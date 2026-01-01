Quando um canal não for mais necessário, ele poderá ser arquivado ou excluído (exceto o canal #geral ou o canal #todos-nomedaempresa). Canais arquivados são fechados para novas atividades, mas o histórico de mensagens é mantido e continua pesquisável nos planos pagos. Canais excluídos são permanentemente removidos de um workspace, assim como o histórico de mensagens.

Observação: se você não conseguir arquivar ou excluir um canal, peça ajuda a um proprietário ou um administrador de workspace.



Arquivar um canal

Por padrão, todos os membros (exceto membros da linha de frente e convidados) podem arquivar canais de que fazem parte, mas os proprietários e administradores de workspaces podem restringir essa permissão para algumas funções. Os gerentes de canais podem sempre arquivar canais aos quais foram atribuídos.

Arquivar um canal

Área de trabalho Dispositivo móvel Abra o canal que gostaria de arquivar. Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.

Clique em Configurações e depois em Arquivar canal para todos. Clique em Arquivar canal para confirmar. Se você configurar seu canal com um modelo, os canvas e as listas continuarão acessíveis no Slack, mas os fluxos de trabalho terão a publicação cancelada. Para excluir um canvas, uma lista ou um fluxo de trabalho adicionado como parte de um modelo, marque a caixa ao lado do nome e clique em Excluir. Abra o canal que gostaria de arquivar. Toque no nome do canal no cabeçalho da conversa. Toque em Arquivar canal. Role para baixo caso não veja a opção. Toque em Arquivar para confirmar.

Dica: nos planos Business+ e Enterprise, pessoas com permissão para usar ferramentas de gerenciamento de canais também podem arquivar e excluir canais em um painel central.



Desarquivar um canal

Se mudar de ideia, você pode desarquivar um canal. O canal e os membros não serão restaurados.

Em Início, clique em Diretórios. Clique na guia Canais. Pesquise o canal por nome ou descrição ou clique no filtro Tipo de canal e selecione Canais arquivados. Selecione na lista o canal que você quer desarquivar. Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa. Clique em Configurações. Depois, clique em Desarquivar este canal.

Observação: caso não consiga ver os Diretórios, procure a guia Canais na barra lateral. Pode ser necessário clicar em Mais para encontrá-la.

Dica: os nomes dos canais não podem ser repetidos. Para reutilizar o nome de um canal arquivado, será necessário desarquivá-lo e renomeá-lo.



Excluir um canal

Nos planos Gratuito, Pro e Business+, apenas proprietários e administradores de workspace podem excluir canais. Em uma organização empresarial, os proprietários de organização podem restringir a exclusão de canais a determinados tipos de função ou atribuir a exclusão de canais a uma função personalizada.

Observação: a exclusão dos canais é permanente. Por isso, tenha cuidado.



Excluir um canal ativo

No computador, abra o canal que você quer excluir. Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.

Clique em Configurações e depois em Excluir canal. Selecione Excluir este canal. Marque a caixa ao lado de Sim, excluir permanentemente este canal e depois clique em Excluir canal.



Exclua um canal arquivado

Em Início, clique em Diretórios. Clique na guia Canais. Pesquise o canal por nome ou descrição ou clique no filtro Tipo de canal e selecione Canais arquivados. Selecione na lista o canal que você quer deletar. Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa. Clique em Configurações e depois em Excluir este canal. Marque a caixa ao lado de Sim, excluir permanentemente este canal e depois clique em Excluir canal.

Observação: as Configurações de retenção não se aplicam a mensagens de canais excluídos. Se você excluir um canal, todas as mensagens enviadas no canal serão excluídas permanentemente.