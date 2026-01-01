Gestiona tu día a día con la ayuda de Slackbot, tu agente personal para el trabajo. Slackbot tiene acceso a la misma información que tú, por lo que sus respuestas serán relevantes y personalizadas. Inicia una conversación para preparar tu próxima reunión, analizar una extensa hoja de cálculo o encontrar prácticamente cualquier cosa (menos las llaves de casa si las has perdido).



¿Por qué elegir Slackbot?

A diferencia de otros agentes con los que trabajas dentro o fuera de Slack, Slackbot tiene acceso directo a toda la información pública de tu espacio de trabajo u organización Enterprise (y a la información privada a la que tengas acceso). También puedes desarrollar su memoria para ayudarle a aprender cómo trabajas. Al disponer de todo tu contexto, Slackbot está listo para ponerse manos a la obra, lo que te permite centrarte en lo más importante. Echa un vistazo a algunas de las cosas que puede hacer Slackbot:

Ver tu calendario de Outlook o Google y ayudarte a prepararte de cara a las reuniones

Enviar una síntesis diaria de los mensajes importantes y las tareas pendientes

Crear presentaciones de Google o PowerPoint

Buscar y actuar en Salesforce

Automatizar tareas y utilizar habilidades para ejecutar procesos complejos



Qué esperar

De forma predeterminada, todos los miembros de un espacio de trabajo u organización Enterprise pueden usar Slackbot. Si no lo ves, puede que tengas que ascender de plan o preguntar a un propietario o administrador si han restringido el acceso.

Las respuestas de Slackbot se basan únicamente en la información que puedes ver en Slack, y ninguna persona que utilice Slackbot puede ver algo para lo que no tenga permiso (como canales cerrados o mensajes directos de los que no forme parte).

Slackbot puede ayudarte con casi cualquier cosa. Empieza resumiendo conversaciones previas antes de una sesión de planificación, creando un primer borrador de una nueva entrada de blog o localizando ese mensaje del que tienes que hacer un seguimiento. También puedes utilizar Slackbot para acceder a información de Salesforce, aplicaciones de terceros instaladas en tu espacio de trabajo y fuentes de datos de búsqueda empresarial.

Según tu plan de Slack, variará el número de mensajes que puedes enviar a Slackbot y qué funciones puedes usar. Ve a límites de Slackbot y uso de créditos para obtener más información.

Nota: Slackbot está protegido por los límites de IA de Slack, un marco de seguridad integrado diseñado para garantizar la privacidad y seguridad mientras se usan las funciones de IA de Slack.



Cómo redactar solicitudes excelentes

Una prompt es un conjunto de instrucciones que le das a Slackbot para obtener una respuesta específica. Las mejores prompts son precisas y claras, e incluyen referencias a contexto adicional que quieres que Slackbot tenga en cuenta para la respuesta (como archivos, canales o registros de Salesforce).



Solicitudes de ejemplo

En lugar de... Prueba esto ¿Qué requiere atención? ¿Qué mensajes directos o menciones debo revisar esta mañana? Haz un orden del día para mi reunión con @nombre. Crea un orden del día para mi reunión del jueves con @nombre a partir de las conversaciones de #nombre-canal del 19 de marzo y las notas de nuestra reunión anterior [enlace al canvas]. Dime cómo van las cosas con [proyecto]. ¿Qué decisiones se tomaron en [enlace al hilo] sobre [nombre del proyecto]? ¿Cómo le va a [cuenta de cliente]? ¿Puedes resumir las reuniones recientes con [cuenta de cliente] y hacer un canvas para el análisis empresarial trimestral programado para el mes que viene? Haz un borrador de un resumen del proyecto para lanzar [función]. Haz un borrador inicial para un resumen del proyecto para el lanzamiento de [función] con estos recursos: [enlace a diapositivas], [enlace a resumen del proyecto].

Consejo: Cuando tengas que preguntarle a Slackbot algo nuevo, es mejor iniciar una nueva conversación que cambiar a otro tema completamente diferente en una existente.



Iniciar una conversación

Ordenador Móvil Haz clic en Slackbot en la esquina superior derecha de la pantalla o en la parte superior de tu barra lateral. Escribe el mensaje o pregunta, o haz clic en el icono del micrófono para indicar tu prompt. Pulsa Intro o haz clic en Enviar. Mientras Slackbot genera la respuesta, podrás ver los pasos que sigue (como buscar información, comprobar tu calendario, crear documentos, etc.). Si Slackbot empieza a desviarse o te das cuenta de que debes hacer una consulta diferente, haz clic en el botón Detener. Cuando Slackbot intenta editar un canvas compartido, tendrás que hacer clic en Confirmar para que se añada el nuevo contenido. Si haces clic en Cancelar, no hará ningún cambio. En la pestaña Inicio, pulsa Slackbot en la parte superior de la pantalla. Escribe el mensaje o pregunta, o haz clic en el icono del micrófono para indicar tu prompt. Mientras Slackbot genera la respuesta, podrás ver los pasos que sigue (como buscar información, comprobar tu calendario, crear documentos, etc.). Si Slackbot empieza a desviarse o te das cuenta de que debes hacer una consulta diferente, pulsa el botón Detener.

Nota: El dictado por voz de Slackbot funciona en todos los idiomas admitidos de Slack y muchos más, aunque está optimizado para su uso en inglés. Los mensajes dictados se transcriben, pero los datos de audio no se almacenan.



Buscar en la web y utilizar la investigación profunda

Slackbot puede buscar en la web para que no tengas que salir de Slack en busca de información de fuera de tu espacio de trabajo. También puedes activar la investigación profunda para investigar temas complejos en todas las fuentes disponibles (canales y archivos, la web, los datos de Salesforce y los servidores MCP conectados) y producir un informe exhaustivo en lugar de una respuesta estándar más corta.

En el ordenador, haz clic en Slackbot en la esquina superior derecha de la pantalla o en la parte superior de tu barra lateral. Slackbot buscará en la web automáticamente cuando se lo pidas, siempre y cuando los administradores hayan activado la función. Para usar la investigación profunda, haz clic en el botón más que hay junto al campo de mensajes y selecciona Investigación profunda. Describe lo que quieres que Slackbot investigue y envía tu solicitud. Slackbot puede tardar hasta 10 minutos en completar solicitudes más complejas.



Trabaja con documentos y archivos

Slackbot puede analizar y resumir archivos, así como crearlos y editarlos. Estos son los tipos de archivos que Slackbot puede leer:

Canvas

CSV y TXT (hasta 1 MB)

Listas

PDF (hasta 4,5 MB o 100 páginas)

Imágenes PNG, JPG, GIF estáticas, webP y HEIC (hasta 30 MB, aunque las imágenes de más de 3,75 MB se reducirán de tamaño)

Nota: Slackbot solo puede leer archivos de Box de enlaces directos que empiezan con https://company-name.app.box.com. No puede acceder a archivos compartidos de Box con enlaces que empiezan con https://company-name.box.com.



Compartir solicitudes

Crear el conjunto de instrucciones perfecto para una tarea específica puede llevar tiempo. Cuando hayas perfeccionado una solicitud para que funcione como necesitas, compártela con más gente para que también pueda usarla.

En el ordenador, haz clic en Slackbot en la esquina superior derecha de la pantalla o en la parte superior de tu barra lateral. Escribe tu solicitud para iniciar una nueva conversación con Slackbot o abre una conversación anterior. Coloca el cursor sobre la solicitud y haz clic en Reenviar mensaje. Selecciona un canal o una persona en el menú desplegable y, si quieres, añade un mensaje sobre la solicitud que estás compartiendo. Marca la casilla que hay junto a Reenviar como solicitud y después haz clic en Reenviar. Cualquier persona que pueda ver el mensaje puede hacer clic en Enviar a Slackbot para iniciar una conversación usando tu solicitud.



Ver el historial de la conversación

Siempre puedes acceder a conversaciones anteriores con Slackbot para encontrar información o retomarlo donde lo dejaste. Las conversaciones se nombran automáticamente y, si quieres, puedes cambiarles el nombre desde Slack en el ordenador.

Ordenador Móvil Haz clic en Slackbot en la esquina superior derecha de la pantalla o en la parte superior de tu barra lateral. Haz clic en la pestaña Historial o elige una conversación de la barra lateral izquierda. Selecciona una conversación para volver a leerla o añadir otro mensaje. En la pestaña Inicio, pulsa Slackbot en la parte superior de la pantalla. Pulsa Historial en la esquina superior derecha. Selecciona una conversación para volver a leerla o añadir otro mensaje.