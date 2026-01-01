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Le GIF animate aggiungono un elemento visivo e divertente alle conversazioni e possono essere utilizzate per personalizzare i messaggi quando le parole non bastano. Puoi aggiungere una GIF ai messaggi inviati su Slack, direttamente dal campo messaggio.
Inviare una GIF su Slack
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Mobile
Clicca sull’
icona con la faccina sorridente nel campo messaggio per aprire il menu. Clicca su
GIF e poi cerca la GIF che desideri inviare. Seleziona una GIF da aggiungere al messaggio e poi premi
Invia .
Tocca il campo messaggio per aprire la tastiera.
Tocca l’
icona con la faccina sorridente per aprire il menu, quindi tocca GIF . Cerca e tocca una GIF per aggiungerla al messaggio, quindi tocca
Invia . Nota: i proprietari e gli amministratori possono scegliere se i membri possono usare GIF su Slack. Se non vedi l’opzione per aggiungere GIF ai messaggi, contatta un proprietario o amministratore per richiedere assistenza.
Giphy supporta la funzionalità delle GIF. Si applicano
condizioni aggiuntive.
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