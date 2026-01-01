Usar o Slack
Dos canais à pesquisa, saiba como o Slack funciona.
Próximo Anterior Ações,atividade,logs de acesso,acessibilidade,adicionar,adicionar um app,Adicionar membros,Adicionar ao Slack,administradores,todas as senhas,análise,Android,anúncio,anúncios,Diretório de apps,ícone do app,Apple Watch,aprovar apps,arquivo,Asana,Atlassian,Apps de automação,selo,detalhes de faturamento,faturamento,Bitbucket,usuário bot,box,navegação,chamadas,Chamadas:,cancelar,alterações,canais,canal instantaneamente,gerenciamento de canal,notificação de canal,sugestões de canais,reivindicar domínios,fechar,cultura da empresa,exportações de conformidade,escrever,computadores,conversas,converter,conectar,contas conectadas,conexão,conectando,copiar mensagens,criar,personalização,personalizar,SAML personalizado,personalizado,equipes de suporte ao cliente,exportações de dados,segurança de dados,desativar,canais padrão,excluir,exclusão,implantar slack,computador,mensagens diretas,diretório,desativar,descobrir e entrar,APIs de descoberta,nome exibido,MDs,Não perturbe,domínio,domínios,downgrade,dropbox,contas duplicadas,editar,editando,educação,endereço de e-mail,e-mail,emoji,emoticons,Enterprise Grid,Enterprise Mobility Management,executivos,exportar,falha nos pagamentos,faturamento justo,perguntas frequentes,localizando,formato,formatando,estrutura de apps,testes gratuitos,geral,primeiros passos,giphy,integração com github,organização do github,github,glossário,apps do google,google agenda,google drive,convidados,destaques,hipchat,recursos humanos,IFTTT,importar,Webhooks de entrada,integrações,ios,convidar,equipes de TI,JIRA,entrar,Fique por dentro,layout do teclado,atalhos do teclado,Acesso do Keychain,notificações por palavra-chave,idioma,idiomas,sair,visualizações de link,carregando,limites,links,linux,mac,gerenciar um workspace,gerenciar apps,gerencias membros,marketing,menção,unir,ações de mensagens,mensagens exibidas,exibição de mensagem,produtos da Microsoft,móvel,push para móvel,mover canais,mover workspaces,vários,silenciar,nome,nomes,ruído,sem fins lucrativos,notificar,OneDrive,integrar,proprietários,senha,pagamento,pagamentos,permissões,telefones,fixar,plano,planos,plano plus,enquetes,propriedade principal,políticas de privacidade,priorizar tarefas,privado,canal privado,anotações e arquivos privados,gerenciamento de projetos,canal público,objetivo,Quick Switcher,citação,reativar,ler,recrutamento,informações de referência,lembrete,remover,renomear,retenção,Solicitar um novo workspace,função,funções,RSS,vendas,Salesforce,SAML,SCIM,provisionamento de SCIM,leitor de tela,pesquisar,enviar,duração da sessão,compartilhar mensagens,compartilhar,canal compartilhado,canais compartilhados,barra lateral,entrar,sair,modo de inscrição,logon único,Dia do Slack,Slack para equipes,Notificações do Slack,Salvar anotações e arquivos,Acordos de nível de serviço,ServiceNow,inscrever-se,status do Slack,slackbot,comandos de barra,snippet,soneca,desenvolvedores de software,favorito,estatísticas,Stride,sincronizar,tablets,imposto,conversas,fuso horário,dicas,listas de tarefas,assunto,canais de triagem,Termos de Serviço,Trello,solução de problemas,problemas ao receber,tour,twitter,autenticação de dois fatores,mensagens não lidas,atualizações,upgrade,upload,nome de usuário,grupos de usuários,URL,férias,Fornecedor e pagamento,vídeo,chamada de voz,voz,o que é,o que é importante,lista de permissões,windows phone,windows,trabalho,apps do workspace,solicitações de criação de workspace,descoberta de workspace,configurações do workspace,wunderlist,suas ações,Zapier,zoom,recursos,#geral,Armazenamento de arquivos,postagens,modo escuro,tema,Workflow Builder,Voz,vídeo,compartilhamento de tela,fluxos de trabalho,Calendário do Outlook,Membros convidados,Transferência de propriedade,Lista de permissões,Enterprise Key Management,Transport Layer Security,Autenticação forte do cliente,CSV,arquivo de texto,horas de trabalho, Pesquisar "[term]" Ver mais [n] resultados → Arquivar ou excluir um canal
Quando um
canal não for mais necessário, ele poderá ser arquivado ou excluído (exceto o canal #geral ou o canal #todos-nomedaempresa). Canais arquivados são fechados para novas atividades, mas o histórico de mensagens é mantido e continua pesquisável nos planos pagos. Canais excluídos são permanentemente removidos de um workspace, assim como o histórico de mensagens. Observação: se você não conseguir arquivar ou excluir um canal, peça ajuda a um proprietário ou um administrador de workspace.
Arquivar um canal
Por padrão, todos os membros (exceto
membros da linha de frente e convidados) podem arquivar canais de que fazem parte, mas os proprietários e administradores de workspaces podem restringir essa permissão para algumas funções. Os gerentes de canais podem sempre arquivar canais aos quais foram atribuídos. Arquivar um canal
Área de trabalho
Dispositivo móvel
Abra o canal que gostaria de arquivar.
Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.
Clique em
Configurações e depois em Arquivar canal para todos. Clique em
Arquivar canal para confirmar. Se você
configurar seu canal com um modelo, os canvas e as listas continuarão acessíveis no Slack, mas os fluxos de trabalho terão a publicação cancelada. Para excluir um canvas, uma lista ou um fluxo de trabalho adicionado como parte de um modelo, marque a caixa ao lado do nome e clique em Excluir.
Abra o canal que gostaria de arquivar.
Toque no nome do canal no cabeçalho da conversa.
Toque em
Arquivar canal. Role para baixo caso não veja a opção. Toque em
Arquivar para confirmar. Dica: nos planos Business+ e Enterprise, pessoas com permissão para usar ferramentas de gerenciamento de canais também podem arquivar e excluir canais em um painel central.
Desarquivar um canal
Se mudar de ideia, você pode desarquivar um canal. O canal e os membros não serão restaurados.
Em
Início, clique em Diretórios. Clique na guia
Canais. Pesquise o canal por nome ou descrição ou clique no filtro
Tipo de canal e selecione Canais arquivados. Selecione na lista o canal que você quer desarquivar.
Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.
Clique em
Configurações. Depois, clique em Desarquivar este canal. Observação: caso não consiga ver os Diretórios, procure a guia Canais na barra lateral. Pode ser necessário clicar em Mais para encontrá-la. Dica: os nomes dos canais não podem ser repetidos. Para reutilizar o nome de um canal arquivado, será necessário desarquivá-lo e renomeá-lo.
Excluir um canal
Nos planos Gratuito, Pro e Business+, apenas proprietários e administradores de workspace podem excluir canais. Em uma organização empresarial, os proprietários de organização podem
restringir a exclusão de canais a determinados tipos de função ou atribuir a exclusão de canais a uma função personalizada. Observação: a exclusão dos canais é permanente. Por isso, tenha cuidado.
Excluir um canal ativo
No computador, abra o canal que você quer excluir.
Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.
Clique em
Configurações e depois em Excluir canal. Selecione
Excluir este canal. Marque a caixa ao lado de
Sim, excluir permanentemente este canal e depois clique em Excluir canal.
Exclua um canal arquivado
Em
Início, clique em Diretórios. Clique na guia
Canais. Pesquise o canal por nome ou descrição ou clique no filtro
Tipo de canal e selecione Canais arquivados. Selecione na lista o canal que você quer deletar.
Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.
Clique em
Configurações e depois em Excluir este canal. Marque a caixa ao lado de
Sim, excluir permanentemente este canal e depois clique em Excluir canal. Observação: as Configurações de retenção não se aplicam a mensagens de canais excluídos. Se você excluir um canal, todas as mensagens enviadas no canal serão excluídas permanentemente. Ótimo!
Agradecemos seu feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. Estamos com problemas. Tente novamente mais tarde.