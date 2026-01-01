Du kannst Daten aus deinem Slack-Workspace oder deiner Enterprise-Organisation exportieren. Je nachdem, in welchem Slack-Plan du arbeitest, stehen dir möglicherweise noch weitere Exportoptionen zur Verfügung.

Tipp: Mehr Infos über die Export-Optionen in Slack für die jeweiligen Pläne findest du in unserem Guide zu den Import- und Export-Tools von Slack. Weitere Informationen zur richtigen Interpretation deiner Exportdateien findest du in unserem Guide zum Verstehen von Slack-Datenexporten.



Exportoptionen nach Slack-Plan

Kostenlos Pro Business+ Enterprise Nachrichten und Dateiverknüpfungen aus Offenen Channels exportieren ✓ ✓ ✓ ✓ Nachrichten und Dateiverknüpfungen aus Salesforce-Channels* mit eingeschränktem Zugriff exportieren ✓ ✓ ✓ ✓ Nachrichten und Dateiverknüpfungen aus Offenen Channels, Geschlossenen Channels und Direktnachrichten (einschließlich Slackbot-Unterhaltungen) exportieren** Nicht verfügbar Nicht verfügbar ✓ ✓ Detaillierte Channel-Liste exportieren** Nicht verfügbar Nicht verfügbar ✓ ✓ Wiederkehrende Exporte planen** Nicht verfügbar Nicht verfügbar ✓ Nicht verfügbar Nachrichten und Dateiverknüpfungen nach Unterhaltungstyp, Mitglied oder für einen bestimmten Workspace exportieren Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar ✓ Daten aus allen Unterhaltungen exportieren, an denen ein:e einzelne:r Benutzer:in beteiligt war** Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar ✓

*Daten aus Offenen Salesforce-Channels sind im Export von Offenen Channels enthalten. Workspace-Inhaber:innen im kostenlosen und im Pro-Plan müssen den Export aus Salesforce-Channels mit eingeschränktem Zugriff beantragen.

** Workspace-Inhaber:innen und Organisationsinhaber:innen müssen die Nutzung dieser Export-Typen beantragen.

Hinweis: Workspaces im kostenlosen Plan können nur Links zu Dateien der letzten 90 Tage exportieren.



Daten exportieren

Kostenlose Pläne und Pro-Pläne Business+ Plan Enterprise-Pläne Workspace-Inhaber:innen und -administrator:innen können Nachrichten und Dateilinks aus Offenen Channels im JSON-Format exportieren. Wenn du Geschlossene Salesforce-Channels exportieren möchtest, folge den nachstehenden Schritten zum Einreichen eines Antrags. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Sicherheit. Klicke auf Daten importieren und exportieren. Klicke auf den Tab Export. Klicke auf das Drop-down-Menü unter Datumsbereich exportieren, um eine Option auszuwählen. Klicke auf Export starten. Wir senden dir eine E-Mail, sobald deine Exportdatei fertig ist. Öffne die E-Mail und klicke auf Besuche die Export-Seite deines Workspace. Klicke auf Download verfügbar, um auf die ZIP-Datei zuzugreifen. Die folgenden Exportoptionen sind für Workspaces mit dem Business+ Plan verfügbar: Offene Channels

Workspace-Inhaber:innen und -administrator:innen können Nachrichten- und Dateilinks aus Offenen Channels im JSON-Format exportieren.

Workspace-Inhaber:innen und -administrator:innen können Nachrichten- und Dateilinks aus Offenen Channels im JSON-Format exportieren. Alle Channels und Unterhaltungen

Zur Einhaltung von rechtlichen und behördlichen Vorschriften können Workspace-Inhaber:innen den Zugang zu einem Self-Service-Datenexport-Tool für Nachrichten und Dateiverknüpfungen aus Offenen Channels, Geschlossenen Channels und DMs im JSON-Format beantragen. Wenn dieser Exporttyp genehmigt wurde, können Workspace-Inhaber:innen auch sich wiederholende Datenexporte planen.

Zur Einhaltung von rechtlichen und behördlichen Vorschriften können Workspace-Inhaber:innen den Zugang zu einem Self-Service-Datenexport-Tool für Nachrichten und Dateiverknüpfungen aus Offenen Channels, Geschlossenen Channels und DMs im JSON-Format beantragen. Wenn dieser Exporttyp genehmigt wurde, können Workspace-Inhaber:innen auch sich wiederholende Datenexporte planen. Channel-Auditbericht

Workspace-Inhaber:innen können eine CSV-Liste mit Channels und deren Details zur Migrationsplanung oder für andere Zwecke der Workspace-Verwaltung exportieren lassen.

Daten aus deinem Workspace exportieren Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Sicherheit. Klicke auf Daten importieren und exportieren. Klicke auf den Tab Export. Wähle je nach Exporttyp aus, welche Daten enthalten sein sollen.

• Für Nachrichten- und Dateidaten: Klicke auf das Drop-Down-Menü unter Datumsbereich exportieren, um eine Option auszuwählen, und klicke dann auf Export starten.

• Für einen Channel-Auditbericht: Klicke unter Channel-Auditbericht auf Exportieren und wähle die Parameter für die Channels aus, die du exportieren möchtest. Klicke anschließend auf Exportieren. Wir senden dir eine E-Mail, sobald deine Exportdatei fertig ist. Öffne die E-Mail und klicke auf Besuche die Export-Seite deines Workspace. Klicke auf Download verfügbar, um auf die ZIP-Datei zuzugreifen.

Wiederkehrende Datenexporte planen Wenn der Export von Daten für alle Channels und Unterhaltungen genehmigt wurde, können Workspace-Inhaber:innen regelmäßige Datenexporte planen, die wöchentlich oder monatlich ausgeführt werden. Die geplanten Exporte enthalten dann die Daten für die jeweils ausgewählte Häufigkeit (ein wöchentlicher Export enthält somit nur Daten für die vorherige Woche). Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Sicherheit. Klicke auf Daten importieren und exportieren. Wähle Exporte planen aus, und lege fest, wie häufig diese ausgeführt werden. Hinweis: Datenexporte aus Enterprise-Organisationen können nicht in andere Workspaces importiert werden. Organisationsinhaber:innen können sich an unser Support-Team wenden, um Zugriff auf ein Tool zum selbstständigen Exportieren von Daten zu beantragen (diese Beantragung muss separat erfolgen). Nachfolgend sind die verfügbaren Exportoptionen aufgeführt – Organisationsinhaber:innen können diese verwenden, sobald sie aktiviert wurden. Benutzerdefinierter Datenexport

Wähle aus, welche Daten nach Unterhaltungstyp, Mitglied oder für einen bestimmten Workspace entweder im JSON- oder TXT-Format exportiert werden sollen.

Wähle aus, welche Daten nach Unterhaltungstyp, Mitglied oder für einen bestimmten Workspace entweder im JSON- oder TXT-Format exportiert werden sollen. Alle Channels und Unterhaltungen

Zur Einhaltung von rechtlichen und behördlichen Vorschriften kannst du Nachrichten und Dateiverknüpfungen aus Offenen Channels, Geschlossenen Channels und DMs im JSON-Format exportieren.

Zur Einhaltung von rechtlichen und behördlichen Vorschriften kannst du Nachrichten und Dateiverknüpfungen aus Offenen Channels, Geschlossenen Channels und DMs im JSON-Format exportieren. Channel-Audit

Exportiere eine CSV-Liste mit Channels und deren Details zur Migrationsplanung oder für andere Zwecke der Workspace-Verwaltung. Hinweis: Wenn du Daten aus einem bestimmten Channel exportieren möchtest, muss dir eine benutzerdefinierte Rolle oder Berechtigung zugewiesen werden, die entweder Offene Channels auf Organisationsebene verwalten oder Geschlossene Channels auf Organisationsebene verwalten umfasst.

Daten exportieren Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit und wähle dann Exporte aus. Klicke neben einer Exportoption auf Exportieren und wähle dann den Gültigkeitsbereich, die Parameter und das Format aus, sofern zutreffend. Klicke auf den Button, um den Exportvorgang zu starten. Wir senden dir eine E-Mail, sobald deine Exportdatei fertig ist. Öffne die E-Mail und klicke auf Besuche die Export-Seite deines Workspace. Klicke auf den Tab Downloads. Klicke neben deinem Export auf Download, um auf die ZIP-Datei zuzugreifen.



Datenexport anfordern

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Workspace-Inhaber:innen im kostenlosen und im Pro-Plan können den Zugriff auf die Datenexportfunktion für Geschlossene Salesforce-Channels beantragen. Workspace-Inhaber:innen im Business+ Plan können den Zugriff auf weitere Export-Typen beantragen. Anträge müssen durch die bzw. den primäre:n Workspace-Inhaber:in genehmigt werden, daher wird sich unser Support-Team per E-Mail mit dir in Verbindung setzen, bevor wir mit der Prüfung des Antrags fortfahren. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Sicherheit. Klicke auf Daten importieren und exportieren. Klicke auf den Tab Export. Klicke auf den Link Antrag einreichen, um das Antragsformular zu öffnen. Wenn du im Business+ Plan bist, wähle den Export-Typ aus, auf den du zugreifen möchtest. Organisationsinhaber:innen können unser Support-Team kontaktieren, um den Export von Daten aus ihrer Organisation anzufragen.