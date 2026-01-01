Enfrente seu dia de trabalho com a ajuda do Slackbot, seu agente pessoal para o trabalho. O Slackbot tem o mesmo contexto e acesso às mesmas informações que você, então as respostas são sempre relevantes e personalizadas. Inicie uma conversa para se preparar para a sua próxima reunião, analisar aquela planilha gigante ou encontrar praticamente qualquer coisa (talvez você só não encontre as chaves perdidas de sua casa).



Por que o Slackbot?

Ao contrário de outros agentes com os quais você trabalha dentro e fora do Slack, o Slackbot tem acesso direto a todas as informações públicas em seu workspace ou organização empresarial (e quaisquer informações que você possa acessar). Você também pode expandir a memória para ajudá-lo a saber como você trabalha. Com todo o seu contexto, o Slackbot estará pronto para trabalhar para que você se concentre no que é mais importante. Aqui está uma exibição prévia de algumas das coisas que o Slackbot pode fazer:

Ver seu calendário do Outlook ou Google Agenda e ajudar você a se preparar para reuniões

Enviar um destaque diário das mensagens importantes e dos afazeres pendentes

Criar apresentações do Google ou PowerPoint

Pesquisar e realizar ações no Salesforce

Automatizar tarefas e usar habilidades para executar processos complexos



O que esperar

Por padrão, todos os membros de um workspace ou organização empresarial podem usar o Slackbot. Se o Slackbot não estiver visível, talvez seja necessário fazer o upgrade de seu plano ou perguntar a um proprietário ou administrador se o acesso foi restringido.

As respostas do Slackbot são baseadas somente nas informações que você pode ver no Slack, e ninguém que usar o Slackbot poderá ver algo se não tiver permissão de para isso (como canais privados ou mensagens diretas dos quais não faz parte).

O Slackbot pode ajudar em praticamente tudo. Comece resumindo conversas anteriores antes de uma sessão de planejamento, criando o primeiro rascunho de uma nova postagem no blog ou encontrando uma mensagem que você precisa acompanhar. Você também pode usar o Slackbot para acessar informações do Salesforce, de apps de terceiros instalados no seu workspace e de fontes de dados da pesquisa empresarial.

O número de mensagens que você pode enviar ao Slackbot e quais recursos você pode usar dependem do seu plano do Slack. Acesse Limites e uso de créditos no Slackbot para saber mais.

Observação: O Slackbot está protegido pelas Proteções de IA do Slack, uma estrutura de segurança integrada e criada para garantir a privacidade e a segurança dos recursos da IA do Slack.



Como escrever ótimos prompts

Um prompt é um conjunto de instruções que você fornece ao Slackbot para obter uma resposta específica. Os melhores prompts são curtos e precisos, além de incluírem referências ao contexto adicional que você quer que o Slackbot considere na resposta (como arquivos, canais ou registros do Salesforce).



Exemplos de prompts

Em vez disto... Tente isto! O que precisa da minha atenção? A quais mensagens diretas ou menções eu preciso responder nesta manhã? Faça uma programação para a minha reunião com @nome. Crie uma programação para a minha reunião na quinta-feira com @nome usando as conversas em #nome-do-canal de 19 de março e nossas anotações de reuniões anteriores [link para o canvas]. Diga o que está acontecendo com o [projeto]. Quais decisões foram tomadas em [link para a conversa] sobre o [nome do projeto]? Como tem sido o desempenho recente da [conta do cliente]? Você pode resumir as reuniões recentes com a [conta do cliente] e fazer um canvas para a análise de negócios trimestral agendada para o mês que vem? Faça um rascunho do resumo do projeto para o lançamento do [recurso]. Escreva um primeiro rascunho do resumo do projeto para o lançamento do [recurso] usando estes recursos: [link para slides] e [link para o resumo do produto].

Dica: Quando for a hora de fazer perguntas sobre algo novo ao Slackbot, é melhor começar uma nova conversa do que alternar para um assunto completamente diferente em uma já existente.



Começar uma conversa

Computador Dispositivo móvel Clique em Slackbot no canto superior direito da tela ou na parte superior da barra lateral. Digite sua mensagem ou pergunta ou então clique no ícone de microfone para ditar seu prompt. Pressione Enter ou clique em Enviar. Enquanto o Slackbot trabalha para gerar uma resposta, você pode ver as etapas que ele está executando (como realizar pesquisas, verificar seu calendário, criar documentos etc.). Se o Slackbot começar a ir na direção errada ou se você perceber que precisa fazer uma pergunta diferente, clique no botão Parar. Quando o Slackbot tentar editar um canvas compartilhado, você precisará clicar em Confirmar para que o novo conteúdo seja adicionado. Se você clicar em Cancelar, ele não fará nenhuma alteração. Na guia Inicial, toque em Slackbot no topo da tela. Digite sua mensagem ou pergunta ou então toque no ícone de microfone para ditar seu prompt. Enquanto o Slackbot trabalha para gerar uma resposta, você pode ver as etapas que ele está executando (como realizar pesquisas, verificar seu calendário, criar documentos etc.). Se o Slackbot começar a ir na direção errada ou se você perceber que precisa fazer uma pergunta diferente, toque no botão Parar.

Observação: o ditado por voz do Slackbot funciona com todos os idiomas disponíveis no Slack e muitos outros, porém, no momento, conta com otimização para o inglês. As mensagens ditadas são transcritas, mas os dados de áudio não são armazenados.



Pesquise na internet e use a pesquisa aprofundada

O Slackbot pode pesquisar na web para que você não precise sair do Slack a fim de encontrar informações externas ao seu workspace. Você também pode ativar a pesquisa aprofundada para pesquisar assuntos complexos em todas as fontes disponíveis (canais e arquivos, a web, dados do Salesforce e servidores PCM conectados) e produzir um relatório abrangente, em vez de uma resposta padrão mais curta.

No computador, clique em Slackbot no canto superior direito da tela ou na parte superior da barra lateral. O Slackbot fará pesquisas na web automaticamente quando solicitado, desde que os administradores tenham habilitado o recurso. Para usar a pesquisa aprofundada, clique no botão mais ao lado do campo de mensagem e selecione Pesquisa aprofundada. Descreva o que você gostaria que o Slackbot pesquisasse e envie sua solicitação. Pode levar até 10 minutos para o Slackbot concluir solicitações mais complexas.



Trabalhar com documentos e arquivos

O Slackbot pode analisar e resumir arquivos, bem como criá-los e editá-los. Aqui estão os tipos de arquivos que o Slackbot pode ler:

Canvas

CSV e TXT (até 1 MB)

Listas

PDF (até 4,5 MB ou 100 páginas)

Imagens em PNG, JPG, GIF estático, webP e HEIC (até 30 MB, mas as imagens com mais de 3,75 MB serão redimensionadas)

Observação: o Slackbot só pode ler arquivos do Box de links diretos que iniciam com https://nome-da-empresa.app.box.com. Ele não pode acessar arquivos compartilhados do Box com links que iniciam com https://nome-da-empresa.box.com.



Compartilhar prompts

Elaborar o conjunto de instruções ideal para uma tarefa específica pode levar um tempo. Depois de refinar um prompt para funcionar exatamente da maneira necessária, compartilhe-o com outras pessoas para que elas possam usá-lo também.

No computador, clique em Slackbot no canto superior direito da tela ou na parte superior da barra lateral. Digite seu prompt para iniciar uma nova conversa com o Slackbot ou abra uma conversa anterior. Passe o mouse sobre o prompt e clique em Encaminhar mensagem. Se preferir, selecione um canal ou pessoa no menu suspenso e adicione uma mensagem sobre o prompt que você está compartilhando. Marque a caixa ao lado de Encaminhar como prompt e clique emEncaminhar. Qualquer pessoa que vir a mensagem pode clicar em Usar com o Slackbot para iniciar uma conversa usando seu prompt.



Ver histórico de conversas

Você sempre pode acessar conversas anteriores com o Slackbot para encontrar informações ou continuar de onde parou. As conversas são nomeadas automaticamente e você pode renomeá-las do Slack para computador, se quiser.

Computador Dispositivo móvel Clique em Slackbot no canto superior direito da tela ou na parte superior da barra lateral. Clique na guia Histórico ou escolha uma conversa na barra lateral esquerda. Selecione uma conversa para lê-la novamente ou enviar uma mensagem de acompanhamento. Na guia Inicial, toque em Slackbot no topo da tela. Toque em Histórico no canto superior direito. Selecione uma conversa para lê-la novamente ou enviar uma mensagem de acompanhamento.