique em Pronto para download para acessar o arquivo ZIP. Estas são as opções de exportação disponíveis para workspaces no plano Business+: Canais públicos

Proprietários e administradores de workspaces podem exportar mensagens e links de arquivos de canais públicos no formato JSON.

Proprietários e administradores de workspaces podem exportar mensagens e links de arquivos de canais públicos no formato JSON. Todos os canais e conversas

Para fins de conformidade jurídica e regulatória, proprietários de workspaces podem se inscrever para acessar uma ferramenta de exportação de dados de autoatendimento para mensagens e links de arquivos de canais públicos e privados e de MDs no formato JSON. Se aprovados para esse tipo de exportação, os proprietários de workspaces também poderão programar exportações de dados recorrentes.

Para fins de conformidade jurídica e regulatória, proprietários de workspaces podem se inscrever para acessar uma ferramenta de exportação de dados de autoatendimento para mensagens e links de arquivos de canais públicos e privados e de MDs no formato JSON. Se aprovados para esse tipo de exportação, os proprietários de workspaces também poderão programar exportações de dados recorrentes. Relatório de auditoria de canais

Proprietários de workspaces podem solicitar a exportação de uma lista de canais e seus respectivos detalhes em formato CSV para o planejamento de migração ou outras necessidades de gerenciamento do workspace.

Exportar dados do workspace No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Segurança. Clique em Importar/exportar dados. Clique na guia Exportação. Dependendo do tipo de exportação, escolha o que será incluído.

• Para dados de mensagens e arquivos: Clique no menu suspenso em Intervalo de datas da exportação para selecionar uma opção e depois em Iniciar exportação.

• Para um relatório de auditoria de canais: Clique em Exportar abaixo de Relatório de auditoria de canais, selecione os parâmetros dos canais que você quer exportar e clique em Exportar. Você receberá um e-mail quando o seu arquivo de exportação estiver pronto. Abra o e-mail e clique em Acessar a página de exportação do seu workspace. Clique em Pronto para download para acessar o arquivo ZIP.

Programar exportações de dados recorrentes Se a solicitação para a exportação de dados de todos os canais e conversas for aprovada, os proprietários de workspaces poderão programar a frequência da exportação de dados recorrente como semanal ou mensal. As exportações agendadas incluirão dados para a frequência escolhida (por exemplo, um relatório semanal contém apenas dados da semana anterior). No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Segurança. Clique em Importar/exportar dados. Selecione Programar exportações e escolha uma frequência. Observação: As exportações de dados de organizações Enterprise não podem ser importadas de outros workspaces. Os proprietários de organização podem entrar em contato com a equipe de suporte para solicitar o acesso a ferramentas de exportação de dados por autoatendimento (que devem ser solicitadas separadamente). Abaixo estão as opções de exportação disponíveis, as quais os proprietários de organização poderão usar assim que forem habilitadas: Exportação de dados personalizados

Escolha quais dados deverão ser exportados por tipo de conversa, membro ou workspace específico, em formato JSON ou TXT.

Escolha quais dados deverão ser exportados por tipo de conversa, membro ou workspace específico, em formato JSON ou TXT. Todos os canais e conversas

Para fins de conformidade jurídica e regulatória, exporte mensagens e links de arquivos de canais públicos e privados e de MDs no formato JSON.

Para fins de conformidade jurídica e regulatória, exporte mensagens e links de arquivos de canais públicos e privados e de MDs no formato JSON. Auditoria de canais

Exporte uma lista de canais e seus respectivos detalhes em formato CSV para o planejamento de migração ou outras necessidades de gerenciamento do workspace. Observação: para exportar dados de um canal específico, você precisa receber uma função personalizada ou permissão que inclua Gerenciar canais públicos no nível da organização ou Gerenciar canais privados no nível da organização.

Exportar dados No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, clique em Segurança. Em seguida, selecione Exportações. Clique em Exportar ao lado de uma opção de exportação e selecione o escopo, os parâmetros e o formato, se aplicável. Clique no botão para iniciar a exportação. Você receberá um e-mail quando o seu arquivo de exportação estiver pronto. Abra o e-mail e clique em Acessar a página de exportação do seu workspace. Clique na guia Downloads. Ao lado da sua exportação, clique em Baixar para acessar o arquivo ZIP.



Solicitar a exportação de dados

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais Os proprietários de workspace nos planos gratuito e Pro podem enviar uma solicitação de acesso a dados de exportação de canais privados do Salesforce. Os proprietários de workspace no plano Business+ podem solicitar acesso adicional a tipos de exportação. Como as solicitações precisam da aprovação do proprietário principal do workspace, nossa equipe de suporte entrará em contato por e-mail antes de prosseguir com a análise da solicitação. No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Segurança. Clique em Importar/exportar dados. Clique na guia Exportação. Clique no link Enviar solicitação para abrir o formulário. Se estiver no plano Business+, selecione o tipo de exportação a qual você quer solicitar acesso. Proprietários de organizações podem entrar em contato com a nossa equipe de suporte para solicitar a exportação de dados da organização.