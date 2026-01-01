Quando você menciona um membro convidado ou envia uma MD, ele recebe uma notificação por e-mail. Se ele responder a uma notificação por e-mail, a mensagem dele será enviada para a conversa, a MD ou o canal adequado no Slack.
Depois que um membro convidado entrar no seu workspace, ele verá todos os canais aos quais foi adicionado e as MDs dele para que possa continuar trabalhando no Slack.
Membros convidados não conseguirão ver o conteúdo das mensagens ou responder por e-mail se o endereço de e-mail do convidado for de um domínio público (por exemplo, Gmail), se o endereço de e-mail do convidado não for do mesmo domínio do remetente ou se o workspace ou organização Enterprise tiver as configurações da HIPAA ativadas.
Dica: nas configurações do workspace, os proprietários e administradores do workspace podem decidir ocultar o conteúdo de mensagens em e-mails enviados a determinados domínios.
Gerenciar membros convidados
Contas e faturamento
Os membros convidados podem receber notificações e responder a mensagens do Slack por e-mail, mas ainda não têm contas ativas do Slack. As contas dos membros convidados se tornam ativas quando eles aceitam o convite e entram no workspace Slack pela primeira vez.
Quando você usa o provisionamento SCIM para adicionar pessoas ao Slack, os membros convidados pré-provisionados ficam visíveis no Slack assim que são adicionados por meio do provedor de identidade (IDP). Enquanto não entrarem pela primeira vez, eles receberão e-mails sempre que alguém enviar uma notificação para eles no Slack. Eles também podem responder às mensagens do Slack por e-mail. Os usuários provisionados com provisionamento no momento só ficarão visíveis no Slack depois de entrar.
Se você revogar um convite, a conta do Slack do membro convidado será desativada, e ele deixará de receber notificações por e-mail. Se você voltar a convidá-lo para o Slack, ele será tratado como um novo membro convidado até entrar no seu workspace.
Notificar os membros convidados
Nos planos pagos, os proprietários e os administradores podem notificar os membros convidados sobre qualquer mensagem nos canais aos quais tenham sido adicionados:
Passe o cursor sobre a mensagem que você quer compartilhar.
Clique no ícone de três pontos e selecione no menu a opção Mais atalhos de mensagens.
Selecione Notificar membros pendentes.
Clique em Enviar e-mail.
Os membros pendentes receberão uma notificação por e-mail com uma visualização da mensagem. Eles podem optar por abrir a mensagem no Slack ou responder por e-mail.