A medida que tu equipo y tú trabajáis juntos en Slack, vais creando un archivo consultable de conversaciones y decisiones. Mira este vídeo para ver un breve resumen y, después, continúa leyendo para obtener más información sobre las búsquedas.



Comenzar una búsqueda

Ordenador iOS Android Haz clic en el campo de búsqueda situado en la parte superior de Slack. Escribe lo que quieres encontrar en el campo de búsqueda (también puedes seleccionar una búsqueda reciente si lo prefieres). Para limitar los resultados,añade modificadores a la búsqueda. Selecciona una opción de la lista o pulsa Intro para verlas todas. Haz clic en Filtros para afinar aún más los resultados de la búsqueda. Toca en la barra de Búsqueda en la parte superior de la pantalla. Pulsa el campo de búsqueda y escribe lo que quieres encontrar. Para limitar los resultados,añade modificadores a la búsqueda. Pulsa Buscar o la lupa en la lista de resultados sugeridos. Pulsa Más filtros para afinar tus resultados aún más. Pulsa el icono de Búsqueda situado en la parte inferior de la pantalla. Pulsa el campo de búsqueda y escribe lo que quieres encontrar. Para limitar los resultados,añade modificadores a la búsqueda. Selecciona un resultado de la lista o pulsa Intro para ver más opciones. Pulsa Más filtros para afinar tus resultados aún más.

Consejo: Usa la IA para formular preguntas con tus propias palabras y obtén una respuesta concisa basada en los conocimientos pertinentes que ya están en Slack.



Limitar la búsqueda con modificadores

Para limitar el alcance de los resultados, puedes añadir modificadores a tu búsqueda. Consulta la siguiente tabla con una lista de modificadores que puedes usar para buscar en Slack.

Cómo limitar la búsqueda Ejemplo Añade comillas para buscar una frase específica "informe de marketing" encontrará resultados que contengan la frase completa Añade un guion delante de una palabra específica para omitir resultados que la contengan -informe marketing encontrara resultados de marketing que no contengan la palabra informe Añade en: y el nombre de un canal, de uno/a o varios/as compañeros/as de trabajo o de una sección para buscar dentro de conversaciones específicas informe de marketing en:#equipo-marketing encontrará resultados en el canal #equipo-marketing Añade de: delante de un nombre de Slack para buscar información compartida por una persona específica informe de marketing de:@Sara encontrará resultados de Sara Añade incluye: delante de uncódigo de emoji para buscar mensajes con una reacción emoji específica el informe de marketing tiene::eyes: encontrará resultados en los que personas hayan reaccionado con el emoji de los ojos (con reaccionadocon::eyes: se encontrarán resultados de tus reacciones) Añade está:guardado o incluye:chincheta para buscar algo que hayas añadido a tus elementos guardados o que esté fijado con una chincheta en una conversación informe de marketing está:guardado encontrará resultados que hayas añadido a tus elementos guardados Añade antes-de:, después-de: o cuándo: delante de una fecha o durante: delante de un mes o un año informe de marketing durante:agosto encontrará resultados compartidos durante el mes de agosto Añade es:hilo para buscar dentro de los hilos de conversaciones informe de marketing es:hilo encontrará resultados dentro de los hilos de conversaciones Añade con: delante de un nombre de Slack para buscar en hilos de conversaciones y mensajes directos con una persona concreta informe de marketing con:@Sara encontrará resultados en los hilos de conversaciones y mensajes directos con Sara Añade creador: delante de un nombre de Slack para buscar canvas creados por una persona determinada informe de marketing creador:@Sara encontrará resultados en los canvas que ha creado Sara Añade un guion delante de los modificadores en: o de: para omitir los resultados que coincidan con dicho modificador informe de marketing -en:#equipo-marketing encontrará resultados de informe de marketing, pero omitirá los resultados del canal #equipo-marketing

Consejo: puedes combinar varios para encontrar la información más rápidamente. Por ejemplo, informe de marketing en:#equipo-marketing de:@Sara encontrará resultados de informe de marketing en el canal #equipo-marketing de Sara.



Filtrar y ordenar los resultados de búsqueda

Para ayudarte a encontrar exactamente lo que buscas, puedes ordenar y filtrar los resultados de tu búsqueda.

Ordenador Móvil Tras realizar una búsqueda: Haz clic en Mensajes , Archivos , Personas , Canales o Canvas en la parte superior de la búsqueda para cambiar entre tipos de resultados.

, , , o en la parte superior de la búsqueda para cambiar entre tipos de resultados. Para afinar los resultados, haz clic en Filtros en la parte superior de la vista de búsqueda. Tras realizar una búsqueda: Pulsa Mensajes , Canvas , Archivos , Canales , Personas o Flujos de trabajo para cambiar de un resultado a otro.

, , , , o para cambiar de un resultado a otro. Para afinar los resultados, pulsa cualquiera de los menús desplegables Ordenar o elige entre los Filtros disponibles.



Consejos de búsqueda adicionales