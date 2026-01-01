Gestisci la tua giornata lavorativa con l’aiuto di Slackbot, il tuo agente personale per il lavoro. Slackbot ha lo stesso contesto e accesso alle informazioni che hai tu, quindi le risposte sono sempre pertinenti e personalizzate. Avvia una conversazione per prepararti alla prossima riunione, analizzare quell’enorme foglio di calcolo o trovare praticamente qualsiasi cosa (anche se forse non le chiavi di casa che hai perso).



Perché scegliere Slackbot?

A differenza degli altri agenti con cui lavori all’interno o all’esterno di Slack, Slackbot ha accesso diretto a tutte le informazioni pubbliche nella tua area di lavoro o organizzazione Enterprise (oltre a qualsiasi informazione privata a cui puoi accedere). Puoi anche ampliare la sua memoriaaffinché impari il tuo modo di lavorare. Con tutto il tuo contesto, Slackbot è pronto a mettersi al lavoro, così puoi concentrarti su ciò che conta davvero Ecco un’anteprima di alcune delle cose che Slackbot può fare:

visualizzare il tuo calendario Google o Outlook e aiutarti a prepararti per le riunioni

inviare una sintesi quotidiana dei messaggi importanti e delle cose ancora da fare

creare presentazioni Google o PowerPoint

eseguire ricerche e compiere azioni su Salesforce

automatizzare le attività e utilizzare skills per eseguire processi complessi



Cosa puoi aspettarti

Per impostazione predefinita, tutti i membri di un’area di lavoro o di un’organizzazione Enterprise possono utilizzare Slackbot. Se non lo vedi, potrebbe essere necessario aggiornare il tuo piano o chiedere a un proprietario o amministratore se hanno limitato l’accesso.

Le risposte di Slackbot si basano solo sulle informazioni che puoi visualizzare in Slack, e nessun utente Slackbot può vedere contenuti per cui non ha l’autorizzazione necessaria (come canali privati o messaggi diretti di cui non fa parte).

Slackbot può aiutarti praticamente con qualsiasi cosa. Per iniziare, puoi chiedergli di riassumere conversazioni passate in vista di una sessione di pianificazione, creare una prima bozza di un nuovo post del blog o recuperare quel messaggio a cui devi dare seguito. Puoi anche usare Slackbot per accedere alle informazioni di Salesforce, delle app di terze parti installate nella tua area di lavoro e delle fonti dati della ricerca aziendale.

Il numero di messaggi che puoi inviare a Slackbot e le funzioni che puoi utilizzare variano a seconda del piano Slack. Visita l’articolo Limiti di Slackbot e utilizzo dei crediti per maggiori informazioni.

Nota: Slackbot è protetto dai controlli di sicurezza dell’IA di Slack, un framework di sicurezza predefinito progettato per garantire la privacy e la sicurezza mentre usi le funzioni IA di Slack.



Come scrivere ottimi prompt

Un prompt è un insieme di istruzioni che fornisci a Slackbot per ottenere una risposta specifica. I migliori prompt sono brevi e precisi, e includono riferimenti al contesto aggiuntivo che vuoi che Slackbot tenga in considerazione nella sua risposta (come file, canali o record di Salesforce).



Prompt esempio

Invece di questo… Prova questo! Cosa richiede la mia attenzione? Quali messaggi diretti o tag devo controllare stamattina? Prepara un programma per la mia riunione con @nome. Crea un programma per la mia riunione di giovedì con @nome usando le conversazioni in #nome-canale del 19 marzo e gli appunti della nostra riunione precedente [link al canvas]. Dimmi come va con [progetto]. Quali decisioni sono state prese in [link alla conversazione] riguardo a [nome progetto]? Come sta andando ultimamente [account cliente]? Puoi riassumere le riunioni recenti con [account cliente] e creare un canvas per l’analisi aziendale trimestrale programmata per il mese prossimo? Prepara un brief di progetto per il lancio di [funzione]. Scrivi una prima bozza di brief di progetto per il lancio di [funzione] usando queste risorse: [link alle slide] e [link al brief di prodotto].

Suggerimento: Quando hai bisogno di chiedere a Slackbot qualcosa su un argomento diverso, è meglio avviare una nuova conversazione, invece di passare a un argomento completamente diverso in una discussione già esistente.



Avvia una conversazione

Desktop Mobile Clicca su Slackbot nell’angolo in alto a destra dello schermo o nella parte superiore della barra laterale. Scrivi il messaggio o la domanda, oppure clicca sull’icona Microfono per dettare il prompt. Premi Invio oppure clicca su Invia. Mentre Slackbot lavora per generare una risposta, puoi seguire in tempo reale i passaggi necessari, ad esempio eseguire ricerche, controllare il tuo calendario, creare documenti, ecc. Se Slackbot comincia a prendere una direzione sbagliata oppure ti accorgi che hai bisogno di fare un’altra domanda, fai clic sul pulsante Interrompi. Quando Slackbot tenta di apportare modifiche a un canvas condiviso, dovrai cliccare su Conferma prima che il nuovo contenuto sia aggiunto. Se clicchi su Annulla, non verranno apportate modifiche. Clicca sulla scheda Home, tocca Slackbot nella parte superiore dello schermo. Scrivi il messaggio o la domanda, oppure, in alternativa, tocca l’icona Microfono per dettare il prompt. Mentre Slackbot lavora per generare una risposta, puoi seguire in tempo reale i passaggi necessari (ad esempio eseguire ricerche, controllare il tuo calendario, creare documenti, ecc.). Se Slackbot comincia a prendere una direzione sbagliata oppure ti accorgi che hai bisogno di fare un’altra domanda, tocca il pulsante Interrompi.

Nota: la funzione di dettatura vocale di Slackbot supporta tutte le lingue supportate da Slack e molte altre, anche se attualmente è ottimizzata per l’inglese. I messaggi dettati vengono trascritti, ma i dati audio non saranno memorizzati.



Cerca nel web e usa la ricerca approfondita

Slackbot può effettuare ricerche sul web, così non devi uscire da Slack per trovare informazioni esterne alla tua area di lavoro. Puoi anche attivare la ricerca approfondita per eseguire ricerche su argomenti complessi utilizzando tutte le fonti disponibili (canali e file, internet, dati di Salesforce e server MCP connessi) e realizzare un report completo, anziché una risposta standard più breve.

Dal desktop, clicca su Slackbot nell’angolo in alto a destra dello schermo o nella parte superiore della barra laterale. Slackbot effettuerà automaticamente una ricerca sul web quando riceve una richiesta, purché gli amministratori abbiamo attivato questa funzione Per utilizzare la ricerca approfondita, clicca sul pulsante più accanto al campo messaggio e seleziona Ricerca approfondita. Descrivi ciò che vuoi cercare su Slackbot e invia la richiesta. Slackbot può impiegare fino a 10 minuti per completare le richieste più complesse.



Lavora con documenti e file

Slackbot può analizzare e riassumere file, ma anche crearli e modificarli. Ecco i tipi di file che Slackbot è in grado di leggere:

Canvas

CSV e TXT (fino a 1 MB)

Elenchi

PDF (fino a 4,5 MB o 100 pagine di lunghezza)

Immagini PNG, JPG, GIF statiche, webP e HEIC (fino a 30 MB ,anche se le immagini oltre 3,75 MB verranno ridimensionate)

Nota: Slackbot può leggere solo file Box da link diretti che iniziano con https://company-name.app.box.com. Non può accedere a file condivisi da Box tramite link che iniziano con https://company-name.box.com.



Condividi prompt

Creare il perfetto insieme di istruzioni per un compito specifico può richiedere tempo. Una volta che hai affinato un prompt perché funzioni nel modo in cui hai bisogno, condividilo con altri, così che anche loro possano usarlo.

Dal desktop, clicca su Slackbot nell’angolo in alto a destra dello schermo o nella parte superiore della barra laterale. Digita il tuo prompt per avviare una nuova conversazione con Slackbot oppure apri una conversazione precedente. Passa il puntatore del mouse sul prompt e fai clic su Inoltra messaggio. Seleziona un canale o una persona dal menu a discesa e, se vuoi, aggiungi un messaggio sul prompt che stai condividendo. Spunta la casella di fianco a Inoltra come prompt, poi clicca su Inoltra. Chiunque possa vedere il messaggio può cliccare su Invia a Slackbot per avviare una conversazione utilizzando il tuo prompt.



Cronologia della conversazione

Puoi sempre accedere alle conversazioni precedenti con Slackbot per trovare informazioni o riprendere da dove avevi interrotto. Le conversazioni vengono denominate automaticamente, ma puoi rinominarle da Slack sul desktop, se lo desideri.

Desktop Mobile Clicca su Slackbot nell’angolo in alto a destra dello schermo o nella parte superiore della barra laterale. Clicca sulla scheda Cronologia o scegli una conversazione dalla barra laterale sinistra. Seleziona una conversazione per rileggerla o inviare un messaggio di follow-up. Clicca sulla scheda Home, tocca Slackbot nella parte superiore dello schermo. Tocca Cronologia nell’angolo in alto a destra. Seleziona una conversazione per rileggerla o inviare un messaggio di follow-up.