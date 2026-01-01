Buscar en Slack
A medida que tu equipo y tú trabajáis juntos en Slack, vais creando un archivo consultable de conversaciones y decisiones. Mira este vídeo para ver un breve resumen y, después, continúa leyendo para obtener más información sobre las búsquedas.
Comenzar una búsqueda
Ordenador
iOS
Android
- Haz clic en el campo de búsqueda situado en la parte superior de Slack.
- Escribe lo que quieres encontrar en el campo de búsqueda (también puedes seleccionar una búsqueda reciente si lo prefieres). Para limitar los resultados,añade modificadores a la búsqueda.
- Selecciona una opción de la lista o pulsa Intro para verlas todas. Haz clic en Filtros para afinar aún más los resultados de la búsqueda.
- Toca en la barra de Búsqueda en la parte superior de la pantalla.
- Pulsa el campo de búsqueda y escribe lo que quieres encontrar. Para limitar los resultados,añade modificadores a la búsqueda.
- Pulsa Buscar o la lupa en la lista de resultados sugeridos. Pulsa Más filtros para afinar tus resultados aún más.
- Pulsa el icono de Búsqueda situado en la parte inferior de la pantalla.
- Pulsa el campo de búsqueda y escribe lo que quieres encontrar. Para limitar los resultados,añade modificadores a la búsqueda.
- Selecciona un resultado de la lista o pulsa Intro para ver más opciones. Pulsa Más filtros para afinar tus resultados aún más.
Consejo: Usa la IA para formular preguntas con tus propias palabras y obtén una respuesta concisa basada en los conocimientos pertinentes que ya están en Slack.
Limitar la búsqueda con modificadores
Para limitar el alcance de los resultados, puedes añadir modificadores a tu búsqueda. Consulta la siguiente tabla con una lista de modificadores que puedes usar para buscar en Slack.
|Cómo limitar la búsqueda
|Ejemplo
|Añade comillas para buscar una frase específica
|"informe de marketing" encontrará resultados que contengan la frase completa
|Añade un guion delante de una palabra específica para omitir resultados que la contengan
|-informe marketing encontrara resultados de marketing que no contengan la palabra informe
|Añade en: y el nombre de un canal, de uno/a o varios/as compañeros/as de trabajo o de una sección para buscar dentro de conversaciones específicas
|informe de marketing en:#equipo-marketing encontrará resultados en el canal #equipo-marketing
|Añade de: delante de un nombre de Slack para buscar información compartida por una persona específica
|informe de marketing de:@Sara encontrará resultados de Sara
|Añade incluye: delante de uncódigo de emoji para buscar mensajes con una reacción emoji específica
|el informe de marketing tiene::eyes: encontrará resultados en los que personas hayan reaccionado con el emoji de los ojos (con reaccionadocon::eyes: se encontrarán resultados de tus reacciones)
|Añade está:guardado o incluye:chincheta para buscar algo que hayas añadido a tus elementos guardados o que esté fijado con una chincheta en una conversación
|informe de marketing está:guardado encontrará resultados que hayas añadido a tus elementos guardados
|Añade antes-de:, después-de: o cuándo: delante de una fecha o durante: delante de un mes o un año
|informe de marketing durante:agosto encontrará resultados compartidos durante el mes de agosto
|Añade es:hilo para buscar dentro de los hilos de conversaciones
|informe de marketing es:hilo encontrará resultados dentro de los hilos de conversaciones
|Añade con: delante de un nombre de Slack para buscar en hilos de conversaciones y mensajes directos con una persona concreta
|informe de marketing con:@Sara encontrará resultados en los hilos de conversaciones y mensajes directos con Sara
|Añade creador: delante de un nombre de Slack para buscar canvas creados por una persona determinada
|informe de marketing creador:@Sara encontrará resultados en los canvas que ha creado Sara
|Añade un guion delante de los modificadores en: o de: para omitir los resultados que coincidan con dicho modificador
|informe de marketing -en:#equipo-marketing encontrará resultados de informe de marketing, pero omitirá los resultados del canal #equipo-marketing
Consejo: puedes combinar varios para encontrar la información más rápidamente. Por ejemplo, informe de marketing en:#equipo-marketing de:@Sara encontrará resultados de informe de marketing en el canal #equipo-marketing de Sara.
Filtrar y ordenar los resultados de búsqueda
Para ayudarte a encontrar exactamente lo que buscas, puedes ordenar y filtrar los resultados de tu búsqueda.
Ordenador
Móvil
Tras realizar una búsqueda:
- Haz clic en Mensajes, Archivos, Personas, Canales o Canvas en la parte superior de la búsqueda para cambiar entre tipos de resultados.
- Para afinar los resultados, haz clic en Filtros en la parte superior de la vista de búsqueda.
Tras realizar una búsqueda:
- Pulsa Mensajes, Canvas, Archivos, Canales, Personas o Flujos de trabajo para cambiar de un resultado a otro.
- Para afinar los resultados, pulsa cualquiera de los menús desplegables Ordenar o elige entre los Filtros disponibles.
Consejos de búsqueda adicionales
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Empezar una búsqueda mediante atajos de teclado
Pulsa ⌘ G en un Mac o Ctrl G en Windows o Linux. También puedes buscar en una conversación en particular pulsando ⌘ F en Mac o Ctrl F en Windows o Linux desde cualquier canal o mensaje directo.
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Ver resultados que comienzan con una palabra parcial
Añade un asterisco a una palabra parcial con un mínimo de tres caracteres para ver los resultados que comienzan con esas letras específicas. Por ejemplo,doc* puede mostrar resultados para documentos o doce.
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Personalizar tus opciones de búsqueda
Visita nuestro artículo para aprender cómo configurar las preferencias de búsqueda en Slack.
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Consultar el historial de búsqueda
Haz clic en la barra de búsqueda y, después, selecciona el icono del reloj para mostrar y ocultar las búsquedas anteriores.