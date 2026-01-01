Os perfis do Atlas do Slack oferecem uma visão mais profunda e abrangente sobre os colegas de trabalho com os quais você interage diariamente. Continue lendo para saber como configurar e gerenciar perfis com o Atlas do Slack.



O que você pode fazer

Observação: O Atlas do Slack está disponível como um complemento para clientes no plano Business+. Entre em contato com nossa equipe de vendas para saber mais.



Preencher campos de perfil

Com o Atlas do Slack, é possível escolher entre três métodos para atualizar os campos de perfil:

API DO SCMI

Preencha automaticamente os campos de perfil configurados no IDP ou use um conector SCIM personalizado.

Preencha automaticamente os campos de perfil configurados no IDP ou use um conector SCIM personalizado. API da web

Use a API da Web para configurar ou recuperar campos de perfil.

Use a API da Web para configurar ou recuperar campos de perfil. Edição de membros

Os membros podem atualizar campos de perfil manualmente.

Observação: ao mapear um campo de perfil usando a API da Web ou do SCIM, o campo não pode ser editado manualmente pelos membros.



Campos e módulos de perfil personalizados

Os perfis do Atlas do Slack são compostos por grupos de campos de perfil, chamados de módulos. Você pode escolher entre vários tipos de dados padrão (como texto curto ou data) ao criar um campo de perfil. Além dos tipos de dados padrão nos perfis do Slack, o Atlas do Slack oferece mais duas opções:

O texto longo permite usar até 5 mil caracteres em uma entrada de texto em campos de formato longo, como uma seção “Sobre mim” mais detalhada.

permite usar até 5 mil caracteres em uma entrada de texto em campos de formato longo, como uma seção “Sobre mim” mais detalhada. As tags inteligentes disponibilizam vários valores para os campos de perfil, como habilidades em idiomas ou certificações de treinamento.

Criar campos de perfil e módulos

Plano Business+ Planos Empresariais Os proprietários e administradores de workspaces podem criar campos de perfil ou módulos personalizados para todos os membros participantes. No computador, clique em Administrador na barra lateral. Clique em Configurações do workspace. Clique em Pessoas na barra lateral esquerda e selecione Perfis do Atlas. Clique em Adicionar pessoas ou Adicionar elemento de dados na parte inferior de uma seção. Depois, siga as instruções para criar um campo personalizado. Para criar um módulo, escolha Adicionar novo módulo, digite um nome e selecione Criar. Clique em Publicar alterações. Os proprietários e administradores de organizações podem criar campos de perfil ou módulos personalizados para todos os membros participantes. No computador, clique no nome da organização no canto superior esquerdo.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Pessoas na barra lateral esquerda e selecione Perfis do Atlas. Clique em Adicionar pessoas ou Adicionar elemento de dados na parte inferior de uma seção. Depois, siga as instruções para criar um campo personalizado. Para criar um módulo, escolha Adicionar novo módulo, digite um nome e selecione Criar. Clique em Publicar alterações.

Observação: os campos e módulos personalizados serão exibidos nos perfis dos membros na ordem em que foram adicionados.



Configurar o organograma no Atlas do Slack

Plano Business+ Planos Empresariais Com um organograma, é possível consultar a hierarquia de uma organização. Para preencher um organograma automaticamente, atualize o campo managerId usando a API do SCIM. O campo managerId pode ser preenchido com o ID de um usuário, o e-mail principal ou o nome de usuário no Slack. Perfis somente leitura Os perfis somente leitura constituem uma maneira de incorporar funcionários que não usam o Slack ao Atlas do Slack para que tenham uma visão completa da estrutura de organização da empresa. As pessoas com perfis somente leitura aparecem no organograma, mas não têm acesso aos principais recursos do Slack. Para criar esse tipo de perfil, inclua [[profile-only]] no valor do campo userType usando a API do SCIM. Com um organograma, é possível consultar a hierarquia de uma organização. Para preencher um organograma automaticamente, atualize o campo managerId com o SCIM ou a API da Web. O campo managerId pode ser preenchido com o ID de um usuário, o e-mail principal ou o nome de usuário no Slack. Perfis somente leitura Os perfis somente leitura constituem uma maneira de incorporar funcionários que não usam o Slack ao Atlas do Slack para que tenham uma visão completa da estrutura de organização da empresa. As pessoas com perfis somente leitura aparecem no organograma, mas não têm acesso aos principais recursos do Slack. Para criar esse tipo de perfil, inclua [[profile-only]] no valor do campo userType usando a API do SCIM.

Ativar ou desativar o organograma Os proprietários e administradores de organizações no plano Enterprise podem ativar ou desativar o recurso de organograma. No computador, clique no nome do workspace na parte superior à esquerda.

Selecione Ferramentas e configurações e depois clique em Configurações da organização. Escolha Configurações na barra lateral esquerda e selecione Configurações da organização. Ao lado de Organograma, selecione Editar. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Ativar organograma e clique em Salvar.

Observação: um membro pode ocupar apenas um cargo no organograma.