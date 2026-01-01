Como trabalhar com o Slackbot
Enfrente seu dia de trabalho com a ajuda do Slackbot, seu agente pessoal para o trabalho. O Slackbot tem o mesmo contexto e acesso às mesmas informações que você, então as respostas são sempre relevantes e personalizadas. Inicie uma conversa para se preparar para a sua próxima reunião, analisar aquela planilha gigante ou encontrar praticamente qualquer coisa (talvez você só não encontre as chaves perdidas de sua casa).
Por que o Slackbot?
Ao contrário de outros agentes com os quais você trabalha dentro e fora do Slack, o Slackbot tem acesso direto a todas as informações públicas em seu workspace ou organização empresarial (e quaisquer informações que você possa acessar). Você também pode expandir a memória para ajudá-lo a saber como você trabalha. Com todo o seu contexto, o Slackbot estará pronto para trabalhar para que você se concentre no que é mais importante. Aqui está uma exibição prévia de algumas das coisas que o Slackbot pode fazer:
- Ver seu calendário do Outlook ou Google Agenda e ajudar você a se preparar para reuniões
- Enviar um destaque diário das mensagens importantes e dos afazeres pendentes
- Criar apresentações do Google ou PowerPoint
- Pesquisar e realizar ações no Salesforce
-
Automatizar tarefas e usar habilidades para executar processos complexos
O que esperar
- Por padrão, todos os membros de um workspace ou organização empresarial podem usar o Slackbot. Se o Slackbot não estiver visível, talvez seja necessário fazer o upgrade de seu plano ou perguntar a um proprietário ou administrador se o acesso foi restringido.
- As respostas do Slackbot são baseadas somente nas informações que você pode ver no Slack, e ninguém que usar o Slackbot poderá ver algo se não tiver permissão de para isso (como canais privados ou mensagens diretas dos quais não faz parte).
- O Slackbot pode ajudar em praticamente tudo. Comece resumindo conversas anteriores antes de uma sessão de planejamento, criando o primeiro rascunho de uma nova postagem no blog ou encontrando uma mensagem que você precisa acompanhar. Você também pode usar o Slackbot para acessar informações do Salesforce, de apps de terceiros instalados no seu workspace e de fontes de dados da pesquisa empresarial.
- O número de mensagens que você pode enviar ao Slackbot e quais recursos você pode usar dependem do seu plano do Slack. Acesse Limites e uso de créditos no Slackbot para saber mais.
Observação: O Slackbot está protegido pelas Proteções de IA do Slack, uma estrutura de segurança integrada e criada para garantir a privacidade e a segurança dos recursos da IA do Slack.
Como escrever ótimos prompts
Um prompt é um conjunto de instruções que você fornece ao Slackbot para obter uma resposta específica. Os melhores prompts são curtos e precisos, além de incluírem referências ao contexto adicional que você quer que o Slackbot considere na resposta (como arquivos, canais ou registros do Salesforce).
Exemplos de prompts
|Em vez disto...
|Tente isto!
|O que precisa da minha atenção?
|A quais mensagens diretas ou menções eu preciso responder nesta manhã?
|Faça uma programação para a minha reunião com @nome.
|Crie uma programação para a minha reunião na quinta-feira com @nome usando as conversas em #nome-do-canal de 19 de março e nossas anotações de reuniões anteriores [link para o canvas].
|Diga o que está acontecendo com o [projeto].
|Quais decisões foram tomadas em [link para a conversa] sobre o [nome do projeto]?
|Como tem sido o desempenho recente da [conta do cliente]?
|Você pode resumir as reuniões recentes com a [conta do cliente] e fazer um canvas para a análise de negócios trimestral agendada para o mês que vem?
|Faça um rascunho do resumo do projeto para o lançamento do [recurso].
|Escreva um primeiro rascunho do resumo do projeto para o lançamento do [recurso] usando estes recursos: [link para slides] e [link para o resumo do produto].
Dica: Quando for a hora de fazer perguntas sobre algo novo ao Slackbot, é melhor começar uma nova conversa do que alternar para um assunto completamente diferente em uma já existente.
Começar uma conversa
Computador
Dispositivo móvel
- Clique em Slackbot no canto superior direito da tela ou na parte superior da barra lateral.
- Digite sua mensagem ou pergunta ou então clique no ícone de microfone para ditar seu prompt. Pressione Enter ou clique em Enviar.
- Enquanto o Slackbot trabalha para gerar uma resposta, você pode ver as etapas que ele está executando (como realizar pesquisas, verificar seu calendário, criar documentos etc.). Se o Slackbot começar a ir na direção errada ou se você perceber que precisa fazer uma pergunta diferente, clique no botão Parar.
- Quando o Slackbot tentar editar um canvas compartilhado, você precisará clicar em Confirmar para que o novo conteúdo seja adicionado. Se você clicar em Cancelar, ele não fará nenhuma alteração.
- Na guia Inicial, toque em Slackbot no topo da tela.
- Digite sua mensagem ou pergunta ou então toque no ícone de microfone para ditar seu prompt.
- Enquanto o Slackbot trabalha para gerar uma resposta, você pode ver as etapas que ele está executando (como realizar pesquisas, verificar seu calendário, criar documentos etc.). Se o Slackbot começar a ir na direção errada ou se você perceber que precisa fazer uma pergunta diferente, toque no botão Parar.
Observação: o ditado por voz do Slackbot funciona com todos os idiomas disponíveis no Slack e muitos outros, porém, no momento, conta com otimização para o inglês. As mensagens ditadas são transcritas, mas os dados de áudio não são armazenados.
Pesquise na internet e use a pesquisa aprofundada
O Slackbot pode pesquisar na web para que você não precise sair do Slack a fim de encontrar informações externas ao seu workspace. Você também pode ativar a pesquisa aprofundada para pesquisar assuntos complexos em todas as fontes disponíveis (canais e arquivos, a web, dados do Salesforce e servidores PCM conectados) e produzir um relatório abrangente, em vez de uma resposta padrão mais curta.
- No computador, clique em Slackbot no canto superior direito da tela ou na parte superior da barra lateral.
- O Slackbot fará pesquisas na web automaticamente quando solicitado, desde que os administradores tenham habilitado o recurso.
- Para usar a pesquisa aprofundada, clique no botão mais ao lado do campo de mensagem e selecione Pesquisa aprofundada.
- Descreva o que você gostaria que o Slackbot pesquisasse e envie sua solicitação. Pode levar até 10 minutos para o Slackbot concluir solicitações mais complexas.
Trabalhar com documentos e arquivos
O Slackbot pode analisar e resumir arquivos, bem como criá-los e editá-los. Aqui estão os tipos de arquivos que o Slackbot pode ler:
- Canvas
- CSV e TXT (até 1 MB)
- Listas
- PDF (até 4,5 MB ou 100 páginas)
- Imagens em PNG, JPG, GIF estático, webP e HEIC (até 30 MB, mas as imagens com mais de 3,75 MB serão redimensionadas)
Observação: o Slackbot só pode ler arquivos do Box de links diretos que iniciam com https://nome-da-empresa.app.box.com. Ele não pode acessar arquivos compartilhados do Box com links que iniciam com https://nome-da-empresa.box.com.
Compartilhar prompts
Elaborar o conjunto de instruções ideal para uma tarefa específica pode levar um tempo. Depois de refinar um prompt para funcionar exatamente da maneira necessária, compartilhe-o com outras pessoas para que elas possam usá-lo também.
- No computador, clique em Slackbot no canto superior direito da tela ou na parte superior da barra lateral.
- Digite seu prompt para iniciar uma nova conversa com o Slackbot ou abra uma conversa anterior.
- Passe o mouse sobre o prompt e clique em Encaminhar mensagem.
- Se preferir, selecione um canal ou pessoa no menu suspenso e adicione uma mensagem sobre o prompt que você está compartilhando.
- Marque a caixa ao lado de Encaminhar como prompt e clique emEncaminhar.
- Qualquer pessoa que vir a mensagem pode clicar em Usar com o Slackbot para iniciar uma conversa usando seu prompt.
Ver histórico de conversas
Você sempre pode acessar conversas anteriores com o Slackbot para encontrar informações ou continuar de onde parou. As conversas são nomeadas automaticamente e você pode renomeá-las do Slack para computador, se quiser.
Computador
Dispositivo móvel
- Clique em Slackbot no canto superior direito da tela ou na parte superior da barra lateral.
- Clique na guia Histórico ou escolha uma conversa na barra lateral esquerda.
- Selecione uma conversa para lê-la novamente ou enviar uma mensagem de acompanhamento.
- Na guia Inicial, toque em Slackbot no topo da tela.
- Toque em Histórico no canto superior direito.
- Selecione uma conversa para lê-la novamente ou enviar uma mensagem de acompanhamento.
Quem pode usar este recurso?
- Todos os membros com acesso ao Slackbot
- Disponível em todos os planos (o acesso e os limites do Slackbot variam de acordo com o plano)