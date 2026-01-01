Al invitar a alguien a Slack, puedes incluirlo en las conversaciones que tienen lugar en tu espacio de trabajo, antes de que acepte la invitación. Una vez que se haya invitado a una persona, podrás agregarlo a canales, mencionarlo y enviarle mensajes directos. Si quieres, también puedes notificar a todos los miembros pendientes en un canal sobre ciertos mensajes.

Qué esperar

Cuando menciones a un miembro pendiente o le envíes un mensaje directo, este recibirá una notificación por correo electrónico. Si responde a una notificación por correo electrónico, su mensaje se enviará al canal, al hilo o al mensaje directo que corresponda en Slack.

Una vez que el miembro pendiente se una a tu espacio de trabajo, verá los canales a los que lo han agregado y sus mensajes directos para que pueda seguir colaborando en Slack.

Los miembros pendientes no pueden ver el contenido de los mensajes ni responder por correo electrónico si su dirección de correo electrónico está en un dominio social (por ejemplo, Gmail), su dirección de correo electrónico no coincide con el dominio del remitente o si su espacio de trabajo u organización de Enterprise está habilitada según la ley HIPAA.



Si un miembro pendiente se da de baja de las notificaciones por correo electrónico, esto no afectará su invitación. Aún podrá unirse a tu espacio de trabajo en el futuro.

Consejo: Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden optar por ocultar el contenido del mensaje en los correos electrónicos enviados a determinados dominios desde los Ajustes del espacio de trabajo.

Administra miembros invitados

Cuentas y facturación

Aunque un miembro pendiente puede recibir notificaciones por correo electrónico y responder mensajes en Slack, aún no tiene una cuenta de Slack activa. Las cuentas de un miembro pendiente se activan cuando acepta la invitación e inicia sesión en tu espacio de trabajo de Slack por primera vez.

Si tienes un plan de pago, no se te cobrará por los miembros invitados hasta que tengan una cuenta activa en Slack. Para obtener más información acerca de cómo se te cobra, lee nuestra Política de facturación justa.



Administra invitaciones

Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden administrar las invitaciones pendientes desde la página Administrar miembros. Los propietarios y administradores de organizaciones pueden administrar las invitaciones desde el panel de administración.

Cuando agregas personas a Slack a través del aprovisionamiento SCIM, los miembros invitados administrados con anterioridad serán visibles en Slack tan pronto como se agreguen a través de tu proveedor de identidad (IDP). Hasta que inicien sesión por primera vez, recibirán correos electrónicos cada vez que alguien en Slack les envíe una notificación. También pueden responder mensajes en Slack por correo electrónico. Los usuarios administrados con el aprovisionamiento de usuarios justo a tiempo (Just In Time) no serán visibles en Slack hasta que inicien sesión.

Si anulas la invitación de un miembro pendiente, su cuenta de Slack se desactivará y dejará de recibir notificaciones por correo electrónico. En caso de que vuelvas a invitarlo a Slack en el futuro, se lo considerará un nuevo miembro pendiente hasta que se una a tu espacio de trabajo.



Notificar a los miembros pendientes

En los planes de pago, los propietarios y administradores pueden notificar a los miembros invitados sobre cualquier mensaje que haya en los canales donde se han agregado miembros invitados:

Coloca el cursor sobre el mensaje que quieres compartir. Haz clic en el ícono de tres puntos y selecciona Más accesos directos para los mensajes en el menú. Selecciona Notificar a miembros pendientes. Haz clic en Enviar correo electrónico.

Los miembros pendientes recibirán una notificación por correo electrónico con una vista previa del mensaje. Pueden elegir abrir el mensaje en Slack o responder por correo electrónico.