Quando você convida uma pessoa para o Slack, ela pode ser incluída nas conversas do seu workspace antes mesmo de aceitar o convite. Após convidar uma pessoa, você poderá adicioná-la aos canais, mencioná-la e enviar mensagens diretas (MDs) a ela. Você também pode notificar todos os membros convidados em um canal sobre determinadas mensagens, se desejar.

O que esperar

Quando você menciona um membro convidado ou envia uma MD, ele recebe uma notificação por e-mail. Se ele responder a uma notificação por e-mail, a mensagem dele será enviada para a conversa, a MD ou o canal adequado no Slack.

Depois que um membro convidado entrar no seu workspace, ele verá todos os canais aos quais foi adicionado e as MDs dele para que possa continuar trabalhando no Slack.

Membros convidados não conseguirão ver o conteúdo das mensagens ou responder por e-mail se o endereço de e-mail do convidado for de um domínio público (por exemplo, Gmail), se o endereço de e-mail do convidado não for do mesmo domínio do remetente ou se o workspace ou organização Enterprise tiver as configurações da HIPAA ativadas.



Se um membro convidado desativar as notificações por e-mail, isso não afetará o convite. Ele ainda poderá entrar no seu workspace no futuro.

Dica: nas configurações do workspace, os proprietários e administradores do workspace podem decidir ocultar o conteúdo de mensagens em e-mails enviados a determinados domínios.

Gerenciar membros convidados

Contas e faturamento

Os membros convidados podem receber notificações e responder a mensagens do Slack por e-mail, mas ainda não têm contas ativas do Slack. As contas dos membros convidados se tornam ativas quando eles aceitam o convite e entram no workspace Slack pela primeira vez.

Se o seu plano for pago, você só receberá a cobrança pelos membros convidados quando eles se tornarem ativos no Slack. Para saber mais sobre as cobranças, leia nossa Política de faturamento justo.



Gerenciar convites

Os proprietários e os administradores do workspace podem gerenciar os convites pendentes na página Gerenciar membros. Proprietários e administradores de organizações podem gerenciar convites pelo painel do administrador.

Quando você usa o provisionamento SCIM para adicionar pessoas ao Slack, os membros convidados pré-provisionados ficam visíveis no Slack assim que são adicionados por meio do provedor de identidade (IDP). Enquanto não entrarem pela primeira vez, eles receberão e-mails sempre que alguém enviar uma notificação para eles no Slack. Eles também podem responder às mensagens do Slack por e-mail. Os usuários provisionados com provisionamento no momento só ficarão visíveis no Slack depois de entrar.

Se você revogar um convite, a conta do Slack do membro convidado será desativada, e ele deixará de receber notificações por e-mail. Se você voltar a convidá-lo para o Slack, ele será tratado como um novo membro convidado até entrar no seu workspace.



Notificar os membros convidados

Nos planos pagos, os proprietários e os administradores podem notificar os membros convidados sobre qualquer mensagem nos canais aos quais tenham sido adicionados:

Passe o cursor sobre a mensagem que você quer compartilhar. Clique no ícone de três pontos e selecione no menu a opção Mais atalhos de mensagens. Selecione Notificar membros pendentes. Clique em Enviar e-mail.

Os membros pendentes receberão uma notificação por e-mail com uma visualização da mensagem. Eles podem optar por abrir a mensagem no Slack ou responder por e-mail.