Gérez votre journée de travail avec l’aide de Slackbot, votre agent personnel de travail. Slackbot dispose du même contexte et du même accès à l’information que vous, pour que ses réponses soient toujours pertinentes et personnalisées. Lancez une conversation pour vous préparer pour votre prochaine réunion, pour analyser une feuille de calcul volumineuse ou pour rechercher n’importe quelle information (mais peut-être pas où vous avez mis vos clés).



Pourquoi Slackbot ?

Contrairement à d’autres agents avec qui vous travaillez sur Slack ou en dehors, Slackbot a directement accès à toutes les informations publiques dans votre espace de travail ou organisation Enterprise (et toute information privée à laquelle vous avez accès). Vous pouvez également développer sa mémoire afin d’aider cet outil à mieux comprendre votre façon de travailler. Grâce à toutes vos informations contextuelles, Slackbot peut s’avérer très efficace et vous aider à vous concentrer sur l’essentiel. Voici un aperçu de ce que Slackbot peut faire :

Consulter votre calendrier Google ou Outlook et vous aider à préparer vos réunions

Envoyer une synthèse quotidienne des messages importants et des tâches en attente

Créer des présentations Google et PowerPoint

Rechercher et mener des tâches dans Salesforce

Automatiser des tâches et utiliser des fonctionnalités pour exécuter des processus complexes



Suite possible

Par défaut, tous les membres d’un espace de travail ou d’une organisation Enterprise peuvent utiliser Slackbot. Si vous ne voyez pas Slackbot, il se peut que vous deviez passer à un forfait supérieur ou demander à un propriétaire ou à un administrateur s’il a bloqué l’accès à cette fonctionnalité.

Les réponses de Slackbot se basent uniquement sur les informations auxquelles vous avez accès dans Slack. Aucun utilisateur de Slackbot n’a accès à des informations qu’il n’est pas autorisé à consulter (canaux privés dont il ne fait pas parti ou messages directs qui ne lui sont pas adressés, par exemple).

Slackbot peut vous aider dans presque tous les domaines. Résumez des conversations en amont d’une session de planification, créez le brouillon d’un article de blog, recherchez un message qui nécessite un suivi de votre part et bien plus encore. Vous pouvez aussi utiliser Slackbot pour accéder à des informations depuis Salesforce, des applications tierces installées dans votre espace de travail et des sources de données de recherche d’entreprise.

Le nombre de messages que vous pouvez envoyer à Slackbot et les fonctionnalités qu’il peut utiliser dépendent de votre forfait Slack. Visitez Limites et utilisation de l’avoir Slackbot pour plus de détails.

Remarque : Slackbot est protégé par les garde-fous de Slack AI, un cadre de sécurité intégré conçu pour garantir la confidentialité et la sécurité lors de l’utilisation des fonctionnalités de Slack AI.



Comment écrire des invites efficaces

Un prompt est un ensemble d’instructions que vous donnez à Slackbot dans le but d’obtenir une réponse spécifique. Les prompts les plus efficaces sont brefs, précis et incluent des références aux éléments contextuels supplémentaires dont Slackbot doit tenir compte dans sa réponse (comme des fichiers, des canaux ou encore des enregistrements Salesforce).



Exemple de prompts

Au lieu de… Essayez ceci : À quoi dois-je faire attention ? Quels sont les messages directs ou les mentions que je dois suivre ce matin ? Prépare l’ordre du jour pour ma réunion avec @nom. Crée un ordre du jour pour ma réunion de jeudi avec @nom en utilisant les conversations dans #nom-canal à partir du 19 mars, et les notes des réunions précédentes [lien vers un canevas]. Explique-moi ce qui se passe dans [projet]. Quelles sont les décisions qui ont été prises dans [lien vers le fil de discussion] au sujet de [nom du projet] ? Comment se comporte [compte client] ces derniers temps ? Résume les dernières réunions avec [compte client] et prépare un canevas pour la réunion de bilan trimestrielle prévue le mois prochain. Prépare un énoncé de projet pour le lancement de [fonctionnalité]. Rédige un brouillon pour le lancement de [fonctionnalité] en utilisant les ressources suivantes : [lien vers diapositives], [lien vers l’énoncé du projet].

Conseil : Lorsque vous avez besoin de poser une question différente à Slackbot, il est recommandé de commencer une nouvelle conversation plutôt que de basculer sur un nouveau sujet dans une même conversation.



Lancer une conversation

Ordinateur API Cliquez sur Slackbot en haut à droite de l’écran ou en haut de la barre latérale. Tapez votre message ou votre question, ou cliquez sur l’icône de micro pour dicter votre prompt. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur Envoyer. Pendant qu’il génère une réponse, vous pouvez voir les étapes qu’il suit (comme effectuer des recherches, consulter votre calendrier, créer des documents, etc.). Si Slackbot part dans une mauvaise direction, ou si vous pensez que vous devez poser une question différente, cliquez sur le bouton Stop. Lorsque Slackbot essaie de modifier un canevas partagé, vous devez cliquer sur Confirmer pour que le contenu soit ajouté. Si vous cliquez sur Annuler, les modifications ne seront pas apportées. Dans l’onglet Accueil , appuyez sur Slackbot en haut de l’écran. Tapez votre message ou votre question, ou appuyez sur l’icône de micro pour dicter votre prompt à la place. Pendant qu’il génère une réponse, vous pouvez voir les étapes qu’il suit (comme effectuer des recherches, consulter votre calendrier, créer des documents, etc.). Si Slackbot part dans une mauvaise direction, ou si vous réalisez que vous devez poser une question différente, appuyez sur le bouton Stop.

Remarque : la dictée vocale Slackbot fonctionne avec toutes les langues prises en charge par Slack et bien d’autres, bien qu’elle soit actuellement optimisée pour l’anglais. Les messages dictés sont transcrits, mais les données audio ne sont pas stockées.



Effectuer une recherche sur le Web et utiliser la recherche approfondie

Slackbot peut effectuer des recherches sur le Web. Ainsi, vous n’avez pas besoin de quitter Slack dans le but de rechercher des informations en dehors de votre espace de travail. Vous pouvez également activer la recherche approfondie pour analyser des sujets complexes dans toutes les sources disponibles (canaux et fichiers, le Web, les données Salesforce et les serveurs MCP connectés) et générer un rapport complet, plutôt qu’une réponse standard plus courte.

Sur le bureau, cliquez sur Slackbot en haut à droite de l’écran ou en haut de la barre latérale. Slackbot effectuera automatiquement une recherche web sur demande si vos administrateurs ont activé cette fonctionnalité. Pour utiliser la recherche approfondie, cliquez sur le bouton Plus à côté de la zone de message, puis sélectionnez Recherche approfondie. Décrivez l’objet de la recherche que vous souhaitez que Slackbot effectue, puis envoyez votre demande. Slackbot peut mettre jusqu’à 10 minutes pour traiter les requêtes plus complexes.



Travailler avec des documents et fichiers

Slackbot peut analyser, résumer, créer et modifier des fichiers. Slackbot lit les types de fichiers suivants :

Canevas

CSV et TXT (jusqu’à 1 Mo)

Listes

PDF (jusqu’à 4,5 Mo ou 100 pages)

Images PNG, JPG, GIF statique, webP et HEIC (jusqu’à 30 Mo ; les images de plus de 3,75 Mo seront cependant redimensionnées)

Remarque : Slackbot peut uniquement lire les fichiers Box à partir de liens directs commençant par https://nom-entreprise.app.box.com. Il ne peut pas accéder aux fichiers partagés depuis Box à partir de liens du type https://nom-entreprise.box.com.



Partager des invites

Rédiger des instructions optimales pour une tâche donnée peut prendre du temps. Lorsque vous avez peaufiné une invite pour qu’elle fonctionne exactement comme vous le souhaitez, partagez-la avec d’autres personnes pour qu’elles puissent en profiter.

Sur le bureau, cliquez sur Slackbot en haut à droite de l’écran ou en haut de la barre latérale. Saisissez votre message pour lancer une nouvelle conversation avec Slackbot, ou ouvrez une ancienne conversation. Survolez le message avec le curseur de la souris, puis cliquez sur Transférer le message . Choisissez un canal ou une personne dans la liste déroulante, et ajoutez un message sur l’invite que vous partagez, si vous le souhaitez. Cochez la case en regard de Transférer en tant qu’invite, puis cliquez sur Transférer. Toutes les personnes pouvant consulter le message peuvent cliquer sur Envoyer vers Slackbot pour démarrer une conversation avec votre invite.



Consulter l’historique des conversations

Vous pouvez toujours accéder aux anciennes conversations avec Slackbot ou rouvrir un fil de discussion pour reprendre là où vous en étiez. Les conversations sont nommées automatiquement, mais vous pouvez les renommer depuis Slack sur votre ordinateur si vous le souhaitez.

Ordinateur API Cliquez sur Slackbot en haut à droite de l’écran ou en haut de la barre latérale. Cliquez sur l’onglet Historique , ou sélectionnez une conversation dans la barre latérale gauche. Sélectionnez une conversation pour la relire ou envoyer un message de suivi. Dans l’onglet Accueil, appuyez sur Slackbot en haut de l’écran. Appuyez sur Historique en haut à droite. Sélectionnez une conversation pour la relire ou envoyer un message de suivi.