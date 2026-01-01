Quer unir dois workspaces? Com as ferramentas de importação e exportação do Slack, é possível exportar dados de membros, mensagens e canais de um workspace e importá-los para outro.

Antes de começar

Observação: não há suporte a importações para organizações Enterprise. Como alternativa, é possível importar dados para um workspace separado e, então, migrá-lo para a organização.



Entenda as opções de exportação

Em qualquer plano, é possível exportar dados somente de canais públicos. Nos planos Business+ ou Enterprise, é possível solicitar a exportação de dados de todos os canais e conversas do workspace ou da organização. Veja abaixo o que está incluído em cada tipo de exportação:

Canais públicos Canais públicos, incluindo suas mensagens e membros

Links para arquivos compartilhados em canais públicos

Informações de perfil dos membros Todos os canais e as conversas Canais públicos e privados, incluindo suas mensagens e membros

Mensagens diretas

Links para arquivos compartilhados em canais e mensagens diretas

Informações de perfil dos membros

Observação: em canais do Slack Connect, os links para arquivos e as mensagens associadas a eles somente serão incluídos na exportação se tiverem sido enviados por um membro da sua organização.



Etapa 1: Exportar dados do workspace de origem

Para simplificar esse processo, é recomendável exportar dados de workspaces menores ou menos ativos e importá-los para workspaces maiores ou mais ativos. Siga as etapas abaixo para começar o processo de importação:

Siga nosso guia para baixar uma cópia dos dados do workspace. Após o download do arquivo de exportação, entre no workspace para o qual os dados serão importados.



Etapa 2: Fazer upload do arquivo de exportação

Observação: se você alterar o arquivo de exportação de qualquer maneira antes de fazer upload, podem acontecer problemas na importação. Depois de fazer upload do arquivo, você pode escolher quais dados quer importar.

Faça upload do arquivo de exportação em formato zip para um serviço em nuvem seguro, como Dropbox ou Box. Em seguida, gere um link de download direto público (deixe esse link à mão). Se preferir, você pode pular esta etapa e fazer upload do arquivo diretamente quando chegar na etapa 5. No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Segurança. Clique em Importar/exportar dados. Ao lado de Slack, selecione Importar. Cole o link do arquivo de exportação no campo Link de download direto. Outra opção é clicar em Fazer upload diretamente e escolher o arquivo de exportação em formato zip no seu computador. Clique em Fazer upload de arquivo. Você receberá um e-mail quando o upload for concluído. No e-mail, clique em Continuar a importação para abrir a página de importações. Depois, clique em Próximo. Observação: no momento, não é possível fazer upload de arquivos do Google Drive com mais de 100 MB.



Etapa 3: Escolher membros para importar

Agora está tudo pronto para importar membros para o workspace de destino.

Opções padrão para importar membros

Veja abaixo as opções padrão para importar diferentes tipos de usuário. Você pode aplicar uma ação em massa no primeiro menu suspenso que ver ou selecionar manualmente uma opção diferente para cada usuário antes de iniciar a importação. Veja todas as opções de importação de membros nas Perguntas frequentes.

Observação: se você selecionar uma ação em massa no primeiro menu suspenso, ela substituirá as configurações de usuário padrão ou individualizadas.

Tipo de usuário Opção padrão para importar Usuários com um endereço de e-mail correspondente no workspace de destino Mesclar usuários Usuários ativos sem um endereço de e-mail correspondente Importar somente as mensagens Usuários desativados sem um endereço de e-mail correspondente Importar como desativado Usuários externos em um canal compartilhado* Importar somente as mensagens

* Usuários externos não ficarão visíveis nas opções de importação de usuários e não poderão ser importados.

Observação: os usuários não podem ser importados como convidados nem mesclados com contas de convidados existentes. É possível importar esses convidados como membros desativados e, quando a importação terminar, reativá-los como usuários convidados.

Escolher os membros a serem adicionados

Decida como importar usuários com um endereço de e-mail correspondente. Você pode clicar no primeiro menu suspenso para escolher uma opção diferente para todos os usuários. Outra opção é clicar na seta ao lado de Mostrar usuários para substituir a configuração de importação predefinida de usuários específicos. Decida como você quer importar usuários sem um e-mail correspondente. Você pode clicar no primeiro menu suspenso para escolher uma opção diferente para todos os usuários. Outra opção é clicar na seta ao lado de Mostrar usuários para substituir a configuração de importação predefinida de usuários específicos. Clique em Próximo.



Etapa 4: Escolher os canais a serem importados

Qualquer canal pode ser mesclado com canais públicos existentes. Por questões de privacidade, os canais não podem ser mesclados com outros canais privados ou compartilhados que já existirem. Em vez disso, um novo canal será criado. Veja todas as opções de importação de canais nas Perguntas frequentes.

Observação: a ação em massa selecionada no primeiro menu suspenso será aplicada a todos os usuários, substituindo as configurações de canal padrão ou individualizadas.

Opções padrão de importação de canais

Tipo de canal Opção padrão para importar Canais que tenham o mesmo nome de um canal público no workspace de destino Mesclar os canais com canais existentes do Slack Canais públicos no workspace de origem sem nomes correspondentes Criar novo canal público Canais privados no workspace de origem sem nomes correspondentes Criar novo canal privado Canais arquivados no workspace de origem sem nomes correspondentes Não importar

Observação: os canais arquivados que você escolher importar não serão arquivados em seu workspace de destino. Por padrão, os canais arquivados serão definidos como Não importar. No entanto, é possível importá-los como canais normais e arquivá-los depois que a importação for concluída.

Escolha os canais que quer adicionar

Decida como importar canais com nomes correspondentes. Você pode clicar no primeiro menu suspenso para escolher uma opção diferente para todos os canais. Outra opção é clicar na seta ao lado de Mostrar canais para substituir a configuração de importação predefinida de usuários específicos. Decida como você quer importar canais sem nomes correspondentes. Você pode clicar no primeiro menu suspenso para escolher uma opção diferente para todos os canais. Outra opção é clicar na seta ao lado de Mostrar canais para substituir a configuração de importação predefinida de usuários específicos. Se o arquivo de exportação contiver dados de mensagens diretas e você quiser importá-los, marque a caixa de seleção ao lado de Mensagens diretas entre usuários importados. Clique em Próximo.

Observação: quando canais são criados durante uma importação, o criador de um canal é adicionado a cada um deles. A pessoa que estiver fazendo a importação pode ser adicionada a canais e listada como a criadora do canal se o criador do canal original não for importado.



Etapa 5: Revisar o resumo e iniciar a importação

Revise as seleções de importação para confirmar se tudo está correto. Se precisar fazer alguma alteração final na importação, clique em Editar. Você voltará para a Etapa 4 do fluxo de importação, em que é possível atualizar os dados do canal. Para modificar os usuários, selecione Escolher usuários que devem ser importados. Clique em Próximo para voltar para o resumo de importação. Quando tudo estiver pronto para importar os dados, clique em Importar. Você pode acompanhar o status da importação na barra de progresso. Você também verá Importando… ao lado dos dados que estão sendo movidos para o Slack.

O Slack executará a importação em cinco etapas. Enviaremos um e-mail para você quando a importação for concluída.

Observação: os membros podem usar o workspace de destino normalmente durante a importação. No entanto, não devem fazer alterações nos canais ou nas contas de usuário. Essas alterações podem causar erros na importação.



Solucionar problemas de importação

Se tiver dúvidas ou dificuldades durante as importações, acesse as Perguntas frequentes e consulte as dicas de solução de problemas.

Se a importação for interrompida antes da conclusão, entre em contato conosco para que possamos ajudar a corrigir esse problema.

Para cancelar e reverter uma importação, clique em Reverter importação. Essa ação removerá os canais e as mensagens importados do seu workspace Slack, mas não excluirá os membros.