Lasse dir bei der Organisation deines Arbeitstags von Slackbot helfen – deinem persönlichen Agenten für die Arbeit. Slackbot verfügt über denselben Kontext und Zugriff auf Informationen wie du, daher sind seine Antworten immer relevant und genau auf dich zugeschnitten. Beginne eine Unterhaltung, um dich auf dein nächstes Meeting vorzubereiten, eine umfangreiche Tabelle zu analysieren oder beliebige Inhalte zu finden (allerdings müsstest du deine verlegten Haustürschlüssel weiterhin selbst suchen).



Warum Slackbot?

Im Gegensatz zu anderen Agenten, mit denen du innerhalb oder außerhalb von Slack arbeitest, hat Slackbot direkten Zugriff auf alle öffentlichen Informationen in deinem Workspace oder deiner Enterprise-Organisation (sowie auf alle privaten Informationen, auf die du Zugriff hast). Du kannst außerdem seine Erinnerungen erweitern, damit er lernt, wie du arbeitest. Mit all deinen Kontextinformationen ist Slackbot dazu in der Lage, sich an die Arbeit zu machen, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Hier ist ein kleiner Einblick in einige der Aufgaben, die Slackbot übernehmen kann:

Einen Blick in deinen Google- oder Outlook-Kalender werfen und dich bei der Vorbereitung auf Meetings unterstützen

Eine tägliche Übersicht über wichtige Nachrichten und noch zu erledigende To-dos senden

Google- oder PowerPoint-Präsentationen erstellen

In Salesforce suchen und Aktionen ausführen

Aufgaben automatisieren und Vorlagen verwenden, um komplexe Prozesse auszuführen



Danach läuft es folgendermaßen ab:

Standardmäßig können alle Mitglieder eines Workspace oder einer Enterprise-Organisation Slackbot verwenden. Wenn er dir nicht angezeigt wird, musst du möglicherweise ein Upgrade deines Plans vornehmen oder eine:n Inhaber:in oder Administrator:in fragen, ob der Zugriff eingeschränkt wurde.

Die Antworten von Slackbot basieren ausschließlich auf Informationen, die du in Slack einsehen kannst, und niemand, der Slackbot nutzt, kann Inhalte sehen, für die er bzw. sie keine Berechtigung hat (wie Geschlossene Channels oder Direktnachrichten, an denen er bzw. sie nicht beteiligt ist).

Slackbot kann dir bei fast allem helfen. Beginne damit, vor einer Planungssitzung vergangene Unterhaltungen zusammenzufassen, einen ersten Entwurf für einen neuen Blogbeitrag zu erstellen oder diese eine Nachricht aufzuspüren, auf die du noch reagieren musst. Du kannst Slackbot auch nutzen, um auf Informationen aus Salesforce, in deinem Workspace installierten Drittanbieter-Apps und Datenquellen der Enterprise-Suche zuzugreifen.

Die Anzahl der Nachrichten, die du an den Slackbot senden kannst, und welche Funktionen du benutzen kannst, hängen von deinem Slack-Plan ab. Weitere Informationen findest du unter Slackbot-Limits und Guthabennutzung.

Hinweis: Der Slackbot ist durch die KI-Leitlinien von Slack geschützt. Hierbei handelt es sich um ein integriertes Sicherheits-Framework, das Datenschutz und Sicherheit bei der Verwendung von Slack AI-Funktionen gewährleistet.



So schreibst du gelungene Prompts

Ein Prompt ist eine Reihe von Anweisungen, die du dem Slackbot gibst, um eine bestimmte Antwort zu erhalten. Die besten Prompts sind präzise und klar und enthalten Verweise auf zusätzlichen Kontext, den Slackbot in seiner Antwort berücksichtigen soll (wie Dateien, Channels oder Salesforce-Datensätze).



Beispiel-Prompts

Anstelle von... Versuche das! Worauf muss ich achten? Welchen Direktnachrichten oder Erwähnungen muss ich heute Morgen nachgehen? Erstelle eine Agenda für mein Treffen mit @name Erstelle eine Agenda für mein Meeting am Donnerstag mit @name, indem du die Unterhaltungen in #channel-name vom 19. März und unsere vorherigen Meeting-Notizen verwendest [Link zum Canvas]. Sag mir, was bei [Projekt] los ist. Welche Entscheidungen wurden in [Link zum Thread] über [Projektname] getroffen? Wie läuft es in letzter Zeit mit [Kunden-Account]? Kannst du die letzten Meetings mit [Kunden-Account] zusammenfassen und eine Übersicht für den vierteljährlichen Geschäftsbericht im nächsten Monat erstellen? Entwirf eine Projektzusammenfassung für die Einführung von [Funktion]. Schreibe einen ersten Entwurf einer Projektzusammenfassung für die Einführung von [Funktion] unter Verwendung dieser Ressourcen – [Link zu den Folien], [Link zur Produktzusammenfassung].

Tipp: Wenn du Slackbot etwas Neues fragen möchtest, ist es besser, eine ganz neue Unterhaltung zu starten, als in einer vorhandenen Unterhaltung zu einem völlig anderen Thema zu wechseln.



Eine Unterhaltung beginnen

Desktop Mobile Messaging Klicke oben rechts auf dem Bildschirm oder oben in deiner Seitenleiste auf Slackbot. Gib deine Nachricht oder Frage ein oder klicke auf das Mikrofonsymbol, um deinen Prompt zu diktieren. Drücke die Eingabetaste oder klicke auf Senden. Während Slackbot daran arbeitet, eine Antwort zu generieren, kannst du sehen, welche Schritte er gerade ausführt (z. B. Daten suchen, deinen Kalender überprüfen, Dokumente erstellen usw.). Wenn Slackbot anfängt, in die falsche Richtung zu arbeiten oder du merkst, dass du eine andere Frage stellen musst, klicke auf den Stopp-Button. Wenn Slackbot versucht, Bearbeitungen in ein freigegebenes Canvas einzufügen, musst du auf Bestätigen klicken, bevor neue Inhalte hinzugefügt werden. Wenn du auf Abbrechen klickst, nimmt er keine Änderungen vor. Tippe auf dem Tab Home oben auf dem Bildschirm auf Slackbot. Gib deine Nachricht oder Frage ein oder tippe auf das Mikrofonsymbol, um deinen Prompt stattdessen zu diktieren. Während Slackbot daran arbeitet, eine Antwort zu generieren, kannst du sehen, welche Schritte er gerade ausführt (z. B. Daten suchen, deinen Kalender überprüfen, Dokumente erstellen usw.). Wenn der Slackbot anfängt, in die falsche Richtung zu arbeiten oder du merkst, dass du eine andere Frage stellen musst, tippe auf den Stopp-Button.

Hinweis: Das Slackbot-Diktierfeature funktioniert mit allen von Slack unterstützten Sprachen sowie vielen weiteren, ist derzeit allerdings nur für Englisch optimiert. Diktierte Nachrichten werden transkribiert, aber die Audiodaten werden nicht gespeichert.



Im Web suchen und Deep Research verwenden

Slackbot kann im Web suchen, sodass du Slack nicht verlassen musst, um Informationen außerhalb deines Workspace zu finden. Du kannst auch Deep Research aktivieren, um komplexe Themen aus allen verfügbaren Quellen – Channels und Dateien, dem Web, Salesforce-Daten und verbundenen MCP-Servern – zu recherchieren und statt einer kürzeren Standardantwort einen umfassenden Bericht zu erhalten.

Klicke von deinem Desktop aus oben rechts auf dem Bildschirm oder oben in deiner Seitenleiste auf Slackbot. Slackbot durchsucht das Web automatisch, wenn du ihn dazu aufforderst – vorausgesetzt, deine Admins haben diese Funktion aktiviert. Wenn du Deep Research verwenden möchtest, klicke auf den Plus-Button neben dem Nachrichtenfeld und wähle Deep Research aus. Beschreibe, was Slackbot recherchieren soll, und sende anschließend deine Anfrage. Bei komplexeren Anfragen kann Slackbot bis zu 10 Minuten für die Bearbeitung benötigen.



Mit Dokumenten und Dateien arbeiten

Der Slackbot kann Dateien analysieren und zusammenfassen sowie erstellen und bearbeiten. Hier die Dateiformate, die Slackbot lesen kann:

Canvases

CSV und TXT (bis zu 1 MB)

Listen

PDF (bis zu 4,5 MB oder 100 Seiten Länge)

PNG-, JPG-, statische GIF-, WebP- und HEIC-Bilder (bis zu 30 MB; Bilder, die größer als 3,75 MB sind, werden jedoch verkleinert)

Hinweis: Slackbot kann nur Box-Dateien von direkten Links lesen, die mit https://company-name.app.box.com beginnen. Er kann nicht auf Dateien zugreifen, die von Box mit Links geteilt werden, die mit https://company-name.box.com beginnen.



Prompts teilen

Es kann viel Zeit in Anspruch nehmen, perfekte Anweisungen für eine bestimmte Aufgabe zu formulieren. Wenn du einen Prompt genau auf deine Anforderungen abgestimmt hast, kannst du ihn mit anderen teilen, damit sie ihn auch nutzen können.

Klicke von deinem Desktop aus oben rechts auf dem Bildschirm oder oben in deiner Seitenleiste auf Slackbot. Gib deinen Prompt ein, um eine neue Unterhaltung mit Slackbot zu starten, oder öffne eine frühere Unterhaltung. Zeige mit der Maus auf den Prompt und klicke auf Nachricht weiterleiten. Wähle aus dem Dropdown-Menü einen Channel oder eine Person aus und füge bei Bedarf eine Nachricht zu dem Prompt hinzu, den du weitergeben möchtest. Aktiviere das Kontrollkästchen neben Als Prompt weiterleiten und klicke auf Weiterleiten. Alle Personen, die die Nachricht sehen können, können auf An Slackbot senden klicken, um mit deinem Prompt eine Unterhaltung zu starten.



Unterhaltungsverlauf anzeigen

Du kannst jederzeit auf frühere Unterhaltungen mit Slackbot zugreifen, um Informationen zu finden oder genau da fortzufahren, wo du beim letzten Mal aufgehört hast. Unterhaltungen werden automatisch benannt. Du kannst sie bei Bedarf in Slack oder auf dem Desktop umbenennen.

Desktop Mobile Messaging Klicke oben rechts auf dem Bildschirm oder oben in deiner Seitenleiste auf Slackbot. Klicke auf den Tab Verlauf, oder wähle eine Unterhaltung in der linken Seitenleiste. Wähle eine Unterhaltung aus, um sie erneut zu lesen oder eine weitere Nachricht zu senden. Tippe auf dem Tab Home oben auf dem Bildschirm auf Slackbot. Tippe oben rechts auf Verlauf. Wähle eine Unterhaltung aus, um sie erneut zu lesen oder eine weitere Nachricht zu senden.