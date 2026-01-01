Com o Slack Connect, é possível trabalhar com pessoas de outras empresas no mesmo canal do Slack. Você recebeu um convite para entrar em outro canal da organização, aprenda como aceitar um convite.

Observação: Os proprietários e administradores podem restringir a permissão de aceitar convites. Se não for possível aceitar um convite, procure um proprietário ou administrador e peça ajuda.

Ver e aceitar um convite

Se várias pessoas da sua organização receberem um convite para o mesmo canal, apenas uma pessoa precisará aceitá-lo. Se seu workspace não tiver um plano pago do Slack, você verá a opção Fazer upgrade do seu workspace ou iniciar um teste gratuito.

Computador iOS Android Em Início, clique em Diretórios Clique em Externo. Confira os detalhes do convite para ver quem convidou você e outras organizações que talvez estejam trabalhando no canal. Quando estiver tudo pronto, clique em Aceitar . Confira as configurações do canal e, em seguida, clique em Aceitar e entrar no canal. Toque na foto do perfil na parte superior da tela. Toque em Convites para se conectar. Confira os detalhes do convite. Se o remetente tiver incluído uma mensagem, toque em Ver mensagem para lê-la. Quando estiver tudo pronto, toque em Aceitar. Escolha o workspace do qual você quer que o canal faça parte e verifique as configurações do canal. Toque em Confirmar para concluir. Toque na foto do perfil na parte superior da tela. Toque em Convites para o Slack Connect. Confira os detalhes do convite. Se o remetente tiver incluído uma mensagem, toque em Ver mensagem para lê-la. Quando estiver tudo pronto, toque em Aceitar. Escolha o workspace do qual você quer que o canal faça parte e verifique as configurações do canal. Toque em Confirmar para concluir.

Observação: caso não consiga ver os Diretórios, procure a guia Conexões externas na barra lateral. Pode ser necessário clicar em Mais para encontrá-la.

Observação: seus administradores talvez precisem aprovar os convites para o canal Slack Connect que você aceitar.