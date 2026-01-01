Quando un canale non è più necessario, può essere archiviato o eliminato (ad eccezione del canale #generale o del canale #tutti-nomeazienda). I canali archiviati sono chiusi a qualsiasi nuova attività, ma la cronologia dei messaggi viene conservata e rimane ricercabile nei piani a pagamento. I canali eliminati vengono rimossi in modo permanente da un’area di lavoro, cronologia dei messaggi inclusa.

Nota: se non puoi archiviare o eliminare un canale, contatta un amministratore o proprietario dell’area di lavoro per richiedere assistenza.



Archivia un canale

Per impostazione predefinita, tutti i membri (eccetto i membri operativi e gli ospiti) possono archiviare i canali di cui sono membri, ma i proprietari dell'area di lavoro e dell'organizzazione possono limitare questa autorizzazione a determinati tipi di ruolo. I manager di canali possono sempre archiviare i canali a cui sono assegnati.

Archivia un canale

Desktop Mobile Apri il canale da archiviare. Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.

Clicca su Impostazioni, quindi su Archivia il canale per tutti. Clicca su Archivia canale per confermare. Se configuri il canale con un modello, i canvas e gli elenchi rimarranno accessibili in Slack, mentre la pubblicazione dei workflow verrà annullata. Per eliminare un canvas, un elenco o un workflow aggiunto come parte di un modello, seleziona la casella accanto al nome, quindi clicca su Elimina. Apri il canale da archiviare. Tocca il nome del canale nell’intestazione della conversazione. Tocca Archivia canale. Scorri verso il basso se non vedi l’opzione. Tocca Archivia per confermare.

Suggerimento: nei piani Business+ ed Enterprise, le persone autorizzate a utilizzare gli strumenti di gestione del canale possono anche archiviare ed eliminare i canali da una dashboard centrale.



Annulla l’archiviazione di un canale

Se cambi idea, puoi annullare l’archiviazione di un canale. Il canale e i relativi membri verranno ripristinati.

Da Home clicca su Directory . Clicca sulla scheda Canali . Cerca il canale in base al nome o alla descrizione oppure clicca sul filtro Tipo di canale e seleziona Canali archiviati. Seleziona il canale per il quale vuoi annullare l’archiviazione dall’elenco. Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione. Clicca su Impostazioni, quindi clicca su Annulla archiviazione per questo canale .

Nota: Se non trovi Directory , cerca la scheda Canali nella barra laterale. Per trovarla, potrebbe essere necessario fare clic su Altro .

Suggerimento: I nomi dei canali non possono essere ripetuti. Per riutilizzare il nome di un canale archiviato, devi annullare l’archiviazione del canale e rinominarlo.



Eliminare un canale

Nei piani Free, Pro e Business+, solo i proprietari e gli amministratori dell'area di lavoro possono eliminare i canali. In un organizzazione Enterprise, i proprietari dell'organizzazione possono limitare l'eliminazione dei canali a determinati tipi di ruolo o assegnare l'eliminazione dei canali a un ruolo personalizzato.

Nota: l’eliminazione di un canale è permanente, quindi procedi con cautela.



Eliminare un canale attivo

Dal desktop, apri il canale che vuoi eliminare. Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.

Clicca su Impostazioni, quindi clicca su Elimina canale. Seleziona Elimina questo canale. Seleziona la casella accanto a Sì, elimina questo canale in modo permanente, quindi clicca su Elimina canale.



Eliminare un canale archiviato

Da Home , clicca su Directory . Clicca sulla scheda Canali . Cerca il canale in base al nome o alla descrizione oppure clicca sul filtro Tipo di canale e seleziona Canali archiviati. Seleziona il canale che vuoi eliminare dall’elenco. Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione. Clicca su Impostazioni, quindi clicca su Elimina canale. Seleziona la casella accanto a Sì, elimina questo canale in modo permanente, quindi clicca su Elimina canale.

Nota: le impostazioni di conservazione non valgono per i messaggi in canali eliminati. Se elimini un canale, anche i messaggi inviati nel canale saranno eliminati in modo permanente.