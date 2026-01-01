Während du mit deinem Team in Slack zusammenarbeitest, erstellst du ein durchsuchbares Archiv von Unterhaltungen und Entscheidungen. Schau dir zuerst das Video unten an, um einen kurzen Überblick zu erhalten, und lies dann weiter, um mehr über die Suche zu erfahren.



Suche starten

Desktop iOS Android Klicke in Slack oben auf das Suchfeld. Gib die gesuchten Informationen in das Suchfeld ein (oder wähle eine der letzten Suchanfragen aus, wenn du möchtest). Zum Eingrenzen deiner Ergebnisse kannst du Suchmodifizierer für deine Suche nutzen. Wähle eine Option in der Liste oder drücke die Eingabetaste, um alle Ergebnisse anzuzeigen. Klicke auf Filter, um die Suchergebnisse weiter zu verfeinern. Tippe oben auf dem Bildschirm in die Suchleiste. Tippe auf das Suchfeld und gib die gesuchten Informationen ein. Zum Eingrenzen deiner Ergebnisse kannst du Suchmodifizierer für deine Suche nutzen. Tippe auf Suche oder das Lupensymbol in der Liste der vorgeschlagenen Ergebnisse. Tippe auf Weitere Filter, um deine Ergebnisse weiter zu verfeinern. Tippe auf die Suchleiste am unteren Bildschirmrand. Tippe auf das Suchfeld und gib die gesuchten Informationen ein. Zum Eingrenzen deiner Ergebnisse kannst du Suchmodifizierer für deine Suche nutzen. Wähle aus der Liste vorgeschlagener Ergebnisse aus oder drücke die Eingabetaste, um zusätzliche Optionen angezeigt zu bekommen. Tippe auf Weitere Filter, um deine Ergebnisse weiter zu verfeinern.

Tipp: Mit KI kannst du in deinen eigenen Worten Fragen stellen und erhältst Antworten, die auf dem relevanten Wissen basieren, das bereits in Slack vorhanden ist.



Deine Suche mit Modifizierern eingrenzen

Um den Umfang der Ergebnisse einzugrenzen, kannst du deiner Suche Modifizierer hinzufügen. In der folgenden Tabelle findest du eine Liste der Modifizierer, die du für die Suche in Slack verwenden kannst.

So grenzt du deine Suche ein Beispiel Anführungszeichen hinzufügen, um eine bestimmte Wortgruppe zu suchen „Marketing-Bericht“ gibt Ergebnisse aus, die die gesamte Wortgruppe enthalten Einen Bindestrich vor einem bestimmten Wort hinzufügen, um Ergebnisse auszuschließen, die dieses Wort enthalten Marketing -Bericht gibt Ergebnisse für „Marketing“ aus, die nicht das Wort „Bericht“ enthalten in: in einem Channel-Namen, im Namen von Kolleg:in(nen) oder Ordnern hinzufügen, um innerhalb bestimmter Unterhaltungen zu suchen Marketing-Bericht in:#team-marketing gibt Ergebnisse im Channel #team-marketing aus von: vor einem Anzeigenamen hinzufügen, um nach Informationen zu suchen, die von einer bestimmten Person geteilt wurden Marketing-Bericht von:@Gabriele gibt Ergebnisse von Gabriele aus hat: vor einem Emoji-Code hinzufügen, um nach Nachrichten mit einer bestimmten Emoji-Reaktion zu suchen marketing-bericht hat::eyes: gibt Ergebnisse aus, auf die Leute mit dem Augen-Emoji reagiert haben (hat meine::eyes: gibt Ergebnisse aus, auf die du reagiert hast) ist:gespeichert oder hat:pin hinzufügen, um Ergebnisse anzuzeigen, die du zu deinen Lesezeichen hinzugefügt hast oder die in einer Unterhaltung gepinnt sind Marketing-Bericht ist:gespeichert gibt Ergebnisse aus, die du zu deinen Lesezeichen hinzugefügt hast vor: , nach: oder wann: vor einem Datum oder während: vor einem Monat oder Jahr hinzufügen Marketing-Bericht aus:August gibt Ergebnisse aus, die im Monat August geteilt wurden ist:Thread hinzufügen, um innerhalb von Threads zu suchen Marketing-Bericht ist:Thread gibt Ergebnisse innerhalb von Threads aus mit: vor einem Anzeigenamen hinzufügen, um in Threads und Direktnachrichten (DMs) mit einer bestimmten Person zu suchen Marketing-Bericht mit:@Gabriele gibt Ergebnisse aus Threads und DMs mit Gabriele aus Ersteller:in: vor einem Anzeigenamen hinzufügen, um nach Canvases zu suchen, die von einer bestimmten Person erstellt wurden Ersteller:in des Marketingberichts:@Gabriele gibt Ergebnisse aus Canvases aus, die von Gabriele erstellt wurden Füge einen Bindestrich vor dem in: oder von: Modifikator ein, um Ergebnisse auszuschließen, die diesem Modifikator entsprechen Mit Marketing-Bericht -in:#team-marketing werden Ergebnisse für Marketing-Berichte gefunden, aber Ergebnisse aus dem Channel #team-marketing ausgelassen.

Tipp: Du kannst mehrere Modifizierer kombinieren, um Informationen noch schneller zu finden Zum Beispiel gibt Marketing-Bericht in:#team-marketing von:@Gabriele Ergebnisse für Marketing-Berichte im Channel #team-marketing von Gabriele aus.



Deine Suchergebnisse filtern und sortieren

Damit du genau die Informationen findest, die du brauchst, kannst du deine Suchergebnisse sortieren und filtern.

Desktop Mobile Messaging Nach einer Suche: Klicke auf Nachrichten , Dateien , Personen , Channels oder Canvases in der Seitenleiste, um zwischen den verschiedenen Ergebnistypen zu wechseln.

, , , oder in der Seitenleiste, um zwischen den verschiedenen Ergebnistypen zu wechseln. Wenn du die Ergebnisse verfeinern möchtest, klicke oben in der Suchansicht auf Filter. Nach einer Suche: Tippe auf Nachrichten , Canvases , Daten , Channels , Leute oder Workflows , um zwischen den Ergebnissen zu wechseln.

, , , , oder , um zwischen den Ergebnissen zu wechseln. Wenn du deine Ergebnisse verfeinern möchtest, tippe auf eines der Drop-down-Menüs Sortieren oder wähle einen der verfügbaren Filter aus.

Tipp: Aktiviere Slack AI, um automatisch relevante Filter für deine Suche hinzuzufügen.



Zusätzliche Tipps für die Suche