Quando tagghi i membri invitati o invii loro un MD, riceveranno una notifica e-mail. Se rispondono a una notifica e-mail, il suo messaggio verrà inviato al canale, alla conversazione o all’MD adatti su Slack.
Appena un membro invitato entra nell’area di lavoro, visualizza i canali a cui è stato aggiunto e i suoi MD in modo da poter continuare a lavorare in Slack.
I membri invitati non possono vedere il contenuto dei messaggi o rispondere via e-mail se il loro indirizzo e-mail si trova su un dominio sociale (ad esempio, Gmail), se il loro indirizzo e-mail non corrisponde al dominio del mittente o se l’area di lavoro o l’organizzazione Enterprise sono abilitate HIPAA.
Suggerimento: i proprietari e gli amministratori area di lavoro possono scegliere di nascondere il contenuto dei messaggi nelle e-mail inviate a determinati domini dalle Impostazioni area di lavoro.
Gestire i membri invitati
Account e fatturazione
I membri invitati possono ricevere le notifiche e-mail e rispondere ai messaggi su Slack tramite e-mail ma non possono ancora disporre di un account Slack attivo. L’account dei membri invitati diventa attivo quando accettano l’invito ed effettuano il primo accesso all’area di lavoro Slack.
Se hai un piano a pagamento, i membri invitati non ti vengono addebitati finché non diventano attivi su Slack. Consulta la nostra Politica di fatturazione equa per scoprire di più sulla tua fatturazione.
Quando aggiungi le persone a Slack tramite provisioning SCIM, i membri invitati con pre provisioning sono visibili su Slack appena vengono aggiunti tramite il provider di identità (IDP). Fino a quando non effettuano il primo accesso, ricevono e-mail ogni volta che qualcuno comunica con loro su Slack. Possono anche rispondere ai messaggi Slack tramite e-mail. Gli utenti con provisioning just-in-time eseguito non sono visibili su Slack fino a quando non effettuano l’accesso.
Se revochi l’invito di un membro invitato, l’account Slack di quest’ultimo viene disattivato e non riceve più notifiche e-mail. Se decidi di invitarlo di nuovo in futuro, viene considerato nuovo membro invitato fino a quando non entra nell’area di lavoro.
Inviare notifiche ai membri invitati
Nei piani a pagamento, i proprietari e gli amministratori possono inviare notifiche ai membri invitati riguardo qualsiasi messaggio nei canali in cui i membri invitati sono stati aggiunti:
Passa il puntatore sopra il messaggio che desideri condividere.
Clicca sull’icona dei tre puntini e seleziona Altre azioni rapide per i messaggi dal menu.
Seleziona Invia notifiche ai membri in sospeso.
Clicca su Invia e-mail.
I membri in sospeso riceveranno una notifica e-mail con un’anteprima del messaggio. Potranno scegliere se aprire il messaggio su Slack o rispondere tramite e-mail.