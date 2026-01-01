Je nachdem, wie viele Leute du benachrichtigen möchtest, stehen dir einige Optionen zur Verfügung, anhand von Erwähnungen in Slack Ankündigungen zu machen. Im Folgenden erfährst du, wie du deine Nachricht an alle in Slack oder nur an alle in einem bestimmten Channel senden kannst.



Danach läuft es folgendermaßen ab:

Wir empfehlen, diese Erwähnungen sparsam zu verwenden. Wenn du die Aufmerksamkeit einer bestimmten Person benötigst, kannst du diese direkt erwähnen. Bei Pro-, Business+ und Enterprise-Plänen kannst du auch eine bestimmte Gruppe von Leuten benachrichtigen, indem du eine Benutzergruppe erstellst.

Hinweis: Berechtigte Inhaber:innen und Administrator:innen können auch einschränken, wer @alle, @channel und @hier verwenden kann. Wenn du keinen Channel oder Workspace benachrichtigen kannst, wende dich an eine:n Inhaber:in, um Hilfe zu erhalten.



@alle

@alle kann nur im Channel „allgemein“ verwendet werden. Das ist der Channel, zu dem alle Mitglieder (ausgenommen Gäste) automatisch hinzugefügt werden. Mit dieser Erwähnung werden alle im Channel „allgemein“ benachrichtigt, ganz egal, ob der Status ihrer Verfügbarkeit „aktiv“ oder „abwesend“ ist.

Wann du @alle benutzen solltest

Informiere eine Organisation über die neue Urlaubsgeldregelung.

Benachrichtige alle Mitarbeiter in deinem Unternehmen über eine Notfallübung zur Evakuierung.

Hinweis: Als Standardeinstellung können Gäste nicht @alle benutzen.



@channel

Benutze @channel , um allen in einem Channel aktuelle, relevante Informationen zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird für alle Mitglieder des Channels eine Benachrichtigung auf dem Desktop oder Mobilgerät ausgelöst, ganz egal, ob der Status ihrer Verfügbarkeit „aktiv“ oder „abwesend“ ist.

Wann du @channel benutzen solltest

Informiere dein Team über eine aktuelle Änderung der Projekt-Deadline.

Gib Mitgliedern Bescheid, wenn du einen Arbeitsablauf oder eine Channel-Struktur änderst.

Tipp: Wenn du eine Slack-App entwickelst, die Mitglieder benachrichtigen kann, muss die Nachricht vom Bot-Benutzer deiner App oder enthalten.



@hier

Benutze @hier , wenn du nur die Aufmerksamkeit von Leuten benötigst, die aktiv in einem Channel arbeiten , in dem du Mitglied bist. Diese Möglichkeit ist ideal, wenn du keine Kolleg:innen benachrichtigten möchtest, die zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv sind.

Wann du @hier benutzen solltest

Du planst eine spontane Veranstaltung für die Leute, die verfügbar sind, wie z. B. ein gemeinsames Mittagessen.

Lass dir eine Frage schnell von Kolleg:innen beantworten, die in Slack sind.