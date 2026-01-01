Selon le nombre de personnes que vous souhaitez prévenir, vous avez plusieurs options à votre disposition pour faire une annonce dans Slack avec les mentions. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment envoyer un message à tout le monde dans Slack ou à l’ensemble des membres d’un canal donné.



Suite possible

@tous envoie une notification à toutes les personnes dans le canal général, @canal envoie une notification à toutes les personnes dans un canal, et @ici envoie une notification uniquement aux membres disponibles d’un canal.

le canal général, Ces mentions n’envoient pas de notification aux personnes qui ont mis les notifications en pause , ou quand elles sont utilisées dans des fils de discussion

Dans les canaux comptant au moins six personnes, Slack affiche une confirmation avant d’envoyer un message en utilisant l’une de ces mentions . Les propriétaires et administrateurs peuvent . Les propriétaires et administrateurs peuvent désactiver cet avertissement

Dans une organisation Enterprise, les mentions fonctionnent différemment pour les canaux. Lorsqu’il y a 10 000 membres ou plus, seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent utiliser les mentions @canal et @ici.

Nous vous conseillons d’utiliser ces mentions avec modération. Si vous avez besoin d’attirer l’attention d’une personne en particulier, vous pouvez mentionner cette personne directement. Avec les forfaits Pro, Business+ et Enterprise, vous pouvez également envoyer une notification à un groupe de personnes spécifique, en créant un groupe d’utilisateurs.

Remarque : les propriétaires et les administrateurs qui y sont autorisés peuvent choisir de restreindre les personnes pouvant utiliser les mentions @tous, @canal et @ici. Si vous n’avez aucune option permettant d’envoyer une notification à un canal ou un espace de travail, contactez un propriétaire pour obtenir de l’aide.



@tous

La mention @tous peut uniquement être utilisée dans le canal général, auquel tous les membres (sauf les invités) sont ajoutés automatiquement. Cette mention envoie une notification à tous les membres du canal général, qu’ils soient disponibles ou absents.

Quand utiliser @tous

Pour donner à votre organisation des informations sur une nouvelle politique sur les congés.

Pour prévenir tous les employés de l’entreprise qu’un exercice d’évacuation d’urgence va avoir lieu.

Remarque : par défaut, les invités ne peuvent pas utiliser @tous.



@canal

Utilisez la mention @canal pour que les informations que vous partagez soient rapidement portées à l’attention de tous les membres du canal. Cela déclenche une notification sur ordinateur ou appareil mobile pour tous les membres du canal, qu’ils soient disponibles ou absents.

Quand utiliser @canal

Pour signaler à votre équipe un changement de dernière minute concernant les échéances d’un projet.

Pour avertir les membres lorsque vous modifiez la structure d’un canal ou un processus de travail.

Conseil : si vous créez une application Slack qui peut envoyer une notification aux membres, le message de bot de l’application doit contenir ou .



@ici

Utilisez la mention @ici lorsque vous ne voulez attirer l’attention que des personnes travaillant actuellement dans un canal dont vous êtes membre. C’est très utile si vous ne souhaitez pas envoyer de notifications à vos collègues qui ne sont actuellement pas disponibles.

Quand utiliser @ici

Pour organiser un événement de dernière minute avec les personnes disponibles au bureau (comme déjeuner ensemble).

Pour que vos collègues sur Slack vous répondent rapidement.