Les profils d’Atlas Slack offrent une vue plus exhaustive et plus détaillée sur les collègues avec lesquel(le)s vous échangez au quotidien. Lisez ce qui suit pour savoir comment configurer et gérer des profils avec Atlas Slack.



Ce que vous pouvez faire

Remarque : Atlas Slack est disponible en tant que module complémentaire pour les clients du forfait Business+. Pour en savoir plus, veuillez contacter notre équipe des ventes.



Compléter les champs du profil

Atlas Slack vous permet de choisir parmi trois méthodes pour mettre à jour les champs de votre profil.

Remarque : orsque vous cartographiez un champ du profil à l’aide de SCIM ou de l’API Web, le champ ne peut pas être modifié manuellement par les membres.



Champs et modules de profils personnalisés

Les profils d’Atlas Slack sont constitués de groupes de champs appelés modules. Lorsque vous créez un champ de profil, vous avez le choix entre plusieurs types de données standard (comme le texte abrégé ou la date). Atlas Slack offre deux options complémentaires aux types de données standard pour les profils Slack :

L’option Long texte vous permet de saisir jusqu’à 5 000 caractères de texte pour les longs champs d’information, tels que la section détaillée « À propos de moi ».

vous permet de saisir jusqu’à 5 000 caractères de texte pour les longs champs d’information, tels que la section détaillée « À propos de moi ». L’option Marqueurs intelligents prend en charge les champs du profil à valeurs multiples, tels que les compétences linguistiques ou les certifications de formation.

Créer des champs et des modules de profil

Forfait Business+ Forfaits Enterprise Les propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail peuvent créer des champs ou des modules de profil personnalisés pour tous les membres de leur espace de travail. Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. cliquez sur Paramètres de l’espace de travail . Cliquez sur Personnes dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Atlas Profils. Cliquez sur Ajouter des personnes ou Ajouter un élément de données en bas d’une section, puis suivez les instructions pour créer un champ personnalisé. Pour créer un nouveau module, sélectionnez Ajouter un nouveau module, saisissez un nom, puis cliquez sur Créer. Cliquez sur Publier les modifications. Les propriétaires et les administrateurs de l’organisation peuvent créer des champs ou des modules de profil personnalisés pour tous les membres de leur organisation. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans le coin supérieur gauche.

Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Personnes dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez Profils d’Atlas. Cliquez sur Ajouter des personnes ou Ajouter un élément de données en bas d’une section, puis suivez les instructions pour créer un champ personnalisé. Pour créer un nouveau module, sélectionnez Ajouter un nouveau module, saisissez un nom, puis cliquez sur Créer. Cliquez sur Publier les modifications.

Remarque : Les champs et modules personnalisés seront affichés sur les profils de vos membres dans l’ordre dans lequel vous les avez ajoutés.



Configurez l’organigramme de votre Atlas Slack

Forfait Business+ Forfaits Enterprise Les organigrammes vous permettent de parcourir la hiérarchie des rapports de votre organisation. La mise à jour du champ managerId par l’API SCIM permet de compléter automatiquement les organigrammes. Pour compléter le champ managerId, on peut utiliser l’identifiant d’un membre, son adresse e-mail principale ou son nom d’utilisateur Slack. Profils en affichage seul Les profils en affichage seul vous permettent d’intégrer à Atlas Slack des employés qui n’utilisent pas Slack, afin d’obtenir une vue d’ensemble de la structure organisationnelle de votre entreprise. Les personnes dont le profil est en affichage seul apparaissent dans votre organigramme, mais n’ont pas accès aux principales fonctionnalités de Slack. Pour créer des profils en affichage seul, il suffit d’ajouter [[profile-only]] à la valeur du champ userType en utilisant l’API SCIM. Les organigrammes vous permettent de parcourir la hiérarchie des rapports de votre organisation. La mise à jour du champ managerId par le SCIM ou l’API Web permet de compléter automatiquement les organigrammes. Pour compléter le champ managerId, on peut utiliser l’identifiant d’un membre, son adresse e-mail principale ou son nom d’utilisateur Slack. Profils en affichage seul Les profils en affichage seul vous permettent d’intégrer à Atlas Slack des employés qui n’utilisent pas Slack, afin d’obtenir une vue d’ensemble de la structure organisationnelle de votre entreprise. Les personnes dont le profil est en affichage seul apparaissent dans votre organigramme, mais n’ont pas accès aux principales fonctionnalités de Slack. Pour créer des profils en affichage seul, il suffit d’ajouter [[profile-only]] à la valeur du champ userType en utilisant l’API SCIM.

Activer ou désactiver votre organigramme Les propriétaires de l’organisation et les administrateurs des forfaits Enterprise peuvent activer ou désactiver la fonctionnalité d’organigramme de leur organisation. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail en haut à gauche.

Sélectionnez Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Sélectionnez Paramètres dans la barre latérale gauche , puis Paramètres de l’organisation. Sélectionnez Modifier à côté d’Organigramme. Cochez ou décochez la case située à côté d’Activer l’organigramme, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Chaque membre ne peut occuper qu’une seule position dans l’organigramme.