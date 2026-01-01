Indem du Personen zu Slack einlädst, kannst du sie in Gespräche einbinden, die in deinem Workspace stattfinden – sogar, bevor sie ihre Einladung angenommen haben. Sobald jemand eingeladen wurde, kannst du diese Person zu Channels hinzufügen, erwähnen und ihr Direktnachrichten (DMs) senden. Wenn du möchtest, kannst du außerdem alle eingeladenen Mitglieder in einem Channel über bestimmte Nachrichten benachrichtigen.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Wenn du ein eingeladenes Mitglied erwähnst oder ihm eine DM sendest, erhält das Mitglied eine Benachrichtigung per E-Mail. Wenn das Mitglied auf eine Benachrichtigung per E-Mail antwortet, wird seine Nachricht an den entsprechenden Channel, Thread oder die DM in Slack gesendet.

Sobald eingeladene Mitglieder deinem Workspace beitreten, sehen sie alle Channels, denen sie hinzugefügt wurden, und ihre DMs, damit sie die Arbeit in Slack fortsetzen können.

Eingeladene Mitglieder können den Inhalt von Nachrichten nicht sehen oder per E-Mail antworten, wenn ihre E-Mail-Adresse zu einer sozialen Domain gehört (z. B. Gmail), ihre E-Mail-Adresse nicht mit der Domäne des Absenders übereinstimmt oder wenn dein Workspace oder deine Enterprise-Organisation HIPAA-kompatibel ist.



Wenn sich ein eingeladenes Mitglied von den Benachrichtigungen per E-Mail abmeldet, hat dies keine Auswirkungen auf seine Einladung. Die Person kann deinem Workspace immer noch zu einem späteren Zeitpunkt beitreten.

Tipp: Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können den Nachrichteninhalt in E-Mails, die an bestimmte Domains gesendet werden, über die Workspace-Einstellungen ausblenden.

Eingeladene Mitglieder verwalten

Accounts und Rechnungsstellung

Eingeladene Mitglieder können zwar Benachrichtigungen per E-Mail von Slack erhalten und per E-Mail auf Nachrichten in Slack antworten, haben aber noch keine aktiven Slack-Accounts. Die Accounts von eingeladenen Mitgliedern werden aktiv, wenn sie ihre Einladung annehmen und sich zum ersten Mal in deinem Slack-Workspace anmelden.

Wenn du einen bezahlten Plan nutzt, werden dir die eingeladenen Mitglieder erst dann in Rechnung gestellt, wenn sie in Slack aktiv werden. Mehr Infos darüber, wie die Rechnungsstellung funktioniert, kannst du in unserer fairen Rechnungsstellung lesen.



Einladungen verwalten

Über die Seite „Mitglieder verwalten“ können Workspace-Inhaber und -Administratoren ausstehende Einladungen verwalten. Organisationsinhaber:innen und Administrator:innen können Einladungen über das Administratoren-Dashboard verwalten.

Wenn du Leute mithilfe von SCIM-Zugriffsrechten zu Slack hinzufügst, werden eingeladene Mitglieder, denen vorab Zugriffsrechte erteilt wurden, in Slack angezeigt, sobald sie über deinen Identitäts-Provider (IDP) hinzugefügt werden. Bevor sie sich zum ersten Mal anmelden, erhalten sie E-Mails, wenn jemand in Slack sie benachrichtigt. Sie können außerdem per E-Mail auf Slack-Nachrichten antworten. Benutzer, die Zugriffsrechte per Just-in-Time-Provisioning erhalten, sind in Slack erst nach der Anmeldung sichtbar.

Wenn du die Einladung eines eingeladenen Mitglieds widerrufst, wird dessen Slack-Account deaktiviert und er oder sie erhält keine Benachrichtigungen per E-Mail mehr. Solltest du die Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu Slack einladen, wird sie als neues eingeladenes Mitglied behandelt, bis sie deinem Workspace beitritt.



Eingeladene Mitglieder benachrichtigen

Bei bezahlten Plänen können Inhaber und Administratoren eingeladene Mitglieder über alle Nachrichten in Channels benachrichtigen, zu denen eingeladene Mitglieder hinzugefügt wurden:

Bewege den Cursor über die Nachricht, die du teilen möchtest. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Weitere Nachrichtenaktionen aus dem Menü aus. Wähle Ausstehende Mitglieder benachrichtigen aus. Klicke auf E-Mail senden.

Ausstehende Mitglieder erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit einer Vorschau der Nachricht. Anschließend können sie wählen, ob sie die Nachricht in Slack öffnen oder per E-Mail antworten möchten.