Personalizzare i profili con Atlas di Slack
I profili di Atlas di Slack offrono una visione più completa e approfondita dei colleghi con cui interagisci ogni giorno. Continua a leggere per scoprire come configurare e gestire i profili con Atlas di Slack.
Cosa puoi fare
- Sincronizzare i campi del profilo con il provider d’identità (IDP) per compilarli in modo automatico.
- Aggiungi e gestisci campi del profilo personalizzati in base alle tue esigenze.
- Creare un organigramma aziendale affinché i membri ottengano facilmente informazioni dettagliate sulla gerarchia dell’organizzazione.
Nota: Atlas di Slack è disponibile come componente aggiuntivo per i clienti con il piano Business+. Contatta il nostro team di vendita per saperne di più.
Compilare i campi del profilo
Con Atlas di Slack puoi scegliere tra tre metodi per aggiornare i campi del profilo:
-
API SCIM
Compila automaticamente i campi del profilo configurati nell’IDP o tramite un connettore SCIM personalizzato.
-
API Web
Usa l’API Web per impostare o recuperare i campi del profilo.
-
Modifica di un membro
I membri possono aggiornare i campi del profilo manualmente.
Nota: quando si mappa un campo del profilo usando l’API SCIM o Web, il campo non può essere modificato manualmente dai membri.
Moduli e campi di profilo personalizzati
I profili di Atlas di Slack sono composti da gruppi di campi di profilo detti moduli. Puoi scegliere tra diversi tipi di dati standard (come testo breve o data) quando crei un campo del profilo. Oltre ai tipi di dati standard nei profili di Slack, Atlas di Slack offre altre due opzioni:
- Testo lungo fornisce fino a 5.000 caratteri di testo per campi in formato lungo, come una sezione “Info su di me” dettagliata.
- Tag intelligenti supportano i campi del profilo con più valori, come lingue conosciute o certificazioni di formazione.
Creare campi di profilo e moduli
Piano Business+
Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori delle aree di lavoro possono creare moduli o campi di profilo personalizzati per tutti i membri della loro area di lavoro.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Clicca su Impostazioni area di lavoro.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona profili Atlas.
- Clicca su Aggiungi persone o Aggiungi elemento dati alla fine di una sezione, quindi segui le istruzioni per creare un campo personalizzato. Per creare un nuovo modulo, scegli Aggiungi nuovo modulo, quindi inserisci un nome e seleziona Crea.
- Clicca su Pubblica modifiche.
I proprietari e gli amministratori delle organizzazioni possono creare moduli o campi di profilo personalizzati per tutti i membri della loro organizzazione.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione in alto a sinistra.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona profili Atlas.
- Clicca su Aggiungi persone o Aggiungi elemento dati alla fine di una sezione, quindi segui le istruzioni per creare un campo personalizzato. Per creare un nuovo modulo, scegli Aggiungi nuovo modulo, quindi inserisci un nome e seleziona Crea.
- Clicca su Pubblica modifiche.
Nota: i moduli e i campi personalizzati verranno visualizzati nei profili dei membri nell’ordine in cui li aggiungi.
Configurare l’organigramma aziendale di Atlas di Slack
Piano Business+
Piano Enterprise
Gli organigrammi aziendali ti consentono di navigare nella gerarchia della tua organizzazione. Gli organigrammi aziendali vengono compilati automaticamente aggiornando il campo managerId usando l’API SCIM. Il campo managerId può essere compilato con l’ID utente di un membro, l’indirizzo e-mail principale o il nome utente di Slack.
Profili di sola visualizzazione
I profili di sola visualizzazione sono un modo per incorporare in Atlas di Slack i dipendenti che non usano Slack per una visione completa della struttura organizzativa dell’azienda. Le persone con profili di sola visualizzazione appariranno nell’organigramma ma non avranno accesso alle funzioni di base di Slack. I profili di sola visualizzazione vengono creati aggiungendo [[profile-only]] al valore nel campo userType usando l’API SCIM.
Gli organigrammi aziendali ti consentono di navigare nella gerarchia della tua organizzazione. Gli organigrammi aziendali vengono compilati automaticamente aggiornando il campo managerId usando l’API Web o SCIM. Il campo managerId può essere compilato con l’ID utente di un membro, l’indirizzo e-mail principale o il nome utente di Slack.
Profili di sola visualizzazione
I profili di sola visualizzazione sono un modo per incorporare in Atlas di Slack i dipendenti che non usano Slack per una visione completa della struttura organizzativa dell’azienda. Le persone con profili di sola visualizzazione appariranno nell’organigramma ma non avranno accesso alle funzioni di base di Slack. I profili di sola visualizzazione vengono creati aggiungendo [[profile-only]] al valore nel campo userType usando l’API SCIM.
Abilitare o disabilitare l’organigramma aziendale
I proprietari e gli amministratori delle organizzazioni con i piani Enterprise possono abilitare o disabilitare la funzione organigramma aziendale per la loro organizzazione.
- Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro in alto a sinistra.
- Seleziona Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Scegli Impostazioni nella barra laterale a sinistra, quindi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Accanto a Organigramma aziendale, seleziona Modifica.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto a Abilita organigramma aziendale, quindi clicca su Salva.
Nota: i membri possono occupare solo una posizione nell’organigramma aziendale.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari/amministratori dell’area di lavoro e i proprietari/amministratori dell’organizzazione
- Disponibile con i piani Enterprise
- Disponibile con il piano Business+ come componente aggiuntivo a pagamento