Slack Connect ti permette di lavorare con persone di altre aziende nello stesso canale di Slack. Scopri come accettare un invito a entrare nel canale di un’altra organizzazione.
Nota: i proprietari e gli amministratori possono decidere chi può accettare gli inviti. Se non riesci ad accettare un invito, rivolgiti a un proprietario o un amministratore.
Visualizzare e accettare un invito
Se più persone all’interno della tua organizzazione hanno ricevuto un invito allo stesso canale, basterà che accetti una sola persona. Se l’area di lavoro non dispone di un piano Slack a pagamento, potresti visualizzare l'opzione per passare a un piano a pagamento o iniziare una prova gratuita.
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Da Home, clicca su Directories
Clicca su Esterno.
Esamina i dettagli dell’invito per scoprire chi ti ha invitato e le eventuali altre organizzazioni che lavorano nel canale. Per continuare, clicca su Accetta.
Esamina le impostazioni del canale e poi clicca su Accetta ed entra nel canale.
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
Tocca Inviti a connettersi.
Esamina i dettagli dell’invito. Se il mittente ha incluso un messaggio, tocca Visualizza messaggio per leggerlo. Per continuare, tocca Accetta.
Seleziona l’area di lavoro che vorresti assegnare al canale e poi rivedi le impostazioni del canale. Tocca Conferma per concludere.
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
Tocca Inviti di Slack Connect.
Esamina i dettagli dell’invito. Se il mittente ha incluso un messaggio, tocca Visualizza messaggio per leggerlo. Per continuare, tocca Accetta.
Seleziona l’area di lavoro che vorresti assegnare al canale e poi rivedi le impostazioni del canale. Tocca Conferma per concludere.
Nota: Se non vedi Directory, cerca invece la scheda Connessioni esterne nella barra laterale. Per trovarla, potrebbe essere necessario fare clic su Altro.