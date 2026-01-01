Lorsqu’un canal n’a plus d’utilité, il peut être archivé ou supprimé (à l’exception du canal #général ou du canal #tous-entreprise). Les canaux archivés sont fermés à toute nouvelle activité, mais l’historique des messages est conservé et consultable avec les forfaits payants. Les canaux supprimés sont définitivement retirés de l’espace de travail, historique des messages inclus.

Remarque : si vous ne parvenez pas à archiver ou à supprimer un canal, trouvez un propriétaire ou un administrateur d’espace de travail pour lui demander de l’aide.



Archiver un canal

Par défaut, tous les membres (sauf les membres de première ligne et les invités) peuvent archiver les canaux dont ils sont membres, mais les propriétaires de l’espace de travail et les propriétaires de l’organisation peuvent réserver cette autorisation à certains types de rôles. Les Gestionnaires de canaux peuvent toujours archiver les canaux qui leur sont attribués.

Archiver un canal

Ordinateur de bureau API Accédez au canal que vous souhaitez archiver. Cliquez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation.

Cliquez sur Paramètres, puis sur Archiver le canal pour tout le monde. Cliquez sur Archiver le canal pour confirmer l’opération. Si vous configurez votre canal avec un modèle, les canevas et les listes resteront accessibles dans Slack, tandis que la publication des flux de travail sera annulée. Pour supprimer un canevas, une liste ou un flux de travail ajouté dans un modèle, cochez la case en regard de son nom, puis cliquez sur Supprimer. Accédez au canal que vous souhaitez archiver. Appuyez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation. Appuyez sur Archiver le canal. Faites défiler si l’option n’est pas visible. Appuyez sur Archiver pour confirmer l’opération.

Conseil : avec les forfaits Business+ et Enterprise, les personnes autorisées à utiliser les outils de gestion des canaux, peuvent également archiver et supprimer des canaux à partir d’un tableau de bord central.



Retirer un canal des archives

Si vous changez d’avis, vous pouvez désarchiver un canal. Le canal et ses membres seront restaurés.

Depuis l’Accueil , cliquez sur Répertoires . Cliquez sur l’onglet Canaux . Recherchez le canal par nom ou par description, ou cliquez sur le filtre Type de canal et sélectionnez Canaux archivés. Sélectionnez le canal que vous souhaitez désarchiver de la liste. Cliquez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation. Cliquez sur Paramètres, puis sur Désarchiver ce canal .

Remarque : si vous ne voyez pas Répertoires , recherchez plutôt l’onglet Canaux dans la barre latérale. Vous devrez peut-être cliquer sur Plus pour le trouver.

Conseil : les noms des canaux ne peuvent pas se répéter. Pour réutiliser le nom d’un canal archivé, vous devez d’abord le désarchiver et le renommer.



Supprimer un canal

Avec les forfaits Gratuit, Pro et Business+, seuls les propriétaires de l’espace de travail et les administrateurs de l’espace de travail peuvent supprimer des canaux. Dans une organisation Enterprise, les propriétaires de l’organisation peuvent réserver la suppression de canaux à certains types de rôles ou à un rôle personnalisé.

Remarque : La suppression d’un canal étant permanente, veillez à ne pas en supprimer un par erreur.



Supprimer un canal actif

Sur votre ordinateur, ouvrez le canal que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation.

Cliquez sur Paramètres, puis sur Supprimer le canal. Sélectionnez Supprimer ce canal. Cochez la case Oui, supprimer définitivement ce canal, puis cliquez sur Supprimer le canal.



Supprimer un canal archivé

Depuis l’Accueil , cliquez sur Répertoires . Cliquez sur l’onglet Canaux . Recherchez le canal par nom ou par description, ou cliquez sur le filtre Type de canal et sélectionnez Canaux archivés. Sélectionnez le nom du canal que vous souhaitez supprimer dans la liste. Cliquez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation. Cliquez sur Paramètres, puis sur Supprimer ce canal. Cochez la case Oui, supprimer définitivement ce canal, puis cliquez sur Supprimer le canal.

Remarque : les paramètres de conservation ne s’appliquent pas aux messages des canaux supprimés. Si vous supprimez un canal, les messages envoyés dans ce canal seront définitivement supprimés.