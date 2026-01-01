Al invitar a personas a Slack, puedes integrarlas en las conversaciones que se producen en tu espacio de trabajo, incluso antes de que hayan aceptado tu invitación. Una vez que hayas invitado a alguien, puedes añadirle a canales, mencionarle y enviarle mensajes directos. Si quieres, también puedes notificar a todos los miembros pendientes de un canal de determinados mensajes.

Qué esperar

Cuando mencionas a un miembro pendiente o le envías un mensaje directo, recibirá una notificación de correo electrónico. Si responde a una notificación de correo electrónico, su mensaje se enviará al canal, hilo de la conversación o mensaje directo correspondiente en Slack.

Una vez que un miembro pendiente se una a tu espacio de trabajo, verá los canales a los que se le haya añadido y sus mensajes directos para que pueda seguir trabajando en Slack.

Los miembros pendientes no pueden ver los contenidos de los mensajes o responder mediante correo electrónico si su dirección de correo electrónico está en un domino social (por ejemplo, Gmail), su dirección no coincide con el dominio del remitente, o si tu espacio de trabajo u organización Enterprise está habilitada por la HIPAA.



Si un miembro pendiente cancela la suscripción de las notificaciones de correo electrónico, su invitación no se verá afectada, por lo que podrá unirse a tu espacio de trabajo más adelante.

Consejo: los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden decidir ocultar el contenido de los mensajes en los correos electrónicos enviados a determinados dominios en los Ajustes del espacio de trabajo.

Cómo gestionar los miembros invitados

Cuentas y facturación

Si bien una persona que ha recibido una invitación puede recibir notificaciones por correo electrónico y responder a mensajes de Slack por correo, su cuenta de Slack aún no está activada. La cuenta de un miembro invitado se activa cuando este acepta su invitación y se conecta a tu espacio de trabajo de Slack por primera vez.

Si tienes un plan de pago, no se te facturará por los miembros invitados hasta que estén activos en Slack. Para obtener más información acerca de cómo se te factura, lee nuestra Política de facturación justa.



Gestionar invitaciones

Los propietarios y administradores de un espacio de trabajo pueden gestionar las invitaciones pendientes desde la página Gestionar miembros. Los propietarios y administradores de una organización pueden gestionar las invitaciones en el panel de administración.

Cuando añades personas a Slack utilizando la gestión de usuarios de SCIM, los miembros invitados pregestionados aparecerán en Slack tan pronto como se añadan a través de tu proveedor de identidad. Hasta que se conecten por primera vez, recibirán correos electrónicos cuando alguien les envíe una notificación en Slack. También pueden responder a mensajes de Slack por correo electrónico. Los usuarios gestionados con la gestión de usuarios "justo a tiempo" no aparecerán en Slack hasta que se conecten.

Si anulas la invitación de un miembro invitado, se desactivará su cuenta de Slack y dejará de recibir notificaciones por correo electrónico. Si le vuelves a invitar a Slack en el futuro, se le tratará como un nuevo miembro invitado hasta que se una a tu espacio de trabajo.



Notificar a los miembros pendientes

En los planes de pago, los propietarios y administradores pueden notificar a los miembros pendientes sobre cualquier mensaje de los canales en los que se hayan añadido miembros pendientes:

Coloca el cursor sobre el mensaje que quieres compartir. Haz clic en el icono con tres puntos y selecciona Más accesos directos para los mensajes en el menú. Selecciona Notificar a los miembros pendientes. Haz clic en Enviar correo electrónico.

Los miembros pendientes recibirán una notificación de correo electrónico con una vista previa del mensaje. Pueden optar por abrir el mensaje en Slack o responder por correo electrónico.