Wenn du einen Workflow erstellst und nicht so recht weiterkommst, findest du hier Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Workflow-Builder.

Was ist ein Workflow?



Workflow starten

Eine Beschreibung der verschiedenen Möglichkeiten, wie ein Workflow gestartet werden kann, findest du unter Workflow erstellen: Einen Workflow in Slack erstellen.

Kann ich meinen Workflow-Link außerhalb von Slack verwenden?

Wenn dein Workflow über einen Link in Slack gestartet wird, muss der Link in deinem Slack-Workspace geteilt und angeklickt werden. Durch Einfügen dieser URL in einen Browser oder durch Hinzufügen zu einer E-Mail zum darauf klicken, wird der Workflow nicht gestartet. Teile den Workflow-Link stattdessen in einem Channel, einer Direktnachricht (DM) oder einem Canvas, damit andere ihn finden und nutzen können.

Kann man einen Workflow über das Aktionsmenü starten?

Wenn du einen Workflow veröffentlichst, der über einen Link in Slack gestartet wird, können andere Personen den Workflow auch im Aktionsmenü finden, indem sie „/“ und anschließend den Namen des Workflows eingeben. Wenn ein Mitglied deinen Workflow nicht im Aktionsmenü sieht, vergewissere dich, dass du den Link in einer Unterhaltung geteilt hast, auf die diese Person Zugriff hat.

Schritte

Die Aktionen des Workflows werden durch Schritte definiert. Die Reihenfolge, in der Aktionen ausgeführt werden, ist von der Reihenfolge der Schritte abhängig.

Wie viele Schritte kann ich zu meinem Workflow hinzufügen?

Du kannst bis zu 100 Schritte zu einem Workflow hinzufügen.

Wie kann ich meine Variablen formatieren?

Wenn du eine Variable zu einem Workflow-Schritt hinzufügst, kannst du das Format ändern, indem du auf die Variable klickst und deine bevorzugte Option für die Datenanzeige auswählst. So kannst du z. B. die Option für die Datenanzeige deiner Variable Zeit auf eine bestimmte Zeitzone ändern oder die Variable Mitglied so ändern, dass eine E-Mail-Adresse angezeigt wird.

Können mehrere Personen auf einen Button in meinem Workflow klicken?

Ja. Standardmäßig können alle Schaltflächen, die du einem Workflow hinzufügst, mehrmals angeklickt werden, sobald der Workflow verwendet wird. Klicke auf den Schalter neben Einzelklick, wenn die Schaltfläche nach einmaligem Klicken deaktiviert werden soll, oder klicke auf Erweiterte Optionen, um weitere Möglichkeiten zur Konfiguration der Schaltfläche anzuzeigen.

Ich sehe keine Connector-Schritte im Workflow-Builder.

Wenn in deinem Workspace oder deiner Organisation die App-Genehmigung aktiviert ist, musst du den Connector möglicherweise erst anfordern, bevor du die Schritte verwenden kannst.

Inhaber:innen und Administratoren:innen können auch den Zugang zu bestimmten Connectors einschränken. Wenn du einen bestimmten Connector im Workflow-Builder nicht finden kannst, wende dich bitte an die Inhaber:innen oder Administrator:innen.

Einstellungen und Berechtigungen

Wer kann meine veröffentlichten Workflows finden und bearbeiten?

Bevor du einen Workflow veröffentlichst, ist er nur für dich und alle von dir hinzugefügten Workflow-Manager:innen sichtbar.



Du kannst bestimmte Zugriffsberechtigungen festlegen, um zu bestimmen, wer Workflows in Slack finden und nutzen darf. Nach der Veröffentlichung können Inhaber:innen und Administratoren:innen die Workflows im Dashboard für veröffentlichte Workflows sehen, wo sie sich selbst als Workflow-Manager:innen hinzufügen können. Wenn ein:e Inhaber:in oder Admin Workflow-Manager:in wird, kann diese Person den Workflow bearbeiten, die Veröffentlichung rückgängig machen oder ihn vollständig aus Slack entfernen. Alle anderen Workflow-Manager:innen werden benachrichtigt, wenn ein:e Workflow-Manager:in hinzugefügt oder entfernt wird.

Kann ich einen Workflow, den ich nicht erstellt habe, bearbeiten oder löschen?

Wenn du einen Workflow, den du nicht selbst erstellt hast, bearbeiten oder löschen möchtest, musst du Workflow-Manager:in sein. Die Person, die den Workflow erstellt hat, und alle bestehenden Workflow-Manager:innen können über die Einstellungen des Workflows weitere Workflow-Manager:innen hinzufügen. Inhaber:innen und Administratoren:innen können sich selbst über das Workflow-Dashboard als Workflow-Manager:innen zu jedem veröffentlichten Workflow hinzufügen.

Können externe Personen meinen Workflow in Slack Connect nutzen?

Das lässt sich nicht pauschal sagen. Standardmäßig können externe Personen deinen Workflow in einer Slack Connect-Unterhaltung verwenden, wenn du ihnen Zugriff gewährt hast. Inhaber:innen und Administratoren:innen in deinem Workspace oder deiner Enterprise-Organisation können den Zugriff einschränken, und Workflows, die bestimmte Schritte enthalten, können niemals von externen Personen ausgeführt werden.

Kann ich Workflow-Aktivitäts-Logs exportieren?



Nein, derzeit ist es nicht möglich, das Aktivitäts-Log eines Workflows zu exportieren. Wenn du überprüfen möchtest, ob dein Workflow ordnungsgemäß ausgeführt wird oder ob Fehler aufgetreten sind, kannst du die Aktivitäts-Logs direkt im Workflow-Builder einsehen.