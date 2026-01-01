Pesquisar no Slack
À medida que você e sua equipe trabalham em conjunto no Slack, é criado um arquivo pesquisável de conversas e decisões. Assista ao vídeo abaixo para conferir uma breve visão geral, e depois continue lendo para saber mais sobre como pesquisar.
Iniciar uma pesquisa
Computador
iOS
Android
- Clique no campo de pesquisa na parte superior do Slack.
- Digite o que você quer procurar no campo de pesquisa ou selecione uma busca recente. Para refinar os resultados, adicione modificadores à pesquisa.
- Selecione uma opção da lista ou pressione Enter para ver todos os resultados. Clique em Filtros para refinar ainda mais os resultados da pesquisa.
- Toque na barra de Pesquisa, na parte superior da tela.
- Toque no campo de pesquisa e digite o que está procurando. Para refinar os resultados, adicione modificadores à pesquisa.
- Toque em Pesquisar ou na lupa na lista de resultados sugeridos. Toque em Mais filtros para refinar ainda mais seus resultados.
- Toque no ícone de Pesquisa na parte inferior da tela.
- Toque no campo de pesquisa e digite o que está procurando. Para refinar os resultados, adicione modificadores à pesquisa.
- Escolha uma opção da lista de resultados sugeridos ou pressione Enter para ver opções adicionais. Toque em Mais filtros para refinar ainda mais seus resultados.
Dica: use a IA para fazer perguntas com as suas próprias palavras e obter respostas com base no conhecimento relevante que já existe no Slack.
Restringir a sua pesquisa com modificadores
Para restringir os resultados, você pode adicionar modificadores à sua pesquisa. Consulte a tabela abaixo para obter uma lista dos modificadores que você pode usar para pesquisar no Slack.
|Como restringir a sua pesquisa
|Exemplo
|Adicione aspas para pesquisar uma frase específica
|Ao pesquisar "relatório de marketing", os resultados exibidos contêm o termo completo
|Adicione um traço na frente de uma palavra específica para omitir os resultados com essa palavra
|Ao pesquisar -relatório de marketing, os resultados exibidos não contêm a palavra relatório
|Adicione em: e o nome do canal, o nome de um ou mais colegas ou o nome da seção para pesquisar em conversas específicas
|Ao pesquisar relatório de marketing em:#equipe-marketing, os resultados exibidos estão incluídos no canal #equipe-marketing
|Adicione de: na frente de um nome exibido para pesquisar informações compartilhadas por uma pessoa específica
|Ao pesquisar relatório de marketing de:@Sara, são exibidos resultados para documentos enviados pela Sara
|Adicione com: na frente de um código de emoji para pesquisar mensagens com uma reação de emoji específica
|O relatório de marketing com::eyes: encontrará pessoas que reagiram com os olhos de emoji (usando commeus::eyes: encontrará resultados aos quais você reagiu)
|Adicione está:salvo ou tem:alfinete para pesquisar algo que você adicionou aos itens salvos ou que está fixado em uma conversa
|Ao pesquisar relatório de marketing está:salvo, são exibidos resultados de elementos que você adicionou aos Itens salvos
|Adicione antes-de: , após: ou na-data: na frente de uma data, ou durante: na frente de um mês ou ano
|Ao pesquisar relatório de marketing durante:agosto, são exibidos resultados compartilhados durante o mês de agosto
|Adicione em:conversa para pesquisar dentro de conversas.
|relatório de marketing em:conversa encontrará resultados dentro das conversas
|Adicione com: na frente de um nome exibido para pesquisar em conversas e mensagens diretas (MDs) com uma pessoa específica
|relatório de marketing com:@Sara encontrará resultados em conversas e MDs com Sara
|Adicione criador: antes do nome exibido para pesquisar canvas criados por uma pessoa específica
|criador de relatório de marketing:@Sara encontrará resultados que estão em canvas criados por Sara
|Adicione um traço na frente dos modificadores in: ou from: para omitir resultados que correspondem a esses modificadores
|O uso de relatório de marketing -em:#equipe-marketing mostra resultados para relatórios de marketing, mas omite resultados do canal #equipe-marketing.
Dica: Você pode combinar diversos modificadores para encontrar a informação mais rapidamente. Por exemplo, ao pesquisar relatório de marketing em:#equipe-marketing de:@Sara, são exibidos resultados para relatórios de marketing enviados pela Sara no canal #equipe-marketing.
Filtrar e ordenar os resultados de pesquisa
Para ajudar a encontrar exatamente o que você precisa, é possível ordenar e filtrar os resultados de pesquisa.
Computador
Dispositivos móveis
Depois de fazer uma pesquisa:
- Clique em Mensagens, Arquivos, Pessoas, Canais ou Canvas na barra lateral para alternar entre os tipos de resultados.
- Para refinar seus resultados, clique em Filtros na parte superior da exibição da pesquisa.
Depois de fazer uma pesquisa:
- Toque em Mensagens, Canvas, Arquivos, Canais, Pessoas ou Fluxos de trabalho para alternar entre os resultados.
- Para refinar seus resultados, toque em um dos menus suspensos Classificar ou escolha um dos Filtros disponíveis.
Dica: Ative a IA do Slack para adicionar automaticamente os filtros relevantes às suas pesquisas.
Dicas adicionais de pesquisa
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Inicie uma pesquisa usando os atalhos de teclado
Digite ⌘ G em um Mac ou Ctrl G no Windows ou no Linux. Você também pode pesquisar em uma conversa específica digitando ⌘ F em um computador Mac ou Ctrl F em um computador com Windows ou Linux, em qualquer canal ou MD.
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Veja os resultados que começam com uma palavra parcial
Adicione um asterisco a uma palavra parcial com, pelo menos, três caracteres para ver os resultados que começam com essas letras específicas. Por exemplo: res* pode mostrar resultados para resposta ou resolução.
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Personalize suas opções de pesquisa
Consulte nosso artigo para saber como definir suas preferências de pesquisa no Slack.
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Ver seu histórico de pesquisa
Clique na barra de pesquisa e clique no ícone de relógio para exibir e ocultar suas pesquisas anteriores.