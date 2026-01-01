Utiliser Slack
Des canaux à la fonctionnalité de recherche, découvrez le fonctionnement de Slack jusque dans ses moindres détails.
Suivant Précédent Actions,activité,journaux d’accès,accessibilité,ajouter,ajouter une application,Ajouter des membres,Ajouter à Slack,administrateurs,tous les mots de passe,analyses des données,android,annonce,annonces,Liste des applications,icône de l’application,Apple Watch,approbation des applicationsarchiver,Asana,Atlassian,Applications d’automatisation,badge,informations de facturation,facturation,Bitbucket,utilisateur bot,box,parcourir,appels,Appels:,annuler,modifications,canaux,canal instantanément,gestion des canaux,notification de canal,suggestions de canaux,revendiquer la propriété de noms de domaines,fermer,culture d’entreprise,exportation de données Plus,rédiger,ordinateurs,conversations,convertir,connecter,comptes connectés,connexion,connexion,copier des messages,créer,personnalisation,personnaliser,SAML personnalisé,personnalisé,équipes d’assistance à la clientèle,exportation de données,sécurité des données,désactiver,canaux par défaut,supprimer,suppression,déployer Slack,ordinateur,messages directs,répertoire des membres,désactiver,découvrir et rejoindre,Discovery API,nom d’affichage,messages directs,Ne pas déranger,domaine,domaines,passer à un forfait inférieur,dropbox,comptes en double,modifier,modification,éducation,adresse e-mail,e-mail,émoji,émoticônes,Enterprise Grid,Gestion des appareils mobiles en entreprisecadres,exportation,échecs de paiement,Politique de facturation équitable,questions et réponses,recherche,mettre en forme,mise en forme,système pour les applications,essais gratuits,général,premiers pas,giphy,intégration github,organisation github,github,glossaire,applications google,google agenda,google drive,invités,messages clés,hipchat,ressources humaines,IFTTT,importer,WebHooks entrants,intégrations,ios,inviter,équipes informatiques,JIRA,rejoindre,Rester informé,disposition du clavier,raccourcis clavier,Trousseaux d’accès,notifications des mots-clés,langue,langues,quitter,aperçus de liens,chargement,limites,liens,linux,mac,gérer un espace de travail,gérer les applications,gérer les membres,marketing,mention,fusionner,actions sur le message,les messages sont affichés,affichage des messages,produits microsoft,mobile,notifications push sur mobile,déplacer des canaux,déplacer des espaces de travailplusieurs,désactiver,nom,noms,bruit,organismes à but non lucratif,notifier,OneDrive,intégration,propriétaires,mot de passe,paiement,paiements,autorisations,téléphones,épingle,forfait,forfaits,forfait plus,sondages,propriété principale,politiques de confidentialité,prioriser les tâches,privée,canal privé,notes et fichiers privés,gestion de projet,canal public,objectif,Commutateur,citer,réactiver,lire,recrutement,informations de provenance,rappel,supprimer,renommer,conservation,Demander la création d’un nouvel espace de travailrôle,rôles,RSS,ventes,Salesforce,SAML,SCIM,gestion SCIM,lecteur d’écran,recherche,envoyer,durée de la session,partager des messages,partager,canal partagé,canaux partagés,barre latérale,se connecter,se déconnecter,mode d’inscription,authentification unique,Journée Slack,Slack pour les équipes,Notifications Slack,Sauvegarder des notes et des fichiers,Contrats de niveau de service,ServiceNow,s’inscrirestatut slack,slackbot,commandes barre oblique,extrait,différer,développeurs de logiciels,ajouter aux favoris,statistiques,Stride,synchroniser,tablettes,taxe,fils de discussion,fuseau horaire,conseils,liste de choses à faire,sujet,canaux de triage,Conditions d’utilisation,Trello,résolution des problèmes,problème de réception,visite,twitter,authentification à deux facteurs,messages non lusmises à jour,passer à un forfait supérieur,charger,nom d’utilisateur,groupes d’utilisateurs,URL,vacances,Fournisseur de services et coordonnées de facturation,vidéo,appel audio,audio,qu’est ce que,ce qui est important,mise sur liste blanche,windows phone,windows,travaille dans,applications associées à un espace de travail,demandes de création d’espaces de travail,visibilité des espaces de travail,paramètres de l’espace de travailwunderlist,vos actions,Zapier,zoom,fonctionnalités,#général,Stockage des fichiers,mémos,mode sombre,design,Générateur de flux de travail,Audio,vidéo,partage d’écran,flux de travail,Calendrier Outlook,Membres invités,Transférer la propriété,Liste blanche,Gestion des clés de chiffrement en entreprise,Transport Layer Security,Authentification forte du client,CSV,fichier texte,heures de travail, Rechercher “[term]” Afficher plus de [n] résultats supplémentaires → Archiver ou supprimer un canal
Lorsqu’un
canal n’a plus d’utilité, il peut être archivé ou supprimé (à l’exception du canal #général ou du canal #tous-entreprise). Les canaux archivés sont fermés à toute nouvelle activité, mais l’historique des messages est conservé et consultable avec les forfaits payants. Les canaux supprimés sont définitivement retirés de l’espace de travail, historique des messages inclus. Remarque : si vous ne parvenez pas à archiver ou à supprimer un canal, trouvez un propriétaire ou un administrateur d’espace de travail pour lui demander de l’aide.
Archiver un canal
Par défaut, tous les membres (sauf les
membres de première ligne et les invités) peuvent archiver les canaux dont ils sont membres, mais les propriétaires de l’espace de travail et les propriétaires de l’organisation peuvent réserver cette autorisation à certains types de rôles. Les Gestionnaires de canaux peuvent toujours archiver les canaux qui leur sont attribués. Archiver un canal
Ordinateur de bureau
API
Accédez au canal que vous souhaitez archiver.
Cliquez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation.
Cliquez sur
Paramètres, puis sur Archiver le canal pour tout le monde. Cliquez sur
Archiver le canal pour confirmer l’opération. Si vous
configurez votre canal avec un modèle, les canevas et les listes resteront accessibles dans Slack, tandis que la publication des flux de travail sera annulée. Pour supprimer un canevas, une liste ou un flux de travail ajouté dans un modèle, cochez la case en regard de son nom, puis cliquez sur Supprimer.
Accédez au canal que vous souhaitez archiver.
Appuyez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation.
Appuyez sur
Archiver le canal. Faites défiler si l’option n’est pas visible. Appuyez sur
Archiver pour confirmer l’opération. Conseil : avec les forfaits Business+ et Enterprise, les personnes autorisées à utiliser les outils de gestion des canaux, peuvent également archiver et supprimer des canaux à partir d’un tableau de bord central.
Retirer un canal des archives
Si vous changez d’avis, vous pouvez désarchiver un canal. Le canal et ses membres seront restaurés.
Depuis l’
Accueil , cliquez sur Répertoires . Cliquez sur l’onglet
Canaux . Recherchez le canal par nom ou par description, ou cliquez sur le filtre
Type de canal et sélectionnez Canaux archivés. Sélectionnez le canal que vous souhaitez désarchiver de la liste.
Cliquez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation.
Cliquez sur
Paramètres, puis sur Désarchiver ce canal . Remarque : si vous ne voyez pas Répertoires , recherchez plutôt l’onglet Canaux dans la barre latérale. Vous devrez peut-être cliquer sur Plus pour le trouver. Conseil : les noms des canaux ne peuvent pas se répéter. Pour réutiliser le nom d’un canal archivé, vous devez d’abord le désarchiver et le renommer.
Supprimer un canal
Avec les forfaits Gratuit, Pro et Business+, seuls les propriétaires de l’espace de travail et les administrateurs de l’espace de travail peuvent supprimer des canaux. Dans une organisation Enterprise, les propriétaires de l’organisation peuvent
réserver la suppression de canaux à certains types de rôles ou à un rôle personnalisé. Remarque : La suppression d’un canal étant permanente, veillez à ne pas en supprimer un par erreur.
Supprimer un canal actif
Sur votre ordinateur, ouvrez le canal que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation.
Cliquez sur
Paramètres, puis sur Supprimer le canal. Sélectionnez
Supprimer ce canal. Cochez la case
Oui, supprimer définitivement ce canal, puis cliquez sur Supprimer le canal.
Supprimer un canal archivé
Depuis l’
Accueil , cliquez sur Répertoires . Cliquez sur l’onglet
Canaux . Recherchez le canal par nom ou par description, ou cliquez sur le filtre
Type de canal et sélectionnez Canaux archivés. Sélectionnez le nom du canal que vous souhaitez supprimer dans la liste.
Cliquez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation.
Cliquez sur
Paramètres, puis sur Supprimer ce canal. Cochez la case
Oui, supprimer définitivement ce canal, puis cliquez sur Supprimer le canal. Remarque : les paramètres de conservation ne s’appliquent pas aux messages des canaux supprimés. Si vous supprimez un canal, les messages envoyés dans ce canal seront définitivement supprimés. Parfait !
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