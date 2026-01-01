Archiviare o eliminare un canale
Quando un canale non è più necessario, può essere archiviato o eliminato (ad eccezione del canale #generale o del canale #tutti-nomeazienda). I canali archiviati sono chiusi a qualsiasi nuova attività, ma la cronologia dei messaggi viene conservata e rimane ricercabile nei piani a pagamento. I canali eliminati vengono rimossi in modo permanente da un’area di lavoro, cronologia dei messaggi inclusa.
Nota: se non puoi archiviare o eliminare un canale, contatta un amministratore o proprietario dell’area di lavoro per richiedere assistenza.
Archivia un canale
Per impostazione predefinita, tutti i membri (eccetto i membri operativi e gli ospiti) possono archiviare i canali di cui sono membri, ma i proprietari dell'area di lavoro e dell'organizzazione possono limitare questa autorizzazione a determinati tipi di ruolo. I manager di canali possono sempre archiviare i canali a cui sono assegnati.
Archivia un canale
Desktop
Mobile
- Apri il canale da archiviare.
- Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
- Clicca su Impostazioni, quindi su Archivia il canale per tutti.
- Clicca su Archivia canale per confermare.
- Se configuri il canale con un modello, i canvas e gli elenchi rimarranno accessibili in Slack, mentre la pubblicazione dei workflow verrà annullata. Per eliminare un canvas, un elenco o un workflow aggiunto come parte di un modello, seleziona la casella accanto al nome, quindi clicca su Elimina.
- Apri il canale da archiviare.
- Tocca il nome del canale nell’intestazione della conversazione.
- Tocca Archivia canale. Scorri verso il basso se non vedi l’opzione.
- Tocca Archivia per confermare.
Suggerimento: nei piani Business+ ed Enterprise, le persone autorizzate a utilizzare gli strumenti di gestione del canale possono anche archiviare ed eliminare i canali da una dashboard centrale.
Annulla l’archiviazione di un canale
Se cambi idea, puoi annullare l’archiviazione di un canale. Il canale e i relativi membri verranno ripristinati.
- Da Home clicca su Directory .
- Clicca sulla scheda Canali .
- Cerca il canale in base al nome o alla descrizione oppure clicca sul filtro Tipo di canale e seleziona Canali archiviati.
- Seleziona il canale per il quale vuoi annullare l’archiviazione dall’elenco.
- Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
- Clicca su Impostazioni, quindi clicca su Annulla archiviazione per questo canale .
Nota: Se non trovi Directory , cerca la scheda Canali nella barra laterale. Per trovarla, potrebbe essere necessario fare clic su Altro .
Suggerimento: I nomi dei canali non possono essere ripetuti. Per riutilizzare il nome di un canale archiviato, devi annullare l’archiviazione del canale e rinominarlo.
Eliminare un canale
Nei piani Free, Pro e Business+, solo i proprietari e gli amministratori dell'area di lavoro possono eliminare i canali. In un organizzazione Enterprise, i proprietari dell'organizzazione possono limitare l'eliminazione dei canali a determinati tipi di ruolo o assegnare l'eliminazione dei canali a un ruolo personalizzato.
Nota: l’eliminazione di un canale è permanente, quindi procedi con cautela.
Eliminare un canale attivo
- Dal desktop, apri il canale che vuoi eliminare.
- Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
- Clicca su Impostazioni, quindi clicca su Elimina canale.
- Seleziona Elimina questo canale.
- Seleziona la casella accanto a Sì, elimina questo canale in modo permanente, quindi clicca su Elimina canale.
Eliminare un canale archiviato
- Da Home , clicca su Directory .
- Clicca sulla scheda Canali .
- Cerca il canale in base al nome o alla descrizione oppure clicca sul filtro Tipo di canale e seleziona Canali archiviati.
- Seleziona il canale che vuoi eliminare dall’elenco.
- Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
- Clicca su Impostazioni, quindi clicca su Elimina canale.
- Seleziona la casella accanto a Sì, elimina questo canale in modo permanente, quindi clicca su Elimina canale.
Nota: le impostazioni di conservazione non valgono per i messaggi in canali eliminati. Se elimini un canale, anche i messaggi inviati nel canale saranno eliminati in modo permanente.