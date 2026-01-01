A medida que tú y tu equipo trabajen juntos en Slack, irás creando un archivo de conversaciones y decisiones en el que podrás realizar búsquedas. Mira el video que aparece a continuación para obtener una breve descripción, luego continúa leyendo para obtener más información sobre la búsqueda.



Cómo iniciar una búsqueda

Computadora iOS Android Haz clic en el campo de búsqueda en la parte superior de Slack. Escribe lo que estás buscando en el campo de búsqueda (o agrega una búsqueda reciente, si lo deseas). Para limitar los resultados, agrega modificadores a tu búsqueda. Selecciona una opción de la lista o pulsa Intro para ver todos los resultados. Haz clic en Filtros para refinar aún más los resultados de búsqueda. Pulsa la barra de búsqueda en la parte superior de tu pantalla. Escribe lo que estás buscando en el campo de búsqueda. Para limitar los resultados, agrega modificadores a tu búsqueda. Pulsa Buscar o la lupa en la lista de resultados sugeridos. Pulsa Más filtros para limitar aún más tus resultados. Pulsa el ícono de Búsqueda en la parte inferior de la pantalla. Escribe lo que estás buscando en el campo de búsqueda. Para limitar los resultados, agrega modificadores a tu búsqueda. Elige entre la lista de resultados sugeridos o presiona Intro para ver opciones adicionales. Pulsa Más filtros para limitar aún más tus resultados.

Consejo: Usa la IA para hacer preguntas con tus palabras y obtén respuestas basadas en el conocimiento relevante que ya está en Slack.



Limita la búsqueda con modificadores

Para limitar el alcance de los resultados, puedes agregar modificadores a tu búsqueda. Consulta la tabla siguiente para obtener una lista de modificadores que puedes usar para buscar en Slack.

Cómo limitar la búsqueda Ejemplo Agrega comillas para buscar una frase específica "informe de marketing" encontrará resultados que contienen la frase completa Agrega un guión delante de una palabra específica para omitir los resultados que la contienen marketing -informe encontrará resultados de marketing que no contienen la palabra informe Agrega en: y un nombre de canal, un nombre de uno o varios compañeros/as o un nombre de sección para buscar en conversaciones específicas informe de marketing en:#equipo-marketing encontrará resultados en el canal #equipo-marketing Agrega de: delante de un nombre de Slack para buscar información compartida por una persona específica informe de marketing de:@Catalina encontrará resultados de Catalina Agrega incluye: delante de un código emoji para buscar mensajes con una reacción emoji específica el informe de marketing incluye::eyes: encontrará resultados a los que hayan reaccionado con el emoji de ojos (usando reaccionadocon::eyes: encontrará resultados a los que hayas reaccionado) Agrega está:guardado o incluye:pin para buscar algo que has agregado a tus elementos guardados o que se ha fijado a una conversación informe de marketing está:guardado encontrará resultados que hayas agregado a tus elementos guardados Agrega antes-de:, después-de: o cuándo: delante de una fecha o durante: delante de un mes o año informe de marketing durante:agosto encontrará resultados compartidos durante el mes de agosto Agrega es:hilo para buscar dentro de los hilos de tus conversaciones. Con informe de marketing es:hilo, podrás buscar resultados dentro de los hilos de tus conversaciones. Agrega con: antes del nombre de Slack para buscar en hilos de tus conversaciones y en mensajes directos con una persona específica. Si usas informe de marketing con:@Catalina buscarás resultados en hilos de tus conversaciones y mensajes directos con Catalina. Agrega creador: delante de un nombre de Slack para buscar canvas creados por una persona en particular. creador del informe de marketing:@Catalina encontrará resultados que estén en los canvas que creó Catalina. Agrega un guion delante de los modificadores en: o de: para omitir los resultados que coincidan con dichos modificadores Por ejemplo, informe de marketing -en:#equipo-marketing encontrará resultados para el informe de marketing, pero omitirá los resultados del canal #equipo-marketing.

Consejo: Puedes combinar varios modificadores para encontrar información más rápidamente. Por ejemplo, informe de marketing en:#equipo-marketing de:@Catalina encontrará resultados para el informe de marketing en el canal #equipo-marketing de Catalina.



Cómo filtrar y ordenar tus resultados de búsqueda

Para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas, puedes ordenar y filtrar tus resultados de búsqueda.

Computadora Dispositivo móvil Después de realizar una búsqueda: Haz clic en Mensajes , Archivos , Personas , Canales o Canvas en la barra lateral para cambiar entre tipos de resultados.

, , , o en la barra lateral para cambiar entre tipos de resultados. Para refinar los resultados, en la parte superior de la vista de búsqueda, haz clic en Filtros. Después de realizar una búsqueda: Pulsa Mensajes , Canvas , Archivos , Canales , Personas o Flujos de trabajo para cambiar de resultados.

, , , , o para cambiar de resultados. Para restringir los resultados, pulsa cualquiera de los menús desplegables Ordenar o elige entre los Filtros disponibles.

Consejo: Activa IA de Slack para agregar automáticamente filtros relevantes a tus búsquedas.



Consejos de búsqueda adicionales