Au fur et à mesure que vous collaborerez dans Slack, des archives consultables des conversations et des décisions seront créées. Regardez la vidéo ci-dessous pour avoir un bref aperçu, puis continuez la lecture pour en savoir plus sur la fonction recherche.



Lancer une recherche

Ordinateur iOS Android Cliquez dans la zone de recherche présente en haut dans Slack. Saisissez vos termes de recherche dans la zone de recherche (ou sélectionnez une recherche récente si vous le souhaitez). Utilisez des opérateurs de recherche pour affiner vos résultats, Sélectionnez une option de la liste ou appuyez sur Entrée pour afficher tous les résultats. Cliquez sur Filtres pour affiner vos résultats de recherche. Appuyez sur la barre Rechercher en haut de l’écran. Touchez la zone de recherche et saisissez les termes de votre recherche. Utilisez des opérateurs de recherche pour affiner vos résultats, Appuyez sur Recherche ou sur la loupe dans la liste des résultats suggérés. Appuyez sur Plus de filtres pour affiner vos résultats de recherche. Touchez l’onglet Rechercher en bas de votre écran. Touchez la zone de recherche et saisissez les termes de votre recherche. Utilisez des opérateurs de recherche pour affiner vos résultats, Faites votre choix dans la liste des résultats suggérés ou appuyez sur Entrée pour voir plus d’options. Appuyez sur Plus de filtres pour affiner vos résultats de recherche.

Conseil : avec Slack AI, posez vos questions naturellement et obtenez une réponse basée sur les informations déjà présentes dans Slack.



Précisez votre recherche avec les opérateurs de recherche

Pour réduire le champ des résultats, vous pouvez ajouter des opérateurs de recherche. Consultez le tableau ci-dessous pour accéder à la liste des opérateurs de recherche disponibles pour effectuer une recherche dans Slack.

Comment préciser votre recherche Exemple Ajoutez des guillemets pour rechercher une expression spécifique La recherche « étude marketing » aboutira à des résultats qui comprennent cette expression dans son ensemble Ajoutez un tiret avant un mot spécifique pour omettre les résultats comprenant ce mot La recherche marketing -étude aboutira à des résultats relatifs au marketing mais qui ne contiennent pas le mot « étude » Ajoutez dans: au nom d’un canal, d’un(e) collègue ou d’une section pour rechercher au sein de conversations spécifiques La recherche étude marketing dans:#équipe-marketing aboutira à des résultats appartenant au canal #équipe-marketing Ajoutez de: devant un nom d’affichage pour rechercher des informations partagées avec une personne spécifique Recherchez étude marketing de:@Sarah pour afficher des résultats émanant de Sarah Ajoutez contient: devant un émoji pour rechercher des messages qui comportent une réaction émoji particulière Rapport marketing contient::eyes: affichera les résultats pour lesquels une personne a réagi avec l’émoji « yeux » (utiliser ajoutéparmoi::eyes: trouvera les résultats auxquels vous avez réagi) Ajoutez est:enregistré ou contient:épingle pour rechercher quelque chose que vous avez enregistré ou épinglé à une conversation La recherche étude marketing est:enregistré aboutira à des résultats que vous avez ajoutés précédemment à vos éléments enregistrés Ajoutez avant:, après: ou le: devant une date ou pendant: devant un mois ou une année La recherche étude marketing pendant:août aboutira à des éléments partagés durant le mois d’août. Ajoutez est:fil de discussion pour effectuer une recherche dans les fils de discussion étude marketing est:fil de discussion recherchera des résultats dans les fils de discussion Ajoutez avec: devant un nom d’affichage pour effectuer une recherche dans les fils de discussion et les messages directs auxquels une personne spécifique est associée étude marketing avec:@Sarah effectuera une recherche dans les fils de discussion et les messages directs auxquels Sarah est associée Ajoutez créateur: devant un nom d’affichage pour rechercher les canevas créés par un utilisateur spécifique. La commande créateur de rapport marketing:@Sarah trouvera les résultats présents dans les canevas créés par Sarah. Ajoutez un tiret devant un modificateur dans: ou de: pour omettre les résultats correspondants. La recherche étude marketing -dans:#équipe-marketing conduira à des résultats correspondant à une étude marketing, mais elle omettra des résultats au sein du canal #équipe-marketing.

Conseil : vous pouvez combiner plusieurs opérateurs pour trouver des informations plus rapidement. Par exemple, la recherche étude marketing dans:#équipe-marketing de:@Sarah conduira à des résultats correspondant à une étude marketing au sein du canal #équipe-marketing provenant de Sarah.



Filtrez et triez vos résultats de recherche.

Pour vous aider à trouver exactement ce que vous cherchez, vous pouvez trier et filtrer vos résultats de recherche.

Ordinateur API Après avoir effectué une recherche : Cliquez sur Messages , Fichiers , Personnes , Canaux ou Canevas dans la barre latérale pour modifier le type de résultats.

, , , ou dans la barre latérale pour modifier le type de résultats. Pour affiner vos résultats, cliquez sur Filtres en haut des résultats de recherche. Après avoir effectué une recherche : Appuyez sur Messages , Canevas , Fichiers , Canaux , Personnes ou Flux de travail pour passer en revue les résultats obtenus.

, , , , ou pour passer en revue les résultats obtenus. Pour affiner vos résultats, appuyez sur l’un des menus déroulants Trier, ou choisissez l’un des filtres disponibles.

Conseil : activez Slack AI pour ajouter automatiquement des filtres pertinents à vos recherches.



Autres conseils pour effectuer vos recherches