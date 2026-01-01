Buscar en Slack
A medida que tú y tu equipo trabajen juntos en Slack, irás creando un archivo de conversaciones y decisiones en el que podrás realizar búsquedas. Mira el video que aparece a continuación para obtener una breve descripción, luego continúa leyendo para obtener más información sobre la búsqueda.
Cómo iniciar una búsqueda
Computadora
iOS
Android
- Haz clic en el campo de búsqueda en la parte superior de Slack.
- Escribe lo que estás buscando en el campo de búsqueda (o agrega una búsqueda reciente, si lo deseas). Para limitar los resultados, agrega modificadores a tu búsqueda.
- Selecciona una opción de la lista o pulsa Intro para ver todos los resultados. Haz clic en Filtros para refinar aún más los resultados de búsqueda.
- Pulsa la barra de búsqueda en la parte superior de tu pantalla.
- Escribe lo que estás buscando en el campo de búsqueda. Para limitar los resultados, agrega modificadores a tu búsqueda.
- Pulsa Buscar o la lupa en la lista de resultados sugeridos. Pulsa Más filtros para limitar aún más tus resultados.
- Pulsa el ícono de Búsqueda en la parte inferior de la pantalla.
- Escribe lo que estás buscando en el campo de búsqueda. Para limitar los resultados, agrega modificadores a tu búsqueda.
- Elige entre la lista de resultados sugeridos o presiona Intro para ver opciones adicionales. Pulsa Más filtros para limitar aún más tus resultados.
Consejo: Usa la IA para hacer preguntas con tus palabras y obtén respuestas basadas en el conocimiento relevante que ya está en Slack.
Limita la búsqueda con modificadores
Para limitar el alcance de los resultados, puedes agregar modificadores a tu búsqueda. Consulta la tabla siguiente para obtener una lista de modificadores que puedes usar para buscar en Slack.
|Cómo limitar la búsqueda
|Ejemplo
|Agrega comillas para buscar una frase específica
|"informe de marketing" encontrará resultados que contienen la frase completa
|Agrega un guión delante de una palabra específica para omitir los resultados que la contienen
|marketing -informe encontrará resultados de marketing que no contienen la palabra informe
|Agrega en: y un nombre de canal, un nombre de uno o varios compañeros/as o un nombre de sección para buscar en conversaciones específicas
|informe de marketing en:#equipo-marketing encontrará resultados en el canal #equipo-marketing
|Agrega de: delante de un nombre de Slack para buscar información compartida por una persona específica
|informe de marketing de:@Catalina encontrará resultados de Catalina
|Agrega incluye: delante de un código emoji para buscar mensajes con una reacción emoji específica
|el informe de marketing incluye::eyes: encontrará resultados a los que hayan reaccionado con el emoji de ojos (usando reaccionadocon::eyes: encontrará resultados a los que hayas reaccionado)
|Agrega está:guardado o incluye:pin para buscar algo que has agregado a tus elementos guardados o que se ha fijado a una conversación
|informe de marketing está:guardado encontrará resultados que hayas agregado a tus elementos guardados
|Agrega antes-de:, después-de: o cuándo: delante de una fecha o durante: delante de un mes o año
|informe de marketing durante:agosto encontrará resultados compartidos durante el mes de agosto
|Agrega es:hilo para buscar dentro de los hilos de tus conversaciones.
|Con informe de marketing es:hilo, podrás buscar resultados dentro de los hilos de tus conversaciones.
|Agrega con: antes del nombre de Slack para buscar en hilos de tus conversaciones y en mensajes directos con una persona específica.
|Si usas informe de marketing con:@Catalina buscarás resultados en hilos de tus conversaciones y mensajes directos con Catalina.
|Agrega creador: delante de un nombre de Slack para buscar canvas creados por una persona en particular.
|creador del informe de marketing:@Catalina encontrará resultados que estén en los canvas que creó Catalina.
|Agrega un guion delante de los modificadores en: o de: para omitir los resultados que coincidan con dichos modificadores
|Por ejemplo, informe de marketing -en:#equipo-marketing encontrará resultados para el informe de marketing, pero omitirá los resultados del canal #equipo-marketing.
Consejo: Puedes combinar varios modificadores para encontrar información más rápidamente. Por ejemplo, informe de marketing en:#equipo-marketing de:@Catalina encontrará resultados para el informe de marketing en el canal #equipo-marketing de Catalina.
Cómo filtrar y ordenar tus resultados de búsqueda
Para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas, puedes ordenar y filtrar tus resultados de búsqueda.
Computadora
Dispositivo móvil
Después de realizar una búsqueda:
- Haz clic en Mensajes, Archivos, Personas, Canales o Canvas en la barra lateral para cambiar entre tipos de resultados.
- Para refinar los resultados, en la parte superior de la vista de búsqueda, haz clic en Filtros.
Después de realizar una búsqueda:
- Pulsa Mensajes, Canvas, Archivos, Canales, Personas o Flujos de trabajo para cambiar de resultados.
- Para restringir los resultados, pulsa cualquiera de los menús desplegables Ordenar o elige entre los Filtros disponibles.
Consejo: Activa IA de Slack para agregar automáticamente filtros relevantes a tus búsquedas.
Consejos de búsqueda adicionales
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Comienza una búsqueda con atajos de teclado
Escribe ⌘ G en un Mac o Ctrl G en Windows o Linux. Para buscar en una conversación específica, escribe ⌘ F en un Mac o Ctrl F en Windows o Linux desde cualquier canal o conversación de mensajes directos.
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Consigue resultados que comiencen con una palabra parcial
Agrega un asterisco a una palabra incompleta con por lo menos tres caracteres para ver resultados que comiencen con esas letras específicas Por ejemplo, inf* puede mostrar resultados para respuesta o informe.
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Personaliza las opciones de búsqueda
Consulta nuestro artículo para saber cómo configurar tus preferencias de búsqueda en Slack.
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Consulta el historial de búsqueda
Haz clic en la barra de búsqueda y, luego, en el ícono del reloj para mostrar y ocultar tus búsquedas anteriores.