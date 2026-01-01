Mit Slack Connect kann man mit Leuten aus anderen Unternehmen im selben Slack-Channel zusammenarbeiten. Wenn du eingeladen wurdest, dem Channel einer anderen Organisation beizutreten, kannst du hier erfahren, wie du eine Einladung annimmst.

Hinweis: Inhaberinnen/Inhaber und Administratorinnen/Administratoren können beschränken, wer Einladungen annehmen kann. Wenn du eine Einladung nicht annehmen kannst, bitte eine Inhaberin bzw. einen Inhaber oder eine Administratorin bzw. einen Administrator um Hilfe.

Einladungen ansehen und annehmen

Wenn mehrere Leute aus deiner Organisation eine Einladung für denselben Channel erhalten haben, muss nur eine Person die Einladung annehmen. Wenn dein Workspace keinen kostenpflichtigen Slack-Plan verwendet, wird dir ggf. die Option angezeigt, ein Upgrade für deinen Workspace vorzunehmen oder ein kostenloses Probe-Abo zu starten.

Desktop iOS Android Klicke in Home auf Verzeichnisse. Wähle Extern aus. In den Einzelheiten der Einladung findest du Informationen dazu, wer dich eingeladen hat und welche anderen Organisationen möglicherweise auch in diesem Channel arbeiten. Wenn du mit allem fertig bist, klicke auf Annehmen. Schau dir die Channel-Einstellungen an und klicke dann auf Annehmen und Channel beitreten. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Einladungen zum Vernetzen. Schaue dir die Einzelheiten der Einladung an. Wenn die/der Absender:in eine Nachricht beigefügt hat, tippe auf Nachricht anzeigen, um diese zu lesen. Wenn du mit allem fertig bist, tippe auf Annehmen. Wähle den Workspace, zu dem der Channel gehören soll, und schau dir dann die Channel-Einstellungen an. Tippe zum Beenden auf Bestätigen. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Slack Connect-Einladungen. Schaue dir die Einzelheiten der Einladung an. Wenn die/der Absender:in eine Nachricht beigefügt hat, tippe auf Nachricht anzeigen, um diese zu lesen. Wenn du mit allem fertig bist, tippe auf Annehmen. Wähle den Workspace, zu dem der Channel gehören soll, und schau dir dann die Channel-Einstellungen an. Tippe zum Beenden auf Bestätigen.

Hinweis: Wenn die Option Verzeichnisse nicht angezeigt wird, suche stattdessen in der Seitenleiste nach dem Tab Externe Verbindungen. Möglicherweise musst du auf Mehr klicken, um sie zu finden.

Hinweis: Möglicherweise müssen deine Administrator:innen Slack Connect-Channel-Einladungen genehmigen, die du annimmst.