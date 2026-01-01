Eseguire ricerche su Slack
Man mano che tu e il tuo team lavorate insieme su Slack, creerete un archivio ricercabile di conversazioni e decisioni. Guarda il video qui sotto per vedere una breve panoramica e poi continua a leggere per scoprire di più su come eseguire le ricerche.
Avviare una ricerca
Desktop
iOS
Android
- Clicca sul campo di ricerca nella parte superiore di Slack.
- Digita le informazioni che stai cercando all’interno del campo di ricerca (oppure seleziona una ricerca recente, se preferisci). Per restringere i risultati, aggiungi dei modificatori alla ricerca.
- Seleziona un’opzione dall’elenco o premi Invio per visualizzare tutti i risultati. Clicca su Filtri per affinare ulteriormente i risultati di ricerca.
- Tocca la barra Cerca nella parte superiore dello schermo.
- Tocca il campo di ricerca e inserisci le informazioni che stai cercando. Per restringere i risultati, aggiungi dei modificatori alla ricerca.
- Tocca Ricercao la lente di ingrandimento nell’elenco dei risultati suggeriti. Tocca Altri filtri per perfezionare ulteriormente i risultati.
- Tocca l’icona Ricerca nella parte inferiore dello schermo.
- Tocca il campo di ricerca e inserisci le informazioni che stai cercando. Per restringere i risultati, aggiungi dei modificatori alla ricerca.
- Scegli dall'elenco dei risultati suggeriti o premi Invio per visualizzare altre opzioni. Tocca Altri filtri per perfezionare ulteriormente i risultati.
Suggerimento: usa l’IA per fare domande con parole tue e ottieni risposte basate sulle conoscenze pertinenti già presenti in Slack.
Restringi la ricerca con i modificatori
Per restringere la quantità dei risultati, puoi aggiungere modificatori alla tua ricerca. Consulta la tabella qui sotto per visualizzare un elenco di modificatori che puoi utilizzare per eseguire ricerche su Slack.
|Restringere la ricerca
|Esempio
|Aggiungere le virgolette per cercare una frase specifica
|La ricerca "marketing report" troverà risultati contenenti l’intera frase
|Aggiungere un trattino davanti a una determinata parola per omettere i risultati che la contengono
|La ricerca marketing -report troverà risultati per la parola marketing che non contengono la parola report
|Aggiungere in: e il nome di un canale, di uno o più colleghi o di una sezione per eseguire ricerche all’interno di conversazioni specifiche
|La ricerca di marketing report in:#team-marketing troverà risultati nel canale #team-marketing
|Aggiungere da: davanti ad un nome visualizzato per cercare informazioni condivise da utenti specifici
|La ricerca marketing report da:@Lucrezia troverà i risultati condivisi da Lucrezia
|Aggiungere ha: davanti a un codice emoji per cercare messaggi con una specifica reazione con emoji
|La ricerca marketing report ha::eyes: troverà i risultati a cui le persone hanno reagito con l'emoji con gli occhi (mentre la ricerca di hadame::eyes: troverà i risultati a cui hai reagito)
|Aggiungere è:salvato o ha:puntina per cercare qualcosa che hai aggiunto agli elementi salvati o che è fissato ad una conversazione
|La ricerca marketing report è:salvato troverà risultati che hai aggiunto agli Elementi salvati
|Aggiungi prima:, dopo: o il: davanti alla data o durante: davanti a un mese o anno
|La ricerca marketing report durante:agosto troverà risultati condivisi durante il mese di agosto
|Aggiungi è:conversazione per effettuare una ricerca all’interno delle conversazioni
|report marketing è:conversazione troverà i risultati nelle conversazioni
|Aggiungi con: davanti a un nome visualizzato per effettuare una ricerca nelle conversazioni e nei messaggi diretti (MD) con una persona specifica
|report marketing con:@Sara troverà i risultati nelle conversazioni e nei MD con Sara
|Aggiungi creatore: davanti a un nome visualizzato per cercare i canvas creati da una persona specifica
|creatore di report di marketing:@Lucrezia troverà i risultati all’interno dei canvas creati da Lucrezia
|Aggiungi un trattino davanti ai modificatori in: o da: per omettere i risultati che corrispondono a quel modificatore
|report marketing -in:#team-marketing troverà i risultati per report di marketing, ma ometterà i risultati dal canale #team-marketing
Suggerimento: puoi combinare diversi modificatori per rintracciare le informazioni più rapidamente. Ad esempio, la ricerca marketing report in:#team-marketing da:@Lucrezia troverà i risultati di marketing report nel canale #team-marketing condivisi da Lucrezia.
Filtrare i risultati di ricerca
Per aiutarti a trovare esattamente quello che cerchi, puoi ordinare e filtrare i risultati della ricerca.
Desktop
Mobile
Dopo l’esecuzione di una ricerca:
- Clicca su Messaggi, File, Persone, Canali o Canvas nella barra laterale per cambiare i tipi di risultati.
- Per perfezionare i risultati, clicca su Filtri nella parte superiore della visualizzazione di ricerca.
Dopo l’esecuzione di una ricerca:
- Tocca Messaggi, Canvas, File, Canali, Persone o Workflow per passare da un risultato all’altro.
- Per perfezionare i risultati, tocca uno qualsiasi dei menu a discesa Ordina o scegli tra i Filtri disponibili.
Suggerimenti aggiuntivi per la ricerca
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Avvia una ricerca utilizzando i tasti di scelta rapida
Digita ⌘ G su Mac oppure Ctrl G su Windows o Linux. Puoi anche effettuare una ricerca in una conversazione specifica digitando ⌘ F su Mac o Ctrl F su Windows o Linux da qualsiasi canale o MD.
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Visualizza i risultati che iniziano con una parola parziale
Aggiungi un asterisco a una parola parziale di almeno tre caratteri per visualizzare i risultati che iniziano con quelle lettere specifiche. Ad esempio, reg* può mostrare come risultati registro o regolamento.
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Personalizza le opzioni di ricerca
Consulta il nostro articolo per scoprire come impostare le preferenze di ricerca su Slack.
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Visualizza la cronologia delle ricerche
Clicca sulla barra di ricerca, quindi clicca sull’icona Orologio per visualizzare o nascondere le ricerche precedenti.