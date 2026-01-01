GIFs animados adicionam um elemento visual divertido às suas conversas e podem ser usados para personalizar suas mensagens quando as palavras não são suficientes. Você pode adicionar GIFs às mensagens enviadas no Slack diretamente no campo de mensagem.



Enviar um GIF no Slack

Área de trabalho Dispositivos móveis Clique no ícone de carinha sorridente no campo de mensagem para abrir o menu. Clique em GIFs e pesquise o GIF que você gostaria de enviar. Selecione um GIF para adicioná-lo à sua mensagem e pressione Enviar. Toque no campo de mensagem para abrir o teclado. Toque no ícone de carinha sorridente para abrir o menu e depois em GIFs. Pesquise um GIF e toque nele para adicioná-lo à sua mensagem. Depois, toque em Enviar.

Observação: proprietários e administradores podem escolher se os membros podem usar GIFs no Slack. Caso não veja a opção para adicionar GIFs às suas mensagens, entre em contato com um proprietário ou administrador e solicite ajuda.

A funcionalidade de GIFs conta com a tecnologia Giphy, e termos adicionais se aplicam.