Slack-Atlas-Profile bieten eine detailliertere, umfassendere Übersicht über die Mitarbeitenden, mit denen du täglich interagierst. Im Folgenden erfährst du, wie du Profile mit Slack-Atlas einrichten und verwalten kannst.



Was du tun kannst

Synchronisiere Profilbilder mit deinem Identitätsanbieter (IDP), um sie automatisch auszufüllen.

Füge benutzerdefinierte Profilfelder hinzu und verwalte sie, um sie an deine Anforderungen anzupassen.

Erstelle ein Organisationsdiagramm für deine Mitglieder, damit sie einfach einen Einblick in die Berichtshierarchie in deiner Organisation erhalten können.

Hinweis: Slack-Atlas ist als Add-on für Kund:innen mit dem Business+ Plan verfügbar. Bitte wende dich an unser Vertriebsteam, um mehr zu erfahren.



Profilfelder ausfüllen

Mit Slack-Atlas kannst du zwischen drei Methoden wählen, um deine Profilfelder zu aktualisieren:

SCIM-API

Fülle automatisch die in deinem IDP oder über einen benutzerdefinierten SCIM-Connector konfigurierten Profilfelder aus.

Fülle automatisch die in deinem IDP oder über einen benutzerdefinierten SCIM-Connector konfigurierten Profilfelder aus. Web-API

Über die Web-API kannst du Profilfelder einstellen oder abrufen.

Über die Web-API kannst du Profilfelder einstellen oder abrufen. Bearbeitungen durch Mitglieder

Mitglieder können Profilfelder manuell aktualisieren.

Hinweis: Wenn du ein Profilfeld mit SCIM oder Web API zuordnest, kann das Feld nicht manuell von Mitgliedern bearbeitet werden.



Benutzerdefinierte Profilfelder und Module hinzufügen

Slack Atlas-Profile bestehen aus Gruppen von Profilfeldern, die Module genannt werden. Beim Anlegen eines Profilfelds kannst du aus einer Reihe von Standarddatentypen (wie Kurztext oder Datum) wählen. Zusätzlich zu den Standarddatentypen in Slack-Profilen bietet Slack-Atlas zwei weitere Optionen:

Langer Text ermöglicht die Eingabe von bis zu 5.000 Zeichen für lange Formularfelder, z. B. einen ausführlichen Abschnitt „Über mich“.

ermöglicht die Eingabe von bis zu 5.000 Zeichen für lange Formularfelder, z. B. einen ausführlichen Abschnitt „Über mich“. Smart-Tags unterstützen Profilfelder mit mehreren Werten, wie z. B. Sprachkenntnisse oder Ausbildungszertifikate.

Profilfelder und Module erstellen

Business+ Plan Enterprise-Pläne Workspace-Inhaber:innen und -Admins können benutzerdefinierte Profilfelder oder Module für alle Mitglieder ihres Workspace erstellen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Klicke auf Workspace-Einstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Personen und wähle dann Atlas-Profile aus. Klicke unten in einem Abschnitt auf Personen hinzufügen oder Datenelement hinzufügen und folge dann den Eingabeaufforderungen, um ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen. Wenn du ein neues Modul erstellen willst, wähle Neues Modul hinzufügen, gib einen Namen ein und wähle Erstellen. Klicke auf Änderungen veröffentlichen. Organisationsinhaber:innen und -admins können benutzerdefinierte Profilfelder oder Module für alle Mitglieder ihrer Organisation erstellen. Klicke auf dem Desktop oben links auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Personen und wähle dann Atlas-Profile aus. Klicke unten in einem Abschnitt auf Personen hinzufügen oder Datenelement hinzufügen und folge dann den Eingabeaufforderungen, um ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen. Wenn du ein neues Modul erstellen willst, wähle Neues Modul hinzufügen, gib einen Namen ein und wähle Erstellen. Klicke auf Änderungen veröffentlichen.

Hinweis: Benutzerdefinierte Felder und Module werden in den Profilen deiner Mitglieder in der Reihenfolge angezeigt, in der du sie hinzufügst.



Slack-Atlas-Organisationsdiagramme erstellen

Business+ Plan Enterprise-Pläne Mithilfe von Organisationsdiagrammen kannst du die Berichtshierarchie deiner Organisation nachvollziehen. Organisationsdiagramme werden automatisch aufgefüllt, indem das Feld managerId über die SCIM-API aktualisiert wird. Das Feld managerId kann durch die Benutzer-ID eines Mitglieds, dessen primäre E-Mail-Adresse oder seinen Slack-Benutzernamen ausgefüllt werden. Schreibgeschützte Profile Mit schreibgeschützten Profilen kannst du Mitarbeitende, die Slack nicht verwenden, in Slack-Atlas einbinden, um einen umfassenden Einblick in die Organisationsstruktur deines Unternehmens zu erhalten. Personen mit schreibgeschützten Profilen werden in deinem Organisationsdiagramm angezeigt, haben aber ansonsten keinen Zugriff auf die Hauptfunktionen von Slack. Schreibgeschützte Profile werden erstellt, indem mit der SCIM-API [[profile-only]] an den Wert im Feld userType angehängt wird. Mithilfe von Organisationsdiagrammen kannst du die Berichtshierarchie deiner Organisation nachvollziehen. Organisationsdiagramme werden automatisch aufgefüllt, indem das Feld managerId über die SCIM- oder Web-API aktualisiert wird. Das Feld managerId kann durch die Benutzer-ID eines Mitglieds, dessen primäre E-Mail-Adresse oder seinen Slack-Benutzernamen ausgefüllt werden. Schreibgeschützte Profile Mit schreibgeschützten Profilen kannst du Mitarbeitende, die Slack nicht verwenden, in Slack-Atlas einbinden, um einen umfassenden Einblick in die Organisationsstruktur deines Unternehmens zu erhalten. Personen mit schreibgeschützten Profilen werden in deinem Organisationsdiagramm angezeigt, haben aber ansonsten keinen Zugriff auf die Hauptfunktionen von Slack. Schreibgeschützte Profile werden erstellt, indem mit der SCIM-API [[profile-only]] an den Wert im Feld userType angehängt wird.

Organisationsdiagramme aktivieren oder deaktivieren Organisationsinhaber:innen und -admins mit Enterprise-Plänen können die Funktion für Organisationsdiagramme für ihre Organisation aktivieren oder deaktivieren. Klicke auf dem Desktop oben links auf deinen Workspace-Namen.

Wähle Tools und Einstellungen und aus klicke dann auf Organisationseinstellungen. Wähle Einstellungen in der linken Seitenleiste aus und wähle dann Organisationseinstellungen aus. Wähle neben Organisationsdiagramm die Option Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Organisationsdiagramm aktivieren und klicke dann auf Speichern.

Hinweis: Die Mitglieder können nur jeweils eine Position in deinem Organisationsdiagramm einnehmen.