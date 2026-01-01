Caso você esteja criando um fluxo de trabalho e tenha alguma dúvida, continue a leitura para encontrar dicas e respostas a perguntas comuns sobre o Criador de fluxo de trabalho.

O que é um fluxo de trabalho?



Iniciar o fluxo de trabalho

Para obter uma descrição das diferentes formas de iniciar um fluxo de trabalho, acesse Criar um fluxo de trabalho no Slack.

Posso usar meu link para o fluxo de trabalho fora do Slack?

Caso seu fluxo de trabalho seja iniciado por um link no Slack, o link precisará ser compartilhado e clicado no seu workspace do Slack. Colar esse URL em um navegador ou adicioná-lo a um e-mail para as pessoas clicarem não iniciará o fluxo de trabalho. Em vez disso, compartilhe o link do fluxo de trabalho em um canal, uma mensagem direta (MD) ou um canvas para as pessoas encontrarem e usarem.

As pessoas podem iniciar um fluxo de trabalho no menu de atalhos?

Caso você publique um fluxo de trabalho que comece em um link no Slack, as pessoas também poderão encontrar esse fluxo no menu de atalhos ao digitarem uma barra (/) seguida do nome do fluxo de trabalho. Se um membro não conseguir visualizar seu fluxo de trabalho no menu de atalhos, compartilhe o link em uma conversa que ele consiga acessar.

Etapas

As etapas definem as ações do fluxo de trabalho. A ordem das etapas determinará a ordem de execução das ações.

Quantas etapas posso adicionar ao meu fluxo de trabalho?

Você pode adicionar até 100 etapas a um fluxo de trabalho.

Como formatar minhas variáveis?

Ao adicionar uma variável a uma etapa do fluxo de trabalho, é possível alterar o formato clicando nela e selecionando a opção de exibição de dados de sua preferência. Por exemplo, você pode alterar a opção de exibição de dados da variável Hora para um fuso horário específico ou da variável Membro para exibir um endereço de e-mail.

É possível que várias pessoas cliquem em um botão no meu fluxo de trabalho?

Sim. Por padrão, qualquer botão que você adicionar a um fluxo de trabalho pode ser clicado várias vezes. Clique no botão ao lado de Clique único se quiser que o botão fique inativo após o primeiro clique, ou clique em Opções avançadas para ver outras formas de configurar o botão.

Não estou vendo as etapas de conector no Criador de fluxo de trabalho.

Se seu workspace ou organização tiver a aprovação de apps ativada, talvez seja preciso solicitar o conector para poder usar as etapas.

Proprietários e administradores também podem restringir o acesso a determinados conectores. Caso não encontre um conector específico no Criador de fluxo de trabalho, entre em contato com um proprietário ou administrador para pedir ajuda.

Configurações e permissões

Quem pode encontrar e editar meus fluxos de trabalho publicados?

Antes da publicação, o fluxo de trabalho fica visível apenas para você e para os gerentes de fluxo de trabalho que você adicionou.



É possível definir permissões de acesso específicas para determinar quem pode encontrar e usar os fluxos de trabalho no Slack. Depois da publicação, proprietários e administradores podem ver os fluxos de trabalho no painel de fluxos de trabalho publicados, no qual eles podem adicionar a si mesmos como gerentes de fluxo de trabalho. Quando um proprietário ou administrador se torna um gerente de fluxo de trabalho, ele pode editar, cancelar a publicação ou remover o fluxo de trabalho do Slack. Todos os outros gerentes de fluxo de trabalho receberão uma notificação quando um gerente de fluxo de trabalho for adicionado ou removido.

Posso editar ou excluir um fluxo de trabalho que não foi criado por mim?

Você precisa ser um gerente de fluxo de trabalho para editar ou excluir um fluxo de trabalho que não foi criado por você. A pessoa que o criou e qualquer gerente de fluxo de trabalho existente podem adicionar outros gerentes de fluxo de trabalho nas configurações do respectivo fluxo. Proprietários e administradores podem adicionar a si mesmos como gerentes de qualquer fluxo de trabalho publicado no painel de fluxos de trabalho.

Pessoas externas podem usar meu fluxo de trabalho no Slack Connect?

Depende. Por padrão, pessoas externas poderão usar seu fluxo de trabalho em uma conversa do Slack Connect caso você tenha concedido o acesso a elas. Os proprietários e administradores em seu workspace ou organização Enterprise podem optar por restringir o acesso, e os fluxos de trabalho contendo determinadas etapas nunca podem ser executados por pessoas externas.

Posso exportar logs de atividades do fluxo de trabalho?



Não, atualmente, não é possível exportar o log de atividades de um fluxo de trabalho. Para verificar se o fluxo de trabalho está sendo executado corretamente ou ver os erros que podem ter ocorrido, é possível visualizar os logs de atividades diretamente no Criador de fluxo de trabalho.