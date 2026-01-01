Dependendo de quantas pessoas você quer notificar, há algumas opções para fazer anúncios no Slack usando menções. Continue lendo para saber como enviar sua mensagem para todas as pessoas no Slack ou apenas para todos que estiverem em um canal específico.



O que esperar

@todos notifica todas as pessoas no canal geral, @canal notifica todos os membros de um canal e @aqui notifica apenas os membros ativos de um canal.

canal geral, Essas menções não notificarão as pessoas quando as notificações delas estiverem pausadas ou quando forem usadas em conversas

Em canais com pelo menos seis membros, o Slack pedirá que você confirme antes de enviar uma mensagem com qualquer uma dessas menções . Os proprietários e administradores de workspace podem . Os proprietários e administradores de workspace podem desativar esse aviso

Em uma organização Enterprise, essas menções funcionam de maneira diferente em canais. Se houver 10 mil membros ou mais, somente proprietários e administradores poderão usar as menções @canal e @aqui.

Sugerimos usar essas menções com moderação. Se precisar chamar a atenção de alguém específico, mencione essa pessoa diretamente. Nos planos Pro, Business+ e Enterprise, você também pode notificar um grupo específico de pessoas criando um grupo de usuários.

Observação: os proprietários e os administradores com permissão podem escolher restringir quem pode usar @todos, @canal e @aqui. Se você não tem a opção de notificar um canal ou um workspace, encontre um proprietário ou um administrador e peça ajuda.



@todos

@todos só pode ser usada no canal geral , que é um canal ao qual todos os membros (exceto os convidados) são adicionados automaticamente. Essa menção notificará todos no canal geral, esteja a disponibilidade dos membros definida como ativa ou ausente.

Quando usar @todos

Para fornecer informações à sua organização sobre uma nova política de férias.

Para alertar todos na empresa sobre uma simulação de evacuação de emergência.

Observação: por padrão, convidados não podem usar @todos.



@canal

Use @canal para enviar informações pontuais e relevantes para todos os membros de um canal. Isso acionará uma notificação no computador ou dispositivo móvel para todos os membros do canal, não importando se a disponibilidade deles estiver definida como ativa ou ausente.

Quando usar @canal

Para atualizar sua equipe sobre uma mudança de última hora no prazo de um projeto.

Para avisar os membros quando você ajustar um processo de trabalho ou a estrutura do canal.

Dica: se você estiver criando um app no Slack que pode notificar os membros, a mensagem do usuário bot do seu app deve conter ou .



@aqui

Use @aqui quando só precisar da atenção das pessoas que estão trabalhando de maneira ativa nos canais dos quais você é membro. Isso é ótimo para quando você não quer notificar os colegas de trabalho que não estão disponíveis no momento.

Quando usar @aqui

Para organizar um evento improvisado para as pessoas disponíveis, como um almoço juntos.

Para receber respostas num piscar de olhos dos colegas que estão no Slack.