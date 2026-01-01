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Para obter respostas para suas perguntas sobre o Slack em nossa Central de Ajuda, pergunte ao Agentforce. O agente de ajuda on-line do Agentforce pode responder a perguntas sobre o Slack e conectar você à nossa equipe de suporte caso seja necessária a ajuda de um funcionário.
Observação: Se você é um cliente do Salesforce que cancelou o acesso às experiências de suporte de IA generativa, não verá o Agentforce na Central de Ajuda do Slack.
O que esperar
O Agentforce pode responder a perguntas gerais sobre o Slack com base em recursos disponíveis publicamente no site do Slack.
No momento, o agente está disponível somente se a localidade no Slack (ao fazer logon) ou a localidade no navegador estiver definida para inglês. Esperamos oferecer compatibilidade com localidades adicionais no futuro, então fique de olho.
Qualquer informação que você fornecer ao Agentforce está sujeita à
Política de privacidade do Slack e à Política de privacidade do Salesforce.
Faça uma pergunta ao Agentforce
Na Central de Ajuda do Slack, clique em
Pergunte ao Agentforce no canto inferior direito da página. No campo de texto, faça uma pergunta ou descreva um problema que você está enfrentando É bom ser específico, então uma pergunta do tipo “Como atualizo minha foto do perfil no app para iOS?” pode funcionar melhor do que “atualizar foto do perfil”.
Depois que o agente responder, você poderá fazer mais perguntas ou solicitar informações adicionais. O agente também conectará você ao suporte do Slack caso precise de mais ajuda.
Dica: Para aprender mais sobre o Agentforce, acesse o site do Salesforce. Ótimo!
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