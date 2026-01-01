Se stai creando un workflow e non riesci ad andare avanti, continua a leggere per scoprire suggerimenti e risposte alle domande più comuni su Workflow Builder.

Cos’è un workflow?



Avviare il workflow

Per una descrizione dei diversi modi disponibili per avviare un workflow, visita Creare un workflow: creare un nuovo workflow su Slack.

Posso usare il link al workflow al di fuori di Slack?

Se avvii il workflow a partire da un link su Slack, il link dovrà essere condiviso e selezionato nell’area di lavoro di Slack. Incollare questo URL in un browser o inserirlo in un’e-mail su cui le persone possono cliccare non avvierà il workflow. Per permettere alle persone di trovare e usare il workflow, condividi il link al workflow in un canale, messaggio diretto (MD) o canvas.

Le persone possono avviare un workflow dal menu delle azioni rapide?

Se pubblichi un workflow avviato a partire da un link su Slack, le persone potranno trovare il workflow nel menu delle azioni rapide quando digitano il comando slash (/) seguito dal nome del workflow. Se un membro non riesce a vedere il workflow nel menu delle azioni rapide, assicurati di aver condiviso il link in una conversazione a cui ha accesso.

Passaggi

I passaggi definiscono le azioni del workflow. L’ordine dei passaggi determina l’ordine di esecuzione delle azioni.

Quanti passaggi posso aggiungere al workflow?

Puoi aggiungere fino a 100 passaggi a un workflow.

Come devo formattare le variabili?

Quando aggiungi una variabile al passaggio di un workflow, puoi modificarne il formato cliccandoci sopra e selezionando l’opzione di visualizzazione dei dati che preferisci. Ad esempio, puoi modificare l’opzione di visualizzazione dei dati della variabile Tempo in base a un fuso orario specifico, o della variabile Membro per mostrare un indirizzo e-mail.

Un pulsante del workflow può essere cliccato da più persone?

Sì. Per impostazione predefinita, è possibile cliccare più volte su qualsiasi pulsante aggiunto a un workflow una volta utilizzato il workflow. Clicca sull'interruttore accanto a Clic singolo se desideri che il pulsante diventi inattivo dopo aver cliccato una volta oppure clicca su Opzioni avanzate per visualizzare ulteriori modi per configurare il pulsante.

Non vedo i passaggi di connettore su Workflow Builder.

Se l’approvazione delle app è abilitata nell’area di lavoro o nell’organizzazione, potrebbe essere necessario richiedere il connettore prima di poter eseguire i passaggi.

I proprietari e gli amministratori possono anche limitare l’accesso a determinati connettori. Se non riesci a trovare un connettore specifico su Workflow Builder, contatta un proprietario o un amministratore per chiedere assistenza.

Impostazioni e autorizzazioni

Chi può trovare e modificare i workflow che ho pubblicato?

Prima della pubblicazione, il workflow sarà visibile solo a te e ai manager del workflow che hai aggiunto.



Puoi impostare autorizzazioni di accesso specifiche per stabilire chi può trovare e utilizzare i workflow su Slack. Dopo la pubblicazione, i proprietari e gli amministratori possono vedere i workflow nella dashboard dei workflow pubblicati, a cui possono aggiungersi come manager di workflow. Quando un proprietario o un amministratore diventa manager di un workflow, potrà modificarlo, rimuoverlo del tutto da Slack o annullarne la pubblicazione. Quando un manager del workflow viene aggiunto o rimosso, tutti gli altri manager del workflow riceveranno una notifica.

Posso modificare o eliminare un workflow che non ho creato?

Per modificare o eliminare un workflow che non hai creato, devi essere un manager di workflow. La persona che ha creato il workflow e i manager di workflow possono aggiungere altri manager di workflow dalle impostazioni del workflow. I proprietari e gli amministratori possono aggiungere se stessi come manager di workflow a qualsiasi workflow pubblicato dalla dashboard dei workflow.

Le persone esterne possono usare il workflow che ho creato su Slack Connect?

Dipende. Per impostazione predefinita, le persone esterne possono usare il workflow in una conversazione di Slack Connect se hai concesso loro l’accesso. I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro o dell’organizzazione Enterprise possono scegliere di limitare l’accesso in modo che i workflow contenenti determinati passaggi non possano mai essere eseguiti da persone esterne.

Posso esportare i registri delle attività dei workflow?



No, al momento non è possibile esportare il registro delle attività di un workflow. Per assicurarti che il workflow venga eseguito correttamente o per verificare la presenza di eventuali errori, puoi visualizzare i registri delle attività direttamente su Workflow Builder.