Si estás creando un flujo de trabajo y ves que te atascas, sigue leyendo para aprender consejos y obtener respuestas a preguntas comunes sobre el Creador de flujos de trabajo.

¿Qué es un flujo de trabajo?



Cómo iniciar el flujo de trabajo

Para ver una descripción de las distintas formas en que se puede iniciar un flujo de trabajo, visita Crear un flujo de trabajo: cómo diseñar un flujo de trabajo en Slack.

¿Puedo usar mi enlace del flujo de trabajo fuera de Slack?

Si tu flujo de trabajo se inicia a partir de un enlace en Slack, se deberá compartir el enlace y hacer clic en él en tu espacio de trabajo de Slack. Si se pega esta URL en un navegador o si se añade a un correo electrónico para que la gente haga clic en ella, no se iniciará el flujo de trabajo. En lugar de ello, comparte el enlace del flujo de trabajo en un canal, mensaje directo o canvas para que la gente lo encuentre y lo use.

¿Se puede iniciar un flujo de trabajo desde el menú de accesos directos?

Si publicas un flujo de trabajo que se inicia a partir de un enlace en Slack, la gente también podrá encontrar el flujo de trabajo en el menú de accesos directos al escribir / después del nombre del flujo de trabajo. Si un miembro no ve tu flujo de trabajo en el menú de accesos directos, asegúrate de haber compartido el enlace en una conversación a la que tenga acceso.

Pasos

Los pasos definen las acciones del flujo de trabajo. El orden de estos determinará el orden en que se ejecutarán las acciones.

¿Cuántos pasos puedo añadir a mi flujo de trabajo?

Puedes añadir hasta 100 pasos en un flujo de trabajo.

¿Cómo formateo mis variables?

Cuando añades una variable a un paso del flujo de trabajo, puedes cambiar el formato haciendo clic en él y seleccionando tu opción preferida de visualización de datos. Por ejemplo, puedes cambiar la opción de visualización de datos de tu variable Hora a una zona horaria específica o de tu variable Miembro para que se muestre una dirección de correo electrónico.

¿Pueden muchas personas hacer clic en un botón en mi flujo de trabajo?

Sí. De forma predeterminada, una vez usado el flujo de trabajo, se puede hacer clic varias veces en los botones que añades a este. Haz clic en el botón de alternancia junto a Clic una vez si quieres que se desactive el botón después de haber hecho clic en él una vez, o bien haz clic en Opciones avanzadas para ver más formas de configurar el botón.

No veo pasos de conector en el Creador de flujos de trabajo.

Si tu espacio de trabajo u organización tiene activada la aprobación de aplicaciones, es posible que debas solicitar el conector para poder hacer uso de los pasos.

Los propietarios y administradores también pueden restringir el acceso a determinados conectores. Si no encuentras un conector concreto en el Creador de flujos de trabajo, ponte en contacto con un propietario o administrador para pedir ayuda.

ajustes y permisos

¿Quién puede encontrar y editar los flujos de trabajo que he publicado?

Antes de publicar un flujo de trabajo, solo podréis verlo tú y los gestores del flujo de trabajo a los que hayas añadido.



Puedes establecer permisos de acceso específicos para determinar quién puede encontrar y usar flujos de trabajo en Slack. Una vez publicados, los propietarios y administradores pueden ver los flujos de trabajo en el panel de flujos de trabajo publicados, donde pueden añadirse como gestores. Cuando un propietario o administrador se convierte en gestor del flujo de trabajo, podrá editar, anular la publicación o eliminarlo de Slack por completo. Cuando se añada o elimine un gestor de flujos de trabajo, se notificará al resto de gestores del flujo de trabajo.

¿Puedo editar o eliminar un flujo de trabajo que no he creado?

Para editar o eliminar un flujo de trabajo que no has creado, deberás ser un gestor de flujos de trabajo. La persona que haya creado el flujo de trabajo y cualquier gestor actual pueden añadir a otros gestores desde la configuración del flujo de trabajo. Los propietarios y administradores pueden añadirse como gestores a cualquier flujo de trabajo publicado desde el panel de flujos de trabajo.

¿Pueden personas externas utilizar mi flujo de trabajo en Slack Connect?

Depende. De forma predeterminada, las personas externas podrán usar tu flujo de trabajo en una conversación de Slack Connect si les has concedido acceso. Los propietarios y administradores de tu espacio de trabajo u organización Enterprise pueden elegir restringir el acceso, y las personas externas no podrán ejecutar los flujos de trabajo que contengan determinados pasos en ningún momento.

¿Puedo exportar registros de actividad de flujos de trabajo?



No, actualmente no se puede exportar el registro de actividad de un flujo de trabajo. Para comprobar que tu flujo de trabajo se ejecuta correctamente o para ver cualquier error que pueda haberse producido, puede ver los registros de actividad desde el Creador de flujos de trabajo.